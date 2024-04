Pardubice si daly Voženílkův zázrak u večeře: Ochranná ruka. Prostě Třinec

Vyhlíží, co se děje v Praze a v Třinci. Pardubice mají už týden finále v kapse, teď sledují bitku o místenku k sobě. „Nejdřív jsme tak nějak tušili, kdo by na nás mohl vyjít,“ pousmál se trenér Marek Zadina. Sparta vyskočila v sérii do 3:0 na zápasy. „Teď se chystá sedmý duel, takže už to zase netušíme. Připravujeme se na oba soupeře,“ hlásí kouč Dynama. Pikantní je, že poslední šestý zápas sledoval tým společně. Zrovna měl naplánovanou večeři.

S nadsázkou se dá říct, že Pardubice teď sedí na terase, na hlavě sluneční brýle, nohy v ledu a ohromně se baví, co se děje ve druhém semifinále. Jejich práce? Hladký průlet s Litvínovem 4:0 na zápasy. Sparta se nejdřív nadechla proti Třinci úplně stejně, vedla 3:0. Pak se jí mise kapánek zašmodrchala.

Den po šesté bitvě v Třinci pořádaly Pardubice media day před finálovou sérií. Souboj o zlato začne v úterý, ale logicky, hlavním tématem bylo, co se přihodilo u sousedů, tedy ve čtvrtek v Beskydech.

Srovnání 0,2 sekundy před koncem, pak otočka v prodloužení? Oceláři si zázračně vydupali sedmé sobotní pokračování v Praze. „Snažil jsem se připravit, co k tomu řeknu, ale ani nevím, jak celý obrat okomentovat,“ zavrtí hlavou útočník Lukáš Radil . „Nikdy jsem něco podobného neviděl. Prostě Třinec,“ zahlásí.

Kouč Marek Zadina zaskočeně nevypadal ani trochu: „To je prostě play off, nikdy nevíte, co se stane. Musíte hrát šedesát minut, nevypustit jediný kotouč, ani malinký detail.“ V Třinci osm sezon hrál, pět let dělal asistenta Václavu Varaďovi. Řekne vám, odkud je nejlepší výhled železárny, kde rostou v Beskydech houby nebo jaké má číslo boty Martin Růžička . „Jsou to čtyřnásobní mistři z posledních čtyř let, kdy se hraje play off, mají sílu i zkušenosti. Dalo se očekávat, že ještě něco udělají, když prohrávali 0:3. Teď je semifinále úplně otevřené,“ říká pardubický kouč.

Týmová večeře, která vychází zrovna na šestý zápas? Prý to nebyl plán, jak partu přinutit sledovat druhou sérii. „Ne, vůbec,“ hned odmítá Zadina. „V sobotu máme volno, od neděle pak dva tréninky a v úterý začíná finále. Chtěli jsme si s klukama sednout,“ vysvětluje.

„Vidíte, v čem je hokej krásný,“ doplňuje Lukáš Sedlák . Když před hráči nadhodíte, kdo čekal, že Třinec odvrátí vyřazení v poslední sekundě? Radil odvětí upřímně: „Nevěřil jsem, že to otočí. Co k tomu říct? Asi nad nimi někdo drží ochrannou ruku, aby ještě nevypadl.“

Dobrá zpráva pro Dynamo je, že u poslední týmové večeře nikomu v poslední sekundě nezaskočilo. Třinec do dalšího finále táhne pardubický odchovanec Daniel Voženílek. Dříve se jeho kariéra s představami klubu zrovna neprotnula, zkusil to přes Finsko, 1. ligu a České Budějovice jinudy.

Výsledek vypadá hodně slušně. Stal se z něho jeden z nejvýraznějších hokejistů soutěže. Vousatý démon s dlouhými vlasy baví i dráždí. „Za poslední dva tři roky se ukazuje, že je to hráč, který zvládá velké momenty. Musím říct, že se mi jeho hra líbí. Dokáže se udržet na puku, trochu provokuje,“ dobře si uvědomuje jeho progres Radil.

V Pardubicích spolu hráli do roku 2015. Provokováním Voženílek trochu připomíná jeho oblíbeného parťáka Tomáše Zohornu . Oba jsou nastavení stejně, pro vítězství cokoliv a kdykoliv. Hlava jim občas vymyslí prvek, jak soka vyvést z koncentrace. „Podobnost se Zohym? Asi by se to tak dalo říct. Jen mají trochu jiný účes,“ usměje se Radil.

Nabízí se, že by si Pardubice mohly přát Třinec, měl by být mnohem unavenější než Sparta. „Ale ne,“ zavrtí hlavou Zadina.

A rychle vysvětluje svůj pohled: „Víme, že na Třinec čeká v sobotu čtrnáctý zápas ve dvaceti osmi dnech. Jezdí a léta přes celou republiku, nejdřív do Budějovic, teď do Prahy, jsou to velké porce. Jenže v play off hrajete na emoce, srdcem, únavu zase tak nevnímáte. Aspekt, že by byli nějak utahaní? Ne, nemyslím si to.“

