Rutta o napětí v San Jose: Zvláštní... Na Hertla jsem koukal jak z vlaku

Bude patřit ke klíčovým obráncům národního týmu pro domácí šampionát. Tedy měl by. Bek Jan Rutta (33) nechce nic předjímat, soustředí se na nejbližší reprezentační akci v Brně. Poté, co jeho San Jose zažilo v NHL utrápený ročník, má velkou chuť. „Aspoň jsem si našel nějaký další způsob, jak být pro organizaci užitečný,“ řekl o roli mentora v prostorách společnosti Drivalia.

Máte jistou účast na světovém šampionátu? Jste jedním z mála českých obránců, co pravidelně nastupují v NHL.

„Nevím, nejdříve ze všeho jsou hry v Brně. Jsem rád, že budu moct hrát zase za nároďák. Beků v NHL za poslední roky nikdy moc nebylo. Přijedu do Brna a uvidím, kdo bude v kabině.“

Kdy jste vůbec do Česka dorazil?

„Přiletěl jsem v minulém týdnu. Devítihodinový posun… Je to docela dost. Ještě s tím bojuju. Za pár dní by už vše mělo být v pohodě.“

Těšíte se na turnaj, který rozhodne o konečné nominaci?

„Je to super! Zápasy, které něco znamenají. Od listopadu nebo prosince už naše utkání neměla takový náboj. Před rodinou a kamarády jsem hrál naposledy v roce 2019, kdy jsem si to moc užil.“

Mezi hokejisty z NHL je o šampionát evidentní zájem.

„Něco jsem viděl. (směje se) Ostatním týmům se asi líbí Praha.“

Zdravotně jste aktuálně zcela v pořádku? V sezoně vás několikrát zastavilo zranění.

„Cítím se dobře, neodehrál jsem sice plnou porci 82 zápasů, ale i tak jsem jich stihl docela dost. Z tohoto hlediska jsem byl spokojený.“

Z klubového už asi méně, viďte?

„Před sezonou bylo jasné, že nebudeme bojovat o úplně nejvyšší příčky. Začátek nebyl jednoduchý, zvlášť když jsem měl štěstí v předchozích letech na organizace s vysokými cíli. Nová zkušenost. Samozřejmě to nejjednodušší nebylo, ale kabinu jsme měli dobrou. Nerozklížili jsme se.“

Přesto jste asi zažívali značný nápor na psychiku.

„Ze začátku určitě, zvlášť když se nevyhrává. Pro mě bylo super, že jsem si našel nějaký další způsob, jak být pro organizaci užitečný. Samozřejmě by ovšem člověk radši zápasy vyhrával.“

Narážíte na vaši úlohu mentora nadějných beků?

„Určitě. Během jediného roku jsem z pozice toho, kdo sbíral puky v Pittsburghu, začal učit mladší v San Jose. Docela se mi to líbilo. Organizace je v jiné pozici, mladších hráčů má víc. Něco už jsem si odehrál a předávat zkušenosti mladším hráčům mě bavilo. Vidět je v kabině, jak během roku rostou, i když to třeba neodrážely výsledky.“

Jak vůbec vnímáte přestavbu klubu? Má potenciál se zlepšit?

„Skončili jsme poslední, nahoru jít musíme. (úsměv) V Americe jsou sportovní soutěže nastavené tak, že někdy přijdou hubenější roky, aby pak byly zase lepší. Věřím, že organizace udělá dobrou práci při draftu a využije možností v době, kdy se podepisují volní hráči. Uvidíme, jsem optimista.“

Sharks narazili na dno, pro lepší zítřky obětovali i Tomáše Hertla, který odešel do Vegas. Jak jste bral přestup krajana a kamaráda?

„Musím říct, že jsem s ním byl každý den a neměl jsem ani ponětí o tom, že se jeho výměna chystá. Když byla uzávěrka a Hertlík ráno přišel s tím, že jde do Vegas, tak jsem koukal jako z vlaku. Jsem za něj přesto moc rád, jen dobře, že může bojovat o nejvyšší mety. Ale přijít o Čecha je na prd.“

Zůstal alespoň Filip Zadina.

„Záďa je velice šikovný hokejista, jsem rád, že jsem ho v týmu měl. Určitě dostal větší prostor, než jaký by mu nabídli v Detroitu, odkud k nám přišel. Je bez smlouvy. Doufám, že pokračovat bude.“

Vy jste popisoval atmosféru během uzávěrky přestupů jako napjatou. Čím se projevila?

„Pro mě to bylo poprvé, kdy jsem byl během přestupové uzávěrky u týmu, který prodával a nenakupoval. Divná zkušenost. Je tam skupina hráčů, kteří doufají, že budou vytrejdovaní. Sedí v salonku a koukají se na televizi, čekají, kdo si půjde balit věci. Zvláštní… Vztahy budujete celou sezonu, a pak najednou během desetiminutového telefonátu přijdete o x hráčů, na které jste zvyklí.“

Osobně jste zažil přesun na trase Pittsburgh – San Jose vloni v létě. Vnímal jste ho hůř než vaši předchozí výměnu z Chicaga do Tampy Bay?

„Tak nějak stejně. Člověk nikdy neví, do čeho jde. Bral jsem to, prostě jsem se přestěhoval. V Pittsburghu se po nepovedené sezoně změnilo celé vedení, takhle to někdy chodí.“

Sledoval jste letos víc extraligu, nebo druhou ligu s Chomutovem, kde jste dříve nastupoval?

„Koukal jsem na obojí. V Chomutově jsem strávil krásné roky, držel jim palce. Na šesté finále s Havířovem přišlo skoro pět tisíc diváků, na druhou ligu velice nadstandardní. Když se městu daří, hokejem žije. Je to už taková profesní deformace, že se koukám na hokej, ať se hraje cokoliv. Během sezony jsem sledoval highlighty extraligy, věděl jsem tak nějak všechno.“

Co tedy říkáte na obhajobu Ocelářů?

„Příběh Třince je úžasný. Jak přes zranění a únavu z předchozích sezon vždycky najde cestu jak vyhrát. To se mi strašně líbí. Byl jsem celý rok se Záďou v San Jose, během otcovského tripu přijel jeho taťka (Marek Zadina, trenér Pardubic), měl jsem šanci se s ním poznat. Jemu jsem titul přál, ale polarizovaný jsem nebyl, držel jsem palce oběma klubům.“