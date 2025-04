Koller na Planeo Cupu vyhlíží dalšího Černého: Motivace? Skauti. Kreativita padá v dorostu

Komu jste kromě Antonína Panenky fandil?

„Znal jsem celou sestavu mistrovského týmu Bohemky, všechny její hráče jsem považoval za své vzory. Později jsem přešel k zahraničním hvězdám, líbil se mi Marco Van Basten (legenda Ajaxu a AC Milan). Nikdy jsem ale neměl možnost se dostat k takovým hráčům.“

Teď jste druhým rokem ambasadorem Planeo Cupu, na kterém hrají děti od osmi do třinácti let. Na hřišti vás těžko zažili, poznávají vás vůbec?

„Je opravdu hezké, že rodiče předávají dětem fotbalovou historii. Vědí, kdo jsem, a reagují na mě velmi pozitivně. Byl jsem loni na všech finálových turnajích od rána do večera a jsem tam hodně v permanenci. Fotím se, podepisuju, povzbuzuju a utěšuju, když někdo brečí. Je důležité, aby děti dokázaly přijmout i porážku. Všechno si užívám, i když je to velmi náročné.“

Do aktuálního ročníku se přihlásilo téměř tisíc klubů, jde tak o největší mládežnický turnaj v Česku. V čem vidíte největší přínos?

„Jsem rád, že někdo finančně zajistí turnaj v takovém rozsahu. Líbí se mi, že se do projektu zapojí i malé kluby, které si zahrají proti Spartě, Slavii nebo Baníku. Změří s nimi síly a v některých případech je dokonce porazí. Tím získají motivaci do další práce a možnost, že se podobně jako já dostanou z vesnice do většího klubu. Na turnaje jezdí skauti pro mládež ze Sparty, Olomouce nebo Ostravy, takže je to pro všechny motivace. Jsem rád, že jsem součástí takového projektu.“

Českému fotbalu i podle Ivana Haška, trenéra národního týmu, chybějí kreativní hráči. Vypozoroval jste na turnajích možnou změnu?

„Viděl jsem pár šikovných a kreativních hráčů. Je super, že trenéři je k tomu navádějí, ukazují jim, aby riskovali. Vštěpují jim, aby se nebáli hrát, a to nejen ve špičkových týmech. Jde však o žákovské kategorie od osmi do třinácti let, kreativita se pak lehce zastaví v dorosteneckém věku, protože najednou přijde větší tlak na výsledky a trochu se zapomíná na kreativitu.“

Což není vůbec dobré, že?

„V minulosti si kluby z Německa, Anglie nebo Itálie vybíraly ofenzivní hráče z Česka. Doba se ale trochu změnila, produkujeme spíš výborné brankáře, obránce a defenzivní záložníky.“

Všiml jste si na Planeo Cupu nového Adama Hložka nebo Václava Černého, kteří jsou oporami současného národního týmu?

„Vidíte, Vaška Černého si pamatuji jako malého kluka. Viděl jsem ho na jednom mládežnickém turnaji a musím říct, že už tenkrát bylo znát, jak obrovský má talent. Ohromně vyčníval, byl neuvěřitelný. Podobného hráče jsem zatím neviděl, ale je určitě z čeho vybírat. Ovšem cesta k seniorskému fotbalu je strašně dlouhá, největší ztrátovost je v pubertě.“

V minulosti jste navštívil mládežnické turnaje také v zahraničí. Vidíte rozdíl v kvalitě?

„Třeba ve Francii je konkurence větší. Česko bych přirovnal k Belgii, která produkuje také víc ofenzivních hráčů. Rozdíl je možná ve větším sebevědomí, které hráčům vštěpují odmala.“

Když jste začínajícím fotbalistům tak blízko, uvažoval jste někdy o trenérské kariéře?

„To vůbec, nemám ambici stát se trenérem. To nechám na jiných. Na turnajích vidím, že u mládeže jsou kvalitní trenéři, což je naprostý základ. Musejí jim vštěpovat v základech správné návyky, to je hodně důležité. A jsem rád, že i v menších klubech jsou trenéři, kteří se dětem věnují zadarmo ve volném čase. Měli by za to dostat metál.“

Dřív jste prozradil, že jste se jako malý kluk dostal se školou akorát na turnaj do Písku. Vybavíte si to ještě?

„Závidím dětem, jaké možnosti momentálně mají. Tenkrát nebyly tak mega obrovské turnaje, na kterých se sjela celá republika. Je super, že mají konfrontaci s žáky ze severních Čech nebo z Prahy. My jsme akorát vyhráli školní kolo a jeli na krajské do Píska. To bylo všechno.“

Hádám, že jste hráli na škváře.

„Samozřejmě. Když jezdím kolem Písku, vidím, že dneska je na tom místě krásná umělka, kde se děti prohánějí. Závidím ji. Škváru jsem měl v kolenou zadřenou ještě tři roky. Rád na to vzpomínám, ale podmínky pro sport mají děti aktuálně jinde.“

Vaše kariéra měla pozvolný start, do ligy jste se protlačil až v necelých dvaadvaceti. Ale vyčníval jste fotbalově na mládežnických turnajích?

„Byli jsme malá škola, ale v naší třídě jsme měli silný ročník. Pravidelně jsme se dostávali na vyšší turnaje. Nevedli jsme si špatně, byla to pro nás motivaci, abychom se ulili ze školy. Já jsem se dostal třeba i do okresních výběrů, kde nás bylo třeba sto. V individuálních soutěžích jsem nijak nevyčníval, byl jsem spíš do desátého místa.“

Turnaj U13 a finálové turnaje

U13 – Blšany – 26.–27. 4. 2025

Skupiny Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D Motorlet Praha FC Slovan Liberec FC Hradec Králové FC Tempo Praha SFC Opava SK Uničov Žďár nad Sázavou FC Baník Ostrava FK Teplice FC Písek AC Sparta Praha FK Benešov FC Svratka Brno FC Kuřim Sigma Olomouc FC Sparta Brno SK Střešovice 1911 1. FK Příbram Dyn. Č. Budějovice Cidlina N. Bydžov MFK Vítkovice Meteor Praha VIII SK Roudnice n/L FK Mladá Boleslav