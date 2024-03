Bývalý Ocelář Martynek: Třinec leží v žaludku všem. Úspěchy se neodpouští

Rostislav Martynek za rodný Třinec odehrál 436 extraligových zápasů, nasbíral v nich 174 bodů (106+78). V Budějovicích byl dvě sezony (2010-12). V aktuálním ročníku ještě pomáhal partnerskému Frýdku-Místku v první lize (26 zápasů, 3+5), ale naplno už se věnuje tréninku dětí. V Třinci je u kategorie do 14 let.

Říkáte, že Třinec leží každému v žaludku, opravdu to tak vnímáte?

„Vnímám, někdy už tyhle debaty přepínám (usmívá se). Nikdo nám nepřeje, ale právě tím se Třinec vždycky semknul. Víte, jak to je, lidi si rádi popíchnou, teď po úspěších dvojnásob. Všichni už vidí a přejí si finále Pardubice – Sparta. Když to trochu přeženu, tak od Brna nahoru si nikdo nepřeje, aby byl Třinec zase ve finále, nebo to dokonce znovu vyhrál.“

A když pak tým na šestý zápas do Budějovic letí letadlem...

(hned doplní) „Přesně, tohle jim hraje do karet, čekají na každou takovou momentku, lidi si prostě rádi rýpnou. Když se pak nevyhraje, tak tím tuplem. Ale to není nic nového, kdysi tohle zažívala třeba Sparta. Tak teď je to Třinec. Vždycky se najde někdo, do koho si lidi rádi píchnou.“

Když jste hrál s Litvínovem finále proti Třinci v roce 2015, tak za vámi Oceláři za stavu 0:2 na zápasy také cestovali letadlem. Neříkejte, že vám to tehdy v kabině nedodalo extra motivaci. O to víc se zkusit kousnout. Je to tak?

„Je (usmívá se). Když jste v uvozovkách outsider, rád si najdete něco takového. Nějaký střípek, který můžete otočit proti soupeři. Každý jim to předhazoval, to je jasné, vnímáte to. I když my jsme pak na sedmý zápas do Třince taky letěli. Tehdy jsme v sérii vedli 3:1 na zápasy, Třinečtí srovnali na 3:3 a sedmý zápas byl u nich. Letěli jsme a možná i tohle nakonec rozhodlo.“ (Litvínov sedmé finále vyhrál 2:0 a získal titul).

Co říkáte na aktuální vývoj čtvrtfinálové série proti Českým Budějovicím?

„Do stavu 3:0 na zápasy to měl Třinec pevně pod kontrolou. Hrál, co chtěl, co potřeboval a přesně to, co v minulosti. Počkali si na své okamžiky. Teď se to bohužel zdramatizovalo.“

Říkáte bohužel, takže je jasné, kde vaše srdce leží?

(usměje se) „Přesně tak, zápasy sleduji a fandím Ocelářům. Po návratu z Litvínova jsem znovu v třinecké organizaci. Přece jenom v Budějovicích jsem odehrál jen dvě sezony.“

Už je to pár let, ale Milana Gulaše jste v budějovickém týmu potkal. Jak na něj vzpomínáte?

„Už tehdy byl rozdílovým hráčem, nejlepší v týmové produktivitě a kariéru si stále udržuje nadstandardní. Pro Budějovice opravdu skvělý hráč. Šikovný útočník, co umí dát gól. Tu svoji čepel na hokejce má neskutečně zatočenou a jak z ní puk vyletí, tak je to fakt nepříjemná střela. Na něj si musí dávat soupeři pozor v každém zápase.“

Stejný typ hráče je i třinecký Martin Růžička, který poslední zápas nedohrál. Bude připravený?

„Pokud to jen trochu půjde, určitě nastoupí. V přesilovkách by chyběl, o tom není sporu. Sice všichni říkají, že se mu teď nedaří, ale Růža je přesně hráč, který sedmý zápas umí vzít na sebe, umí to trefit, rozhodnout.“

Oceláři si v tréninku drží partu hráčů z partnerského Frýdku-Místku, jste mezi nimi? Jste připravený případně naskočit?

„Trénuju s nimi, ale už ne. (usmívá se) Jen se udržuju, chodím s klukama na led třikrát týdně.“

Vidíte v partě „náhradníků“ nějaké případné eso pro překvapení?

„Spíš myslím, že má Třinec v záloze třeba ještě Dana Kurovského. To je přesně typ, který by se soupeři uměl dostat pod kůži, typický bojovník pro play off. Podle mého by spíš trenéři sáhli po něm, než po klucích z Frýdku. I by to dávalo větší smysl, Kury hrál nahoře celou sezonu, hrál dobře a loňské play off měl výborné. Jasně, pamatuju si, jak v minulosti ze zálohy naskočil třeba Sváča (Vladimír Svačina) a hodně v play off Třinci pomohl. Proč ne? Ale my od prvního března nehráli zápas, pauza je dlouhá.“

Čím podle vás Třinec náskok v sérii ztratil?

„Já osobně jsem nikdy v play off takový obrat nezažil. Lehce podobné to snad bylo právě jen v tom finále s Litvínovem proti Třinci, kdy jsme ztratili vedení 3:1. Nemyslím si, že to v takovou chvíli podceníte. Samozřejmě myšlenky toho typu, že už je hotovo, vás napadnou. Ale spíš je to opravdu o tom, že udělat poslední krok je nejtěžší. To můžu potvrdit, fakt to tak je. Přesto si myslím, že Třinec pojede to svoje. Má dost zkušený tým a umí se soustředit na svoji hru. Dobře ví, čím a jak čtyři tituly vyhrál, nic moc měnit nebude. Jsem přesvědčený, že Budějovice čtyři zápasy po sobě Třinec neporazí. Až takový tým nemají. Stát se může cokoliv, ale jsem přesvědčený, že si to Třinec doma pohlídá.“

Je výhoda hrát sedmý zápas doma, nebo už se to maže?

„Pořád je to výhoda, každému to doma sedí víc, diváci vás ženou. Je to výhoda, urvou to.“

Budete v ochozech?

„Nechodím na všechny zápasy pravidelně, ale půjdu se podívat. Rozhodně.“

Váš tip na výsledek sedmého duelu?

„S klukama máme takovou malou tipovačku, hádáme přesné výsledky. Dával jsem do ní 4:0 pro Třinec, tak se toho podržím.“

Jak se vám v tipovačce vede?

(usměje se) „No... Poslední tři zápasy jsem nebyl vůbec úspěšný. Tak doufám, že čtyřikrát za sebou se plést nebudu!“

