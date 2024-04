Střelec Cienciala: Proto milujeme hokej. Letadlo? Určitě by bodlo

Právě pro tyto momenty se vracel do rodného Třince. David Cienciala se v sezoně stěhoval z Pardubic domů a v šestém semifinále byl u obou klíčových momentů. Přihrával na Voženílkův gól prakticky se sirénou a v prodloužení tečoval střelu Mariana Adámka.

„Celkově je to super, tyhle momenty jsou na sportu krásné,“ popisoval Cienciala. „Je to strašně nevyzpytatelné a právě v tom i pěkné. Vedete sekundu před koncem a ještě můžete zápas prohrát. Proto všichni hokej hrajeme a milujeme, v tom to je nádherný.“

Dají se popsat poslední vteřiny normální hrací doby, kdy jste vyrovnávali v čase 59:59?

„Slovy hodně těžko. Je skvělé, že jsme dokázali srovnat sérii. Je to hrozně těžké, ale jsme rádi, za to, že se povedlo. Rozhodne sedmý zápas, co víc si přát?“

Měl jste přehled, jak vyrovnávací trefa padla?

„Měl jsem puk za bránou, koukl jsem se nahoru a byly tam tři vteřiny. Tak jsem se snažil puk hodit do předbrankového prostoru. Byl tam i Dan (Voženílek), který do toho plácnul! Byli jsme strašně rádi, že se nám to podařilo srovnat a potom vyhrát v prodloužení. Super.“

Byl jste si jistý, že sudí u videa trefu na poslední chvíli posvětí? Nebo tam byla nějaká pochybnost?

„Na devadesát devět procent jsem si byl jistý. I Dan to viděl jasně za brankovou čárou. A když se radoval, ještě nesvítilo světlo za brankou. Takže jsem si byl na 99 procent jistý, že to stihl před koncem.“

A vaše vítězná trefa v prodloužení?

„Marian (Adámek) střílel od modré, trochu jsem vyhlížel, že obskočím beka a zkusím tečovat. Poslal úplně ideální střelu, vložil jsem do ní hokejku a pak už jsem jen viděl, jak vybuchla hala. Gól samotný jsem neviděl.“ (usmívá se)

Šli jste do prodloužení i díky vyrovnávací brance v lepším rozpoložení?

„Takový gól mužstvo určitě nakopne. Jo, pomůže to hodně, věděli jsme, že budeme trochu na koni. Ale i je to těžké, prodloužení už jsou šachy. Kdo udělá chybičku, nebo kdo nahodí nějaký puk od modré... Může tam cokoliv spadnout, takže to je vabank. Jsme rádi, že jsme to dokázali ukončit tak brzo, protože už se opravdu čeká na sebemenší chybičku. Musí se k vám přiklonit i štěstí.“

To jste měli, když Sparta za stavu 0:1 dvakrát ve třetí třetině trefila tyč?

„Jak jsem říkal, musí se k vám přiklonit i štěstí a musíte mu jít naproti. Tak to v hokeji někdy je. Někdy je to strašně nespravedlivé. Proto se říká, že je třeba hrát celých šedesát minut, ať se děje, co děje. Dneska bylo pěkně vidět, co se může stát, když hrajete fakt až do konce. Gól může padnout i setinku před sirénou.“

Co se dá čekat od posledního zápasu v Praze?

„Nic jednoduchého pro nás, ani pro ně. Je to sedmý zápas, dáme do toho všeho a děj se vůle Boží.“

Viliam Čacho po třetí porážce říkal, že kdo jiný, než Třinec, by to měl ze stavu 0:3 jako první v historii otočit. Co vy na to?

„Nevím, co k tomu říct. Jsme rádi, že je to 3:3. Proti Spartě je to strašně těžké, vyhrávat v řadě sakra těžké. Ale nic nekončí. Musíme dobře zregenerovat, připravit se a v Praze si to rozdáme.“

V sobotu se kvůli florbalovému Superfinále bude hrát už od 13 hodin. Co říkáte tomu, že florbal nad vámi zvítězil?

„Nevadí, alespoň nepůjdu na rozbruslení a vyspím se.“ (směje se)

Poletíte na sedmý duel?

„Nevím. Určitě by to bodlo, je to hrozná pomoc.“

