Koller se pustil do byznysu s padelem: Byl jsem u jeho zrodu u nás. V Praze otevřel novou arénu

Padel kombinuje prvky tenisu a squashe, hraje se na menším kurtu ohraničeném sklem a pletivem, přičemž stěny jsou součástí hry. Rakety jsou oproti těm tenisovým kratší a nemají výplet, menší jsou i míčky. Podává se spodem, což je o poznání snazší variantou než klasický servis u tenisu.

Nezřídka se této kratochvíli věnují sportovní celebrity po celém světě. Zlatan Ibrahimovic vybudoval ve Švédsku síť padelových center, nedaleko Lisabonu do padelového areálu zainvestoval dokonce Cristiano Ronaldo. Věnují se mu i Lionel Messi či Serena Williamsová. V tuzemsku pak basketbalista Tomáš Satoranský s manželkou, oba k tomu přičichli ve Španělsku, kde jsou otevřená hřiště pro veřejnost standardem.

Koller poprvé poznal padel ve Francii při fotbalovém angažmá v Monaku, nevšední a u nás donedávna neznámou disciplínu mu ukázal jeho tehdejší klubový trenér Didier Deschamps. Lze říci, že český obr byl průkopníkem tohoto sportu u nás.

„Po fotbalové kariéře jsem začal ve Francii s tenisem a pak už před těmi dvanácti lety tam začali stavět padelové kurty. Jednou jsem si to vyzkoušel a hrozně mě to chytlo. Je to směsice všeho, využijete postřeh, předvídavost i komunikaci s parťákem. V Praze nic takového nebylo, později jsme našli kurty v Kobylisích a hráli to tam v pěti lidech. Proto se dá říct, že jsem byl u zrodu padelu v Čechách,“ směje se někdejší střelec Anderlechtu či Dortmundu.

„Během posledního roku padel u nás zažívá nebývalý boom a vidím i v Evropě, že jde o nejrychleji rostoucí sport. Je to něco mezi squashem a tenisem a pro lidi je lákavé, že v těch začátcích to je pro ně jednodušší, než tenis. Hraje se dva na dva, míček je pořád ve hře, je hodně výměn, takže se zpotíte. Nezdá se to, sice naběháte krátké sprinty, ale když je míček hodně ve hře, unavíte se,“ vysvětluje Koller principy hry.

Koller v padelu přehrává i své kamarády z řad profesionálních sportovců. „Baví mě to víc než tenis. Pro mě to je o intenzitě, napětí, energii a ve čtyřhře s kamarády jde o společenskou činnost. Poprvé mě na to vzali kluci fotbalisté, hned mě to začalo bavit. Když jsem začínal, zahrál jsem si s Honzou Kollerem před dvěma lety a bylo vidět, že to má v ruce a že je jinde. Je výborným tenistou a díky tomu, kde bydlel, přičichl k tomu více. Padel má budoucnost,“ přitakává bývalý hokejista Patrik Eliáš.

Že padel není záležitostí jen Prahy, potvrdil zpěvák Mirai Navrátil, jenž se zúčastnil slavnostního otevření smíchovského areálu spolu s dalšími osobnostmi. Přítomni byli rovněž reprezentační trenér Ivan Hašek, fotbalisté Radek Bejbl, Jiří Novotný, legendární lyžařka Kateřina Neumannová či modelka Taťána Kuchařová.

„Ve Frýdku-Místku jsme postavili dva standardní kurty a jeden singlový. Zamiloval jsem se do toho a když je volný čas, rád si zahraju,“ poznamenal frontman kapely Mirai. V mládí se závodně věnoval tenisu, takže má určité základy.