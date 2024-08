Zlato pro čtrnáctiletý zázrak. Žasnul i Tony Hawk: Máme štěstí, že ji máme

Ve věku 14 let a 86 dnů se stala nejmladší australskou olympijskou vítězkou v dějinách. „Nemůžu uvěřit, že jsem vyhrála. Navíc to jsou mé první Hry, je to prostě šílené,“ radovala se po medailovém ceremoniálu. „Byl to vždycky můj sen, jsem tak nadšená.“

Trewová překonala Sandru Morganovou, která v roce 1956 vyhrála pro Austrálii zlato v plavání, bylo jí tehdy 14 let a 183 dnů. V Paříži to navíc nebylo poprvé, kdy se rodačka z Cairns zapsala do historie. Už v květnu letošního roku přistála jako první ženská skateboardistka po otočce na 900 stupňů.

Na finále olympijských her si Trewová nechala působivou 360 a perfektní McTwist. O 0,55 bodu překonala druhou Japonku Coconu Hirakiovou, která brzy oslaví šestnácté narozeniny. Třetí skončila Britka Sky Brownová.

Australské skateboardistce po úspěšném závodě gratuloval také legendární americký skateboardista Tony Hawk: „Arisa uvádí cestu, co všechno je v ženském skateboardingu možné. Máme štěstí, že ji máme. Ona by mohla vyhrát jakoukoliv akci.“

Když Trewová se skateboardingem začala, bylo jí sedm. Původně se chtěla stát surfařkou, jenže ve chvíli, kdy jednou v zimě byla ve vodě se svým otcem, odradily ji chladné podmínky. „Nakonec jsem se rozhodla správně,“ usmívala se už se zlatou medailí na krku.