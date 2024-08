Ty brďo! zahlásil Dusík. Švábíková po českém rekordu bojovala o medaili

Byla to pořádná euforie. Televizní komentátor Michal Dusík se neudržel a do halasu bouřícího stadionu zahlásil: „Na to se dá říct jen: Ty brďo!“

Amálie Švábíková právě v olympijském finále na třetí pokus překonala 480 centimetrů, po dlouhých jedenácti letech překonala národní rekord Jiřiny Kudličkové a o pět dílků výš mohla bojovat o medaili.

V tu chvíli skákala Švábíková dvanáct centimetrů nad úrovní svého osobního rekordu na startu závodu. První pokus proběhla, ve druhém a ve třetím už se dostala do vzduchu, laťka ale v obou případech spadla. I tak jde o průlomový úspěch někdejší juniorské mistryně světa a bronzové medailistky z loňského halového ME v Istanbulu.

Švábíková kdysi začínala se snowboardcrossem a byla tréninkovou parťačkou rostoucí šampionky Evy Adamczykové. Vybrala si ale atletiku a šla po zlaté cestě. Od mládežnických let patřila k největším českým talentům.

V roce 2018 vyhrála juniorské mistrovství světa a rok poté v pouhých devatenácti letech startovala na mistrovství světa v Dauhá. V roce 2021 se stala evropskou šampionkou do 22 let. Vloni už na halovém ME v Istanbulu získala svou první velkou medaili.

Její pařížský skok na 480 centimetrech připomněl jeden z nejslavnějších pokusů české tyčky, jímž Kateřina Janků na mistrovství 2007 v Ósace na výšce 475 centimetrů brala stříbrnou medaili.

Na Stade de France Švábíková absolvovala maratonskou soutěž, kterou ovlivnil rekordní počet postupujících z kvalifikace. Původně jich bylo dvacet. Ještě před startem se kvůli zranění odhlásila Řekyně Ariadni Adamopouluová.

Švábíková tak měla po prvních dvou úspěšných pokusech na 440 a 460 centimetrů asi čtyřicetiminutovou pauzu. Na lavičce v sektoru odpočívala a vyklepávala nohy. První zaváhání jí potkalo na 470 centimetrech, ale napodruhé výšku skočila. Nakonec bere skvělé páté místo.