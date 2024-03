Blázinec na jihu. Aréna na šestý zápas s mistry se vyprodala za pár minut

Odkryjte střechu Budvar arény a nastavte sektory aspoň o dva štoky. Být to tak jednoduché, místní by šli do toho. Slovy klasika: V Budějovicích by chtěl lístek každý… Na jihu Čech propukla nefalšovaná horečka, vzduchem poletuje odhodlání na historické povstání. Kabina Motoru tomu věří a fanoušci chtějí být u toho.

Úterní šestý čtvrtfinálový duel s Třincem pro 6421 diváků se podle marketinkového ředitele Tomáše Kučery vyprodal za 15 minut. Po vstupenkách za 430 až 490 korun se zaprášilo, průběžně zbývalo v prodeji jen pár kousků z vrácených rezervací. „Chceme být první, komu se obrat povede,“ vyhlašuje obránce Milan Doudera.

Zrovna od něj je zajímavé to slyšet. Z posledních čtyř vyřazovacích fází si odnesl čtyři mistrovské tituly, je zvyklý hrát kolem 70 mistráků ročně. Dokonale zná třinecké prostředí, kabinu, nálady hráčů, jejich fortel. Milan Doudera upřímně cítí, že je vážně reálná šance na historický převrat.

Jasně, takových už bylo… Ale pokud cítí naději hráč, skrz na skrz prolitý ocelářskou vakcínou, minimálně do šatny Motoru je to zásadní zpráva.

V Budějovicích byli vždy hladoví a horliví příznivci. Potěšilo je jednoznačné vyklepnutí Karlových Varů z předkola v nejkratším možném čase. Ale tohle je jiná úroveň. Trápit a dusit mistra je velká věc přesahující region. Ačkoli za stavu 3:0 v sérii se čekalo pouze na to, zda si Motor aspoň jednou škrtne. Pro lepší pocit před odchodem na prázdniny.

Nedělní triumf pod Javorovým změnil kurzy a na jihu Čech spustil nefalšované šílenství. „Vyhrát čtyřikrát po sobě by bylo něco neuvěřitelného,“ zasní se Doudera. „Pokusíme se být první. Měli jsme doma skvělé fanoušky ve vyprodané hale a teď jsme vrátili sérii zpátky k nám. Lidi se na zápas hrozně těší. Věřím, že si ho užijí, poženou nás, my ho zvládneme a ještě se podíváme do Třince,“ plánuje s úsměvem ideální scénář.

Jeho start proti týmu, v němž devět předchozích let působil, byl jedním z highlightů čtvrtfinálové sady. Po třech budějovických porážkách se téma lehce schovalo, nyní znovu ožívá.

Na Douderovi vidíte, jak je atraktivním svárem pohlcený.

Vnímáte, že na Oceláře umí.

Nevlastní stoprocentní know-how, ovšem některé jeho akce jeden na jednoho jsou brilantní. Třeba když ve čtvrtém duelu, druhém domácím, pádil do sóla na brankáře Hrachovinu Martin Růžička. Doudera za ním hbitě vyrazil a čistým způsobem jej čítankově zpacifikoval. Třinecká hvězda nechápala… Zdánlivá drobnost v celé partii, v reálu významná.

V neděli v podobném duchu Doudera zastavil v nebezpečném ofenzivním momentu Daniela Voženílka. Prodává znalosti. „Něco mi samozřejmě pomůže, ale oni jsou natolik špičkoví hráči, že se rozhodují v daný okamžik na ledě, nehrají v šablonách. Snažím se ale těžit ze zkušeností, které jsem vedle nich načerpal. Pár zápasů jsem v play off odehrál. Možná trošku vím, jak na ně, ale je obrovsky těžké proti nim hrát,“ nezapomene na dobré vychování a dává i soupeřům velký kredit.

Nic to nemění na tom, že Doudera na třinecká esa platí. „Užívám si to strašně moc,“ netají.

Jedním dechem však dodá, že tomu po postupu z předkola bylo jinak. „Ze začátku série jsem se bál, aby mě moc nesvazovala,“ vysvětluje s vědomím všech těch nezapomenutelných prožitků s triumfátory v červenobílém oděvu. „Ale čím blíž série byla, nastavil jsem na ni tak, že si ji maximálně užiju. S tím, že je super podívat se znovu do Werk arény.“

A nejen to. „Pro náš mladý tým jde o obrovskou zkušenost, spousta z nich hraje vůbec poprvé play off. Série má obrovskou kvalitu, lidi u nás i v Třinci vyprodávají halu, je to super,“ září Doudera.