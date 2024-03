S legendou 68 za snem! Ticháček se vydal do Pittsburghu. I s bruslemi

To, co zatím obdivoval pouze z televize, teď pozná na vlastní kůži. Svět slavné NHL! Jiří Ticháček, obří talent z Kladna, právě dneska odlétá do Pittsburghu. K ruce má toho nejpovolanějšího průvodce. Legendu, jejíž číslo 68 visí pod stropem haly. „Hrozně moc se těším. Je to neskutečný,“ říká klíčový muž Rytířů. Právě jejich majitel Jaromír Jágr mu spolu s generálním partnerem klubu Kaufland dali tenhle dárek za super základní část. Takže hurá za životním dobrodružstvím.

Sbalil si brusle a rukavice. Zbytek pro něj nachystají přímo v klubu Penguins. „Na led se prý nějak dostanu, tak uvidíme,“ usmívá se 21letý obránce, který i přes týmovou bídu exceloval.

V 52 zápasech získal 43 bodů (13+30) a byl reklamou na Rytíře. Ty čeká opět baráž, hráči před ní dostali pár dní volno.

Ticháček je jiný případ. Už po posledním utkání si ho Jágr zavolal a oznámil mu tu novinu. Teď je realitou.

Spolu přes Londýn vyrazili do Pittsburghu. „Abys věděl, kde končí tvoje cesta,“ říkala slavná osmašedesátka na videu, na němž byla vidět bezprostřední reakce klíčového muže týmu. Dlouho tomu nemohl uvěřit.

Sen se přeměňuje v realitu. Zámoří volá!

„Je to super. Nejvíc se těším, až uvidím NHL. Navíc tam zrovna bude hrát McDavid, za domácí Crosby. To je fakt skvělý,“ říkal Ticháček před odletem.

Právě nedělní šlágr mezi Penguins a Edmonton Oilers bude jedním z vrcholů jeho programu za mořem. Ale nejenom to. Bude moct nahlédnout do zákulisí, setká s legendami včetně Maria Lemieuxe, nejslavnější postavy v historii klubu.

Právě jeho číslo 66 visí vedle osmašedesátky. Lemieux pozval Jágra na svoji tradiční hokejovou školu, kde se ukážou i další legendy. Třeba Bryan Trottier. S Edmontonem přiletí také Paul Coffey, jeden z nejlepších zadáků všech dob, jenž působí u Oilers jako asistent.

Byl to on, kdo pomáhal Jágra zaučit v Pittsburghu. Ukázal mu, jak vypadá tvrdá práce. „Tehdy se mi to moc nelíbilo. Ale vím, že bez toho by rozhodně moje kariéra nebyla taková,“ dobře ví Jágr.

Teď bere s sebou Ticháčka i proto, aby ho motivoval. Aby nepřestal pracovat a jednou si mohl splnit sen, který mají všichni malí kluci, když poprvé vezmou do ruky hokejku. Hrát za reprezentaci. A potom v NHL.

To první už si obránce odškrtnul. To druhé zatím ne. Nebyl ani draftovaný, ovšem to není překážka. V Pittsburghu by se mohl dostat i na led, podívá se na týmové tréninky. Pozná nový svět.

„NHL jsem nikdy naživo neviděl. Takže jsem obrovsky natěšený. A že hned uvidím v akci McDavida s Crosbym? Lepší premiéru mít nemůžu,“ těší se.

Mise Pittsburgh startuje. V akci nejenom útočník, jenž ve městě prožil jedenáct let, možná nejlepších v životě. Pětkrát ovládl bodování NHL. Vyhrál dvakrát Stanley Cup. Při nedávném ceremoniálu mu klub i celé město náležitě poděkovalo.

V akci bude i Ticháček. Budoucnost českého hokeje. Mladík, který by se mohl brzo nejenom na NHL dívat. Ale i si ji zahrát.

Čeká ho týden, který mu může změnit život.

