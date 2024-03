Vezu Jágra... A cesta byla volná. Pittsburgh (znovu) vítá hrdinu

PŘÍMO Z USA | Zámořský Pittsburgh po krátké pauze vítá zpátky svého hrdinu. Toho, komu během února vyvěsili dres a nachystali mu báječnou show, která uchvátila hokejový svět. Teď je Jaromír Jágr zpátky. A hned způsobil poprask na letišti. Když to zjistili studenti jedné střední školy, hned se s ním fotili. „Díky, Džegs!“ loučili se. Obránce Jiří Ticháček, který přicestoval s ním, prošel pochopitelně bez povšimnutí. „Třeba za pár let si mě taky vyfotí,“ smál se.

Jágr byl v Pittsburghu, který nazývá svým druhým domovem, v polovině února. To mu vyvěsili dres s číslem 68 pod stropem haly v PPG Paints Arena.

Při každé příležitosti mu fanoušci projevovali sympatie, bylo to jedno velké DÍKY.

Teď je 52letý veterán zpátky. Pozval ho Mario Lemieux na svojí hokejovou školu, navíc s sebou vzal kladenského bouráka, který přijel poznávat svět NHL.

I on se mohl hned na letišti přesvědčit, co druhý nejproduktivnější hráč v historii ligy znamená pro ocelové město.

Hned se kolem něj strhnul poprask. Jeden z učitelů, jehož žáci byli zrovna na letišti, zavelel: „Pojďte se vyfotit. Celá třída!“

Studenti přiběhli, zatleskali, někteří si pořídili i selfie. Na závěr útočník, který ve městě strávil jeden let, podal učiteli ruku, a zamával. Potom spolu s Ticháčkem usedli do auta, které je vezlo do hotelu hned vedle haly. V ní se zrovna konal koncert, takže bylo prostranství plné lidí i aut. Byl to pořádný zmatek, ozývaly se i policejní houkačky.

Řidič chtěl zabočit k hotelu, ale nekompromisní dáma, která v tu chvíli měla na starost řízení dopravy, odmítla. Takže auto muselo objet několik bloků. Pokus z druhé strany? Také neúspěšný.

Že by do třetice? „Hele řekni mu, že musíme k hotelu. Jinak se tam nedostaneme,“ houkl Jágr na šoféra, který tentokrát oslovil hlídače ve svítivé oranžové vestě na druhé straně.

„Dobrý večer, mám v autě Jaromíra Jágra, který se vrátil do města. A jedeme k hotelu, pustíte nás?“ řekl řidič do otevřeného okénka. A rázem byla cesta volná.

„Příště musí říct, že veze Maria Lemieuxe, to by fungovalo ještě líp,“ smála se česká legenda.

Během soboty mu v Pittsburghu začne program, v zaslíbeném městě je na týden. Stejně jako Ticháček, který NHL naživo nikdy neviděl. Začíná mu tedy životní dobrodružství.

Ale nebude zahálet. Měl by se dostat na led, spoustu času stráví v posilovně. Přidá se jistě i slavný majitel, který by mohl Rytířům v baráži pomoct přímo na ledě.

„Když to nevyjde tady, budu s tebou jezdit po všech týmech, kde jsem hrál. A budu tě nabízet. Potom jedeme na Floridu, tam je teplo, tam se ti bude líbit,“ žertoval Jágr, který je zpátky ve svém druhém domově.