Strašák pro Spartu! Sedmý zápas vždy prohrála. Nejhorší pád s Třincem

Smutnící Sparta po vyřazení od Liberce v play off 2021

Z 0:3 na 3:3. Po nepříznivém vývoji série se povedlo sparťanům stav vyrovnat a vynutit si sedmý duel doma. Počtvrté však už na silného soka nedokázali vyzrát. Liberec za prvních sedm minut vypálil na Machovského šestkrát a domácím nedopřál jedinou střelu. Zásluhou Vitáska a Adama Najmana odskočili Tygři do poloviny utkání o dva góly, na začátku třetí části snížil Řepík. Nedlouho poté Pražané nevyužili jedinou přesilovku zápasu. Svěřenci Miloslava Hořavy po vyřazení brali bronz.

S play off 2014 se Sparta rozloučila po porážce s Kometou v sedmém zápase

Čtvrtfinále 2013: Třinec - Sparta 5:0

Jasná záležitost pro Oceláře. Sparťané nedokázali překonat výtečného gólmana Hamerlíka, jejich brankář Marek Pinc inkasoval třikrát. Dva zásahy přidali Třinečtí do prázdné branky. Skóre otevřel Martin Růžička do odkryté klece. „První gól, který jsme strašně lacino dostali, byl odrazem celé série. Soupeř dával v celé sérii víc takových lacinějších branek, zatímco my jsme se na góly strašně nadřeli,“ shrnul trenér Josef Jandač, jehož tým podruhé za sebou vypadl po prvním kole.