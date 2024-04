Zápas sezony už po obědě! O plné O2 areně se vědělo, snahy o přesun padly

Po obědě ani nestihnete strčit nádobí do dřezu, abyste stihli sedmé semifinále extraligového play off. Hráči musí najet na specifický stravovací režim, vybočí ze všeho, na co jsou zvyklí. Pro Spartu i Třinec je sedmé semifinále zápasem sezony. Bitva roku, zápas všech zápasů. A rozjede se v sobotu krátce po poledni.

Sparta o téhle možnosti věděla dlouho dopředu, akce v O2 areně se plánují s velkým předstihem. Na neděli je v kalendáři už jasně zanesený florbalový svátek, vrchol celé sezony.

„Byli jsme připraveni přizpůsobit se většině variant, aby k této kolizi s florbalovým Superfinále nedošlo. A to včetně prohození termínů pro jednotlivé semifinálové dvojice nebo start obou semifinále ve stejný den,“ říká marketingový ředitel Sparty David Dinda.

Jenže ani k jednomu nedošlo.

Hrát dvě semifinálové série ve stejný den se křížilo s televizními zájmy. No a Pardubice se zase nechtěly vzdát jako vítěz základní části výhody, která jim vyplývala z jejich postavení v tabulce. Semifinále by rozjížděly jako druhé, tím pádem by při případném sedmém zápase končily teď v sobotu (místo pátku). Dostaly by kratší dobu na odpočinek pro eventuální finále.

„Konečnou dohodu měla v rukách Asociace profesionálních klubů a O2 arena. Start utkání ve 13:00 hodin pro nás v sobotu není zásadní problém. Věříme, že to my i organizátoři florbalového eventu zvládneme bez větších problémů,“ doplňuje Dinda.

Florbalový finálový den v sobě nese čtyři zápasy a rozjede se v 10:30. Ale pořád je potřeba říkat teoreticky. Může totiž nastat varianta, že se termín nedodrží. Sedmé semifinále totiž už jede v režimu, že se hraje do rozhodnutí.

Teoreticky se může hrát klidně šest prodloužení. „Dokud bude potřeba hrát, tak se bude hrát,“ usměje se Dinda představě, že by třeba o půl desáté večer vyhnali hokejisty z plochy dělníci, kteří začnou bourat mantinely.

„Pak už je to věcí příprav dalšího eventu. Stihnout by se všechno samozřejmě mělo, ale pokud se bude hrát hodně prodloužení? Všichni vědí, že v téhle fázi play off může nekonečně prodloužení nastat. S tím se zkrátka musí počítat,“ přidává marketingový ředitel Sparty.

Extraligové semifinále jde ještě proti zápasu fotbalové Sparty s Bohemians 1905. Kdo fandí Spartě v hokeji i ve fotbale, musí si vybrat, kam v Praze vyrazí. Ale hokej by s tím podle všeho neměl mít problém. O2 arena by na sedmou bitvu měla mířit do vyprodaného režimu.

