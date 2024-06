Ondrovo drama, „pocuchal“ si rameno. Ale Paříž má (téměř) jistou

PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Rutinní povinnost se pro lezce Adama Ondru během jediné chvilky proměnila v drama. Na závěrečné olympijské nominaci v Budapešti ho oslabilo zranění ramene. I tak v páteční kvalifikaci na obtížnost nezaváhal a postoupil do semifinále kombinace. A to mu s téměř stoprocentní jistotou stačí k místence na olympiádu v Paříži.

Hlasatel u lezecké stěny v rozpáleném kampusu Ludovika si vychutnával, že má před očima právě Adama Ondru.

„Tenhle chlapík posouvá hranice!“ halekal rozjařeně.

Ondra je tváří svého sportu. Něco jako Messi ve fotbale nebo McDavid v hokeji. Na Instagramu má milion followerů a v Budapešti si s ním v zákulisí dělají selfíčka dobrovolníci i dopingoví komisaři.

Jenže v kvalifikaci lezení na obtížnost byl právě ve stěně v nepříjemné situaci. Na levém rameni měl dva černé tejpy jako důsledek čtvrtečního zranění z boulderingu. Tehdy zůstal v péči fyzioterapeutky Gabriely Vráblíkové tak dlouho, až i natěšená skupinka japonských žurnalistů vzdala čekání.

„Měl jsem trošku dramatické odpoledne. Trochu jsem si pocuchal levé rameno. Ráno jsem nevěděl, jak to vůbec bude,“ líčil Ondra.

V boulderingu si už na druhém ze čtyř boulderů natáhnul rameno při dynamickém kroku. Závod ještě dokončil a ve výsledcích se našel na skvělém druhém místě.

„Ještě jsem dal další pokus, kdy rameno bylo unavené. Já vím, že moje ramena nejsou stabilní a agresivní kroky do ramen jsou pro mě vždycky takové... Občas i při tréninku některé bouldery nezkouším a spíš se na tom snažím fyzioterapeuticky pracovat, aby byla co nejpevnější,“ vysvětloval Ondra. „Rameno bylo na poslední pokus trošku unavenější. To kolo jsem ještě odlezl v pohodě, pak to začalo zatuhávat.“

Ondra přijel do Budapešti s hromadou bodů za třetí místo v úvodním nominačním závodě v Šanghaji. Přesto ale musel splnit, co bylo třeba. Postup do sobotního semifinále se původně zdál jako snadný úkol. Zranění ale misi zkomplikovalo. Přesto se Ondra v lezení na obtížnost ve stěně dostal až do vrchní části, za svůj výkon získal 72 bodů z maximální stovky.

„Ovlivnilo mě to hlavně v hlavě. Ono by to omezovalo ve velmi specifických skocích, které se objevují spíš na boulderech než na obtížnosti. I tím, že jsem věděl, že nemusím zalézt tak dobře, abych se dostal do top dvacítky, tak jsem to hodně kontroloval a v podvědomí jsem to měl,“ vysvětloval Ondra. „Nakonec to docela šlo. Myslím si, že můj výkon tím byl trošku ovlivněn, na to rameno jsem šel hodně opatrně. Ale jsem samozřejmě velmi spokojen.“

Poslední možnost

Podmínky nominace jsou přísné. V mužské kombinaci boulderingu a lezení na obtížnost dosud měli jistotu jen tři medailisti z loňského mistrovství světa a pět vítězů kontinentálních kvalifikací. Ondra v žádné z předchozích možností neuspěl a v Budapešti měl poslední možnost svou účast v Paříži potvrdit.

„Tím, že jsem měl fantastický výsledek z boulderingu, tak jsem věděl, že můžu zalézt hodně blbě a pořád to vyjde. Takže jsem byl relativně v pohodě. Samozřejmě, to rameno to trošku zkomplikovalo, ale oproti Šanghaji to rozhodně bylo psychicky procházka růžovou zahradou,“ řekl Ondra.

V kvalifikaci obtížnosti mu mohl stačit i průměrný výsledek, nakonec ale patřil k nejlepším. Lepší součet s boulderingem měl jen Španěl Alberto Ginés Lopéz, olympijský šampion z Tokia.

„Posledních pár kroků jsem šel na max, ale už jsem byl vyčerpaný, že jsem to předtím kontroloval a hlavně jsem se bál o to rameno. Takže už mi tam došly síly. Ale určitě moc pěkná cesta a rád bych si ji zalezl znovu za normálních zdravotních podmínek,“ líčil Ondra.

Z rozpálené louky uprostřed kampusu Ludovika pak rychle mířil pryč. V Budapešti právě začínal tropický den, Ondra naštěstí startoval už jako čtvrtý v pořadí.

„To je určitě příjemné. Je dobré, že stan, který nám slouží jako izolace, je klimatizovaný. Jinak by to byla pro pozdější závodníky velká nevýhoda. Když se člověk uvaří už při čekání, je to hodně nepříjemné,“ řekl Ondra.

Podle propočtů svazu má díky postupu do semifinále olympiádu už jistou. Definitivní razítko přijde až po oficiálním oznámení výsledků. V tom případě je možné, že by Ondra z preventivních důvodů víkendové závody vynechal.

„Je určitá malá šance, že nenastoupím do závodu, ale musím odpoledne zjistit, co to vlastně je,“ řekl Ondra ke svému zranění.