Kamarádka Švábíkové vydělává na OnlyFans, bronz oslavila twerkem

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Má bronz, takže z přelomových 50 000 dolarů od Světové atletiky za olympijské zlato kanadské tyčkařce Alyshe Newmanové nic nekápne. Nemusí ji to ale trápit, protože si vydělává jako modelka. Na platformě pro dospělé OnlyFans si údajně přijde na milion eur ročně.

Po pěti letech byla ve velkém finále, a když přeskočila bronzovou výšku 485 centimetrů, divákům předvedla takzvaný twerk, taneček, při kterém se vrtí zadkem.

„Pak jsem nevěděla, co dělat. Nikdy jsem nebyla třetí. Bylo to legrační, protože musíte čekat, až ostatní holky skončí. Stála jsem tam a říkala si: Mám slavit? Mám všechny políbit? Mám brečet? Byl to surreální moment,“ řekla Newmanová.

Na sociálních sítích si ale dobře ví rady. Právě tam získává atraktivní blonďatá Kanaďanka většinu svých příjmů. Kromě své sportovní kariéry se rozvíjí i v modelingu. Zúčastnila se například přehlídky New York Fashion Week. Na Instagramu má víc než 600 000 followerů. A září především na platformě OnlyFans. Ta je známá hlavně placeným erotickým obsahem.

V poslední době ji ale ke své propagaci i k výdělkům využívají i sportovní hvězdy. Novozélandský veslař Robbie Manson třeba pro Reuters řekl: „Vydělám si víc než dvojnásobek než jako sportovec. Na OnlyFans si prostě přijdu na víc než veslováním.“

Kdo chce vidět Newmanové profil na OnlyFans a její žhavé fotky, musí zaplatit. Běžná cena je necelých 30 dolarů na tři měsíce. Aktuálně na svém účtu propaguje olympijskou slevu v ceně 7,14 dolaru na 31 dní.

Její atletická kariéra měla v minulosti složitý průběh. Na olympiádě v Riu nepostoupila z kvalifikace, na olympiádě v Tokiu taky ne a navíc ani neskočila základní výšku. Po otřesu mozku trpěla zdravotními problémy, měla psychickou krizi. A léčila i EMDR terapií, psychoterapeutickou metodu určenou především k řešení nezpracovaných negativních či traumatických životních zkušeností a zážitků.

„Nebyla jsem šťastná, v té době jsem neměla ráda sport, bojovala jsem s tím,“ řekla Newmanová po olympijském finále v Paříži. „Potřebovala jsem udělat krok zpátky. Naučila jsem se zase mít atletiku ráda a dala jsem se dohromady i mentálně. Můj neurolog tady byl, byla jsem moc ráda, když jsem ho viděla na stadionu.“

Její úspěch v pařížském finále potěšil i reprezentantku Amálii Švábíkovou, která se s Newmanovou přátelí a v Praze na stadionu Dukly spolu i trénovaly.

„Její trenér je bývalý český atlet Zdeněk Krykorka, takže se i bavíme česky a je moc hezké se vždycky po nějaké době potkat,“ usmívá se Švábíková.