Kdo přijde o turnaj nejlepších? Hvězdy ze zámoří i finský problém v obraně

Video se připravuje ... Hokejový svátek, první příležitost po devíti letech, jak vidět v reprezentačních dresech nejlepší hráče světa. Tedy aspoň ty z USA, Kanady, Finska a Švédska. V noci ze středy na čtvrtek odstartuje pod taktovkou NHL našlapaný turnaj 4 Nations. Uprostřed rozeběhnuté sezony však jednotlivé výběry sčítají ztráty. Zranění a další zdravotní neduhy vyřadily z bojů řadu hvězd. Které největší osobnosti vypadly z původně plánovaných sestav?

Quinn Hughes USA

obránce

Vancouver Canucks, 47 zápasů (14+45)

Náhrada: Jake Sanderson (Ottawa Senators) Mohl se sejít v jednom dresu s bratrem Jackem z New Jersey Devils. Místo toho bude léčit zranění, aby byl připravený na závěr sezony. Absenci třetího nejproduktivnějšího beka NHL oznámil teprve v neděli večer generální manažer Vancouveru Patrik Allvin. Zdravotní trable kapitána klubu nespecifikoval. Poslední vítěz Norris Trophy naposledy nastoupil 1. února při porážce Canucks 3:5 na ledě Dallasu. Několik posledních střídání už kvůli problémům vynechal. Následně chyběl na soupisce i proti Detroitu, Coloradu, San Jose a naposledy Torontu. „Vím, že Quinn je velký Američan, miluje svoji zemi. Je hodně pozitiv na tom, že by si mohl zahrát s bráchou. Ale taky je to chytrý kluk, rozumí, co je v sázce,“ nechal se slyšet krátce před definitivním verdiktem kouč Vancouveru Rick Tocchet. „Bylo pro něj opravdu těžké udělat takové rozhodnutí, když měl šanci zahrát si s bráchou za USA. Jako kapitán Vancouveru ale cítí zodpovědnost, aby byl týmu k dispozici v nejlepší možné formě,“ dodal Hughesův agent Pat Brisson.

Alex Pietrangelo Kanada

obránce

Vegas Golden Knights, 53 zápasů (3+22)

Náhrada: Drew Doughty (Los Angeles Kings) Dost možná nejzvláštnější absence na turnaji 4 Nations. Golden Knights oznámili, že se jejich elitní bek nezúčastní turnaje, už 26. ledna. Důvod? Lehká indispozice, pětatřicetiletý obránce využije volný čas k přípravě na zbytek sezony. Jenže od té doby sehrálo Vegas sedm zápasů a Pietrangelo nechyběl v jediném z nich. Jeho čas na ledě jen jednou klesl pod dvacet minut. Prostor místo něj dostane další veterán Drew Doughty z Los Angeles. „Samozřejmě má tunu zkušeností na mezinárodním poli i v NHL, kde zažil úspěšná tažení s L.A. Je i hodně univerzální. Je to hráč, kterého můžete nasadit na jakoukoliv situaci,“ chválil kapitán Kanady Sidney Crosby. Právě nad účastí hvězdy Pittsburghu přitom taky dlouho visel otazník. Crosby chyběl v posledních dvou utkáních, nakonec ale odcestoval na kemp národního týmu, kde trénoval ve druhé lajně s Markem Stonem a Nathanem MacKinnonem. Počítá se i s možností, že ho javorové listy nechají v prvních zápasech odpočívat. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu je hráčem, na něhož si trenéři i spoluhráči rádi počkají. Pomoci může i v pozdější fázi turnaje.

Miro Heiskanen Finsko

obránce

Dallas Stars, 50 zápasů (5+20)

Náhrada: Henri Jokiharju (Buffalo Sabres) Série zranění řádně poznamenala finské obranné řady. Ze sedmi vyvolených zadáků vypadli kvůli problémům rovnou tři. Rasmuse Ristolainena z Philadelphie vyřadilo zranění v horní části těla, kvůli dalšímu trablu vypadl Jani Hakanpää z Toronta. Na soupisku se proto dostali Urho Vaakanainen z Rangers a Nikolas Matinpalo z Ottawy. Šestadvacetiletý Fin má přitom na kontě jen 22 startů v nejlepší lize světa. Největší ztrátu ale utrpěl finský výběr v utkání mezi Vegas a Dallasem. Mark Stone podmetl hostujícího Mira Heiskanena, předpokládaného beka Finů číslo jedna. Pětadvacetiletý obránce od té doby vynechal kvůli zranění kolene pět zápasů, jeho návrat se očekává v řádu týdnu. Na 4 Nations po něm každopádně zůstane velká mezera. Vyplnit se ji pokusí Henri Jokiharju z Buffala. „Je typ hráče, kterého by chtěl mít každý tým na světě. Je lídr defenzivně a ofenzivně je na tom opravdu dobře, takže by byl velkou součástí finského úspěchu. Přeju mu vše nejlepší, ať se vrátí co nejdříve a co nejzdravější. Zdraví je nejdůležitější,“ prohlásil kapitán Finska Aleksander Barkov na konto Heiskanena.

Jacob Markström Švédsko

brankář

New Jersey Devils, 36 zápasů, úspěšnost zákroků 91,2 %

Náhrada: Samuel Ersson (Philadlephia Flyers) Očekával se velký boj o pozici brankářské jedničky švédského týmu. Na jedné straně vítěz Vezina Trophy Linus Ullmark z Ottawy, na druhé ještě zkušenější Jacob Markström z New Jersey a na třetí vycházející hvězda v podobě Filipa Gustavssona z Minnesoty. Jenže zdraví situaci zamotalo. Ullmark chyběl kvůli poranění zad od druhé půlky prosince a do akce se vrátil teprve zkraje února. Markströma zastavilo zranění kolene po srážce s Justinem Brazeauem 23. ledna. Odhadované léčení? Čtyři až šest týdnů. Povolávací rozkaz proto dodatečně dostal Samuel Ersson z Philadelphie. Jako nejmladší a nejméně zkušený by se pravděpodobně měl ujmout role brankářské trojky. Ale kdo bude startovat? „Je risk nasadit kluka, který nechytal za šest týdnů jediný zápas. Ale na druhou stranu Ullmark měl fantastickou sezonu, než se zranil. 2,38 inkasovaného gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,5 % ve 23 zápasech. Teprve před dvěma sezonami navíc vyhrál Vezina Trophy. Může tuhle práci zvládnout, navíc je po zranění svěží,“ zamýšlela se americká novinářka Amalie Benjaminová na oficiálním webu NHL.