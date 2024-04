Padesátník Stromský jde znovu do akce: Nechybělo moc a už u koní nejsem

Po třetím místu z Velké pardubické žokej Marek Stromský žertoval, že když ji znovu nevyhrál, bude muset jezdit do sedmdesáti jako Josef Váňa. Padesátiletý matador jde znovu do akce, na zahajovacím mítinku v neděli v Pardubicích bude mít tři koně. Ale nechybělo moc a už u koní nebyl. „Už to úplně nevypadalo,“ líčí Marek Stromský v rozhovoru pro iSport.cz. „Kdyby mi klapla nabídka, co jsem chtěl, tak už u koní nejsem.“

Prozradíte, co to bylo za nabídku?

„Nechci říkat, co přesně, ale bylo to úplně mimo koně. Ne, že by to bylo extra tajemství, ale nerad bych něco zakřikl. Teď to sice ještě neklaplo, ale doufám, že na podzim by mohlo. Takže jsem musel znovu skočit do rozjetého vlaku, jinak už bych u koní nebyl. Domluvil jsem se i s paní Kabelkovou na Stara. Má už sice letos třináct, ale půjde první kvalifikaci. Budeme dva důchodci. Pokud mu to půjde, tak jsem přislíbil, že ho jezdit budu.“

Týkala se pracovní nabídka zahradničení, o kterém jste dřív mluvil, že by vás bavilo?

(usměje se) „Ne, byla by to práce v obci. Přiznávám, do fabriky se mi jít nechtělo, tohle by byla práce, co by mě bavila. Snad na podzim vyjde.“

Předpokládám, že až po Velké pardubické? Nebo s vrcholem překážkové sezony nepočítáte?

„Až po Pardubické. Když už do sezony naskočím, tak ji odkroutím. Snad ve zdraví. Pak bych se rozloučil. Člověku je padesát, pořád chci jezdit, ale je to náročné. I s fyzičkou. Ve stáji teď máme u trenéra Grega Wroblewského třicet pět koní, je to trochu masakr. Měli jsme jich mít dvacet a teď už je úplně plná stáj. Je nás málo, dostáváme do těla. Ale jak se říká - lépe víc práce, než žádná. Jsme za to rádi a mám to ze Štěpánkovic kousek.“

Zmínil jste matadora Star, se kterým jste byli ve Velké pardubické třetí. Máte i nějaké případné další vyhlídky pro vrchol sezony?

„Ne, na to je ještě brzo. Uvidí se. Buď to Starovi půjde, nebo ne. Má už třináct let, ale pořád by to mohl dát. Paní Kabelková nejlépe ví, jak na tom je. Nepustila by ho do sezony, kdyby na to už neměl. Uvidíme první dostih, pak budeme moudřejší. Teď Velkou neřeším. Nejsem na tom jako za mlada, abych se dral na každého koně. Na dobrého si rád sednu, ale počítám s tím, že už nebudu tak vytěžovaný, jak jsem býval. Abych jezdil třeba sedm dostihů za den. Ať jezdí mladí, byť jich, pravda, moc není.“

Přes zimu jste byl v sedle?

„Od listopadu do dubna jsem byl v Německu, v Drážďanech. V rovinové stáji, takže v provozu jsem byl pořád. Na víkendy jsem jezdil domů, je to nějakých 400 kilometrů, to se dá. Přece jenom, mám rodinu, barák, nechtěl jsem být v kuse.“

S váhou do rovin problémy nemáte?

„To je snad jediné plus. Když vidím kluky, jak se s váhou trápí, tak já to mám v pohodě. Mám nějakých 61 kilo a to jím, co můžu. Čím jsem starší, tím je to váhou lepší. A co by se člověk na rovině nesvezl, když to jde?“

Jaký je váš cíl a meta do sezony?

„Kdyby to Starovi vyšlo, bylo by pěkné se rozloučit nějakým hezkým výsledkem ve Velké. Už loni to bylo super, užili jsme si to. Ale hlavní je, absolvovat sezonu ve zdraví a v pohodě.“

STROMSKÉHO VELKÉ PARDUBICKÉ