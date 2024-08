Přes vodní džungli. Po svých. Zatknuli je… Ale zvládli 360 kilometrů na kajaku!

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Co byste udělali pro svoje děti? Abyste je podpořili při jejich životním závodu? Třeba dopádlovat až do Paříže! Celkově 360 kilometrů, což je denní průměr okolo šedesáti. Po cestě po proudu Seiny spali ve stanu, proplétali se mezi popadanými stromy, jeli přes místa připomínající džungli. Ale dokázali to. Táta, máma, brácha a ségra absolvovali takové dobrodružství, aby byli u toho, když „jejich“ Anežka Paloudová pojede sobotní semifinále. „Neskutečné, strašně inspirativní,“ zářila kajakářka.