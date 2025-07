Kania exkluzivně: Byli jsme úplní diletanti. Za Ligu mistrů se mi smáli, ale možné to je

Před médii Slovan z velké části uzavřel, což ale obhajuje tím, že chce hráče ochraňovat před zbytečnými a povrchními rozhovory. Když se ale má jít do hloubky, nemá Ondřej Kania problém si s novináři sednout Během dvouhodinového povídání s redaktory Sportu neuhnul díky odzbrojující otevřenosti žádnému tématu a rozhovor začal tak, jak je mu vlastní – svéráznou hláškou. Na úvodní dotaz, jak by zhodnotil uplynulou turbulentní libereckou sezonu, vypálil: „Už u vás někdo citoval Vladimíra Iljiče Lenina?“

To asi ne…

„Lenin jednou řekl, že jsou dekády, kdy se nic nestane a potom jsou týdny, kdy se stanou dekády. A já mám pocit, že za jednu sezonu se nám stalo to, co se nestane jiným klubům za deset sezon. Jsem pozitivní člověk, tak to vnímám jako něco, na čem založíme náš progres. Na začátku jsme byli ve všech ohledech naivní, sportovně i mimo hřiště. I já jsem byl naivní.“

Máte na mysli, že jste třeba trochu přepálili začátek? Vyhlášení velkých ambic, změn, nebál jste se kritizovat vše možné, dráždil jste…

„V životě chci dělat velké věci a chci je dělat naplno. A je mi vlastně úplně jedno, co si o tom kdo myslí. Pro mě nejsou velké cíle, jsou jenom malí lidé, kteří se těm, co se o něco snaží, smějí z gauče. Fotbal je skvělý byznysový koncept – vyvíjíte mladé hráče a prodáváte je, a když za tím nebudou sportovní ambice, půjde o skvělou investici. Ale jsem v nejproduktivnějším věku a nechci trávit čas tím, že si v tabulce budu počítat, zda jsme prodali čtyři nebo pět hráčů. Chci uspět. Jistě, bylo tu velké haló, chovám se, jak se chovám, vracel se Jan Nezmar, velké jméno. Byla tu očekávání. I od něj koneckonců zaznělo, že by bylo lepší komunikovat ambice postupně.“

Proč jste ho neposlechl?

„Měli jsme změřeno, že pokud máme fanouškům obnovit vztah ke klubu, musí vnímat naše ambice. Viděl jsem, že je potřeba to napálit. Nechci být alibista, není podle mě možné přivést 25 hráčů za 160 milionů korun a říkat, že chceme být v prostřední skupině. Tak jsem zkrátka řekl, že chceme hrát o poháry. Proto sem i hráči chodí a agenti je sem tlačí. Stejně jako ve firmě je třeba mít jasnou vizi, alibismus nemá v mých projektech místo. Jsem schopen si říct: měli jsme cíl, nesplnili jsme ho, pos*ali jsme to v mnoha ohledech, ale poučíme se z toho. Co je na tom špatného?“

Třeba to, že napálené cíle způsobí na mladý tým větší tlak, než na který je zvyklý?

„Má to svou stinnou stránku, ale sem musí chodit lidé, kteří chtějí cítit tlak. Věřím, že angažmá tady vnímají všichni jak dobrou přestupní stanici a myslím, že tohle je dobrá průprava. Cíle jsem navíc vyhlásil ještě před přestupním obdobím, kdy jsem nevěděl, kdo odejde a kdo přijde. Nečekali jsme, že nenahradíme Luku Kulenoviče. Čekali jsme víc od některých hráčů. Kayondo a Eneme jezdili z reprezentačních pauz z Afriky rozbití. A tak dále…“

Slávisté v Boleslavi? Nepřijde mi to jako náhoda

Pojďme spíš k tomu, co se děje za oponou než na hřišti. Ve fotbalovém prostředí působíte už přes rok a půl. Platí v něm podání ruky? Nebo už jste zažil nějaký podraz?

„Asi nezažil. Fotbal je strašně moc čitelné prostředí v tom, že jde vlastně o čistý kapitalismus. Funguje teorie her, stačí znát zájmy každého účastníka procesu Pak víte, co mu nabídnout, co od něj lze získat, jak s ním jednat… Když kupujete školy, trvá to třeba dva až tři roky, musíte navázat vztah. Ve fotbale přijdete, jste noví, ale vztah s kluby a agenty navážete celkem lehce. Vidí ve vás prostě peníze.“