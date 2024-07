Dostál s Paloudovou se chystají do Paříže: Svatba musí počkat na jaro

Po nedávném zasnoubení chystají kajakáři Josef Dostál s Anežkou Paloudovou svatbu, ale nejdříve je oba čekají olympijské hry v Paříži. Zatímco jednatřicetiletý Dostál se pod pěti kruhy představí už počtvrté a po jednom stříbru a třech bronzech by se rád dočkal kýženého zlata, o šest let mladší Paloudovou čeká olympijská premiéra. Snoubenci, kteří budou na hrách závodit ve stejný den, na dnešním setkání s novináři řekli, že svatba musí počkat na příští jaro.

„Jsme docela zvyklí na to, že s Anežkou závodíme ve stejném bloku. Bohužel si nemůžeme dovolit luxus spoléhat na to, že tam ten druhý těsně před startem bude. Ale jsme si sobě oba oporou, že se tam vlastně ani nepotřebujeme. Podporu člověk cítí z toho druhého neustále,“ řekl Dostál.

Rychlostní kanoisté budou stejně jako veslaři závodit na jezeře ve Vaires-sur-Marne nedaleko Paříže. „Je to výborné místo pro windsurfing. Obávám se, že tam bude foukat, na druhou stranu s tím nic neuděláme. Holt podmínky někdy přejou, někdy ne. Doufám, že když nepřály v Tokiu, tak budou přát alespoň v Paříži,“ uvedl Dostál. „Já vlastně nemám podmínky, o nichž bych dokázala říct, že mi nesedí,“ prohlásila Paloudová, která s kanoistikou začínala na divoké vodě.

I kvůli tomu nebudou bydlet v olympijské vesnici, ale blíž k závodišti. Do vesnice se podívají až po závodech, chystají se i na závěrečný ceremoniál. „Občas Anežce určuju trendy, kterými se bude ubírat. Vlastně tam ani nebylo v možnostech, že by bydlela ve vesnici. Prostě jsem jí rovnou nakázal, že bude bydlet s námi,“ řekl Dostál.

Do Paříže letí až 5. srpna, první start je čeká o dva dny později. „Na rozdíl od jiných si úplně nepotřebujeme zkoušet místní vodu. Je tekutá jako ta naše. Navíc už jsme na ní závodili, takže není úplně potřeba se tam stresovat, aby na nás dolehla atmosféra zbytečně brzo. A určitě veslaři, kteří budou na tom závodišti před námi, by z toho nebyli nadšení. Oni nás moc nemají rádi,“ uvedl Dostál.

Do olympiády už budou převážně trénovat, Paloudová si ještě na mistrovství republiky naposledy vyzkouší závodní formu. Dostál si s sebou bere čtyři kajaky, z toho dva speciály do vln. Jeho snoubenka sice tolik lodí nemá, ale také ona pro jistotu pošle do Paříže nějakou rezervní.

Žádost o ruku ji trochu zaskočila. „Pstruzi obvykle mají míru 25 centimetrů. A Pepa už dlouho vtipkoval, že si mě bude moct vzít, až mi bude 25. Že mě teda bude moct klepnout a vzít si mě. K tomu klepnutí ve chvíli žádosti nedošlo, ale nečekala jsem to,“ popsala červnové zásnuby s odkazem na Dostálovu zálibu v rybaření Paloudová, kterou po olympiádě čeká i doktorské studium na ČVUT. „Můj plán je takový, že nějakou dobu bych sport a školu ještě chtěla kombinovat,“ uvedla.