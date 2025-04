Koller o Šulcovi: Ať jde do ciziny, v TOP lize se prosadí. Kovář? Musí chytat, i v menším klubu

Viktoria Plzeň vyvrátila, že by po Jindřichu Staňkovi a Tomáši Chorém prodala do Slavie další svůj klenot. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník Pavel Šulc se vykrystalizoval v momentálně nejžhavější fotbalové zboží u nás. Českého reprezentanta by mohlo nalákat, že by si v dresu předpokládaného ligového mistra zahrál Ligu mistrů, zároveň zahraniční zájemce odrazuje jeho vysoká přestupová částka, jež by se mohla vyšplhat až na osm milionů eur. „Plzeň a Slavia jsou na podobné úrovni. Ať jde do ciziny,“ má jasno historicky nejlepší střelec národního týmu Jan Koller, který na konci března oslavil 52. narozeniny.

V tomto případě má bývalý útočník Anderlechtu, Dortmundu či Monaka jasno. Pavlu Šulcovi, jehož zná už od teenagerských let, jednoznačně doporučuje dívat se směrem na západ od českých hranic. „Přál bych mu dobrý výběr klubu, kde by se dál rozvíjel,“ řekl Jan Koller v rozhovoru pro iSport.cz na adresu karlovarského rodáka, jenž aktuálně patří k největším ligovým hvězdám a své fenomenální rozpoložení potvrdil i vstřeleným gólem v nedělním šlágru proti Spartě (4:2).

Dával by Šulcovi přestup v rámci Chance Ligy vůbec smysl?

„Znám ho od jeho osmnácti let ještě z doby, kdy jsem byl ambasadorem reprezentační devatenáctky. Preferoval bych u něj, aby se díval do zahraničí. Rozdíl mezi Plzní a Slavií není tak velký a myslím si, že by se v zahraničí a TOP lize mohl prosadit. Znám jeho charakter i mentalitu, má dobře nastartováno. Proto bych mu přál dobrý výběr zahraničního klubu, kde by se dál rozvíjel a byl stálicí naší reprezentace. Jedná se o jednoho z mála našich opravdu šikovných fotbalistů směrem do ofenzivy.“

Nepřekvapuje vás, jakou je nyní výraznou osobností? Ještě před pár lety se potuloval po hostováních (Jihlava, Opava, České Budějovice, Jablonec). Když zavraždil tutovky proti Spartě před třemi lety, tehdejší kouč Michal Bílek jej odstavil…

„Celou dobu sleduju jeho kariéru. Už v reprezentaci do 19 let jsem na něm viděl, že je odskočený od ostatních. Proto jsem se divil, že se chvíli hledal a chodil po hostováních. Až teď v Plzni dostal pořádnou šanci. Na zmiňovaných hostováních nakonec vyzrál. Sám Pavel říkal, že mu v Jablonci pomohl trenér David Horejš. Nabral u něj sebevědomí a po návratu do Plzně se nastartoval. Teď patří k lídrům.“

Pojďme k Matěji Kovářovi. V Německu se psalo, že Leverkusen za českého brankáře hledá náhradu. Měl by odejít?

„Nevyšel mu nedávno ani zápas s Bayernem v Lize mistrů. Netuším, jestli s ním momentálně v klubu vůbec počítají. V jeho případě bych se přikláněl k přestupu jinam, kde by začal pravidelně chytat. Mohlo by se klidně jednat o menší klub, ovšem hlavní by bylo, aby v něm byl brankářskou jedničkou.“

Zároveň se spekuluje, že by úřadujícího německého mistra mohl opustit také Patrik Schick…

„U něj je to pravděpodobně o vztahu se Xabim Alonsem. Kdyby měl stoprocentní trenérovu důvěru, byl bych pro to, aby v Leverkusenu zůstal. Na druhou stranu, pokud je Patrikovým snem anglická liga, samozřejmě bych mu ji přál.“

Na seznamu vysněných destinací jste míval i vy Premier League. Proč k vašemu přesunu do Anglie nedošlo?

„Chtěl jsem tam jít, ale protože mi nevyšel přestup do některého z tamních TOP klubů, dal jsem tehdy přednost Dortmundu.“

Jak se díváte na reprezentaci, která musela odehrát dvojzápas s takovými trpaslíky, jako jsou Faerské ostrovy a Gibraltar, přičemž hlavně ten vypadal dost zoufale…

„Takové zápasy ani nechci hodnotit. Bohužel jsou taková kvalifikační pravidla, musí se to odehrát. Šlo o body, takže to kluci potřebovali zvládnout. Na podobných zápasech se dá jenom ztratit. Vyhráli jsme, i když to nebylo nějak světové. Udělalo se šest bodů a nyní je potřeba se soustředit na důležitější utkání. Také jsem zažil něco podobného jako teď kluci s Gibraltarem. V takových chvílích do toho nejdete, jako když se střetnete s Francií, Chorvatskem nebo se soupeři, kteří jsou vašimi přímými konkurenty.“

Otevřel jste na pražském Smíchově komplex krytých padelových kurtů. Věnujete se řadě sportů, stíháte ještě sledovat, co se děje nového ve fotbalovém prostředí?

„Chodím komentovat do televizního studia, takže se podívám na bundesligu. Jinak už fotbal tolik nesleduju, spíš se kouknu na hokej. A raději si nějaký sport jdu zahrát, než abych se na něj díval v televizi. Sportu svůj čas pořád věnuju. Pokud se přesytím padelem, odskočím si na hokej, florbal, volejbal, občas také na fotbal. Akorát golf mi nejde. A ani se ho nechci učit, na ten už čas nezbývá.“