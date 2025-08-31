Dlouhá česká bitva na US Open, Muchová zdolala Noskovou! Světová trojka končí
Tenistka Karolína Muchová porazila na US Open krajanku Lindu Noskovou 6:7, 6:4, 6:2 a stala se pátou českou osmifinalistkou turnaje. Semifinalistka posledních dvou ročníků a nasazená jedenáctka otočila duel na betonových dvorcích v New Yorku po bezmála dvou a půl hodinách. Příště narazí na Ukrajinku Martu Kosťukovou.
Devětadvacetiletá Muchová se připojila v osmifinále posledního grandslamu sezony k Jiřímu Lehečkovi, Tomáši Macháčovi, Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové. Mezi šestnáct nejlepších postoupila na US Open potřetí za sebou a počtvrté v kariéře. Nosková si v New Yorku letošní maximum už nevylepšila.
„Jsem ráda, že jsem utkání znovu vybojovala. I když jsem hrála proti kamarádce, chtěla jsem to brát tak, že to je tenis a naše práce. Snažila jsem se to oddělit, že se dobře známe,“ řekla českým novinářům Muchová.
První vzájemný zápas českých hráček zvládla Muchová i díky 40 vítězným míčům, proměnila pět z 18 brejkbolů. Zatímco olomoucká rodačka udělala 25 nevynucených chyb, Nosková jich měla 47. Doplatila rovněž na 15 dvojchyb.
„V prvním setu jsme byly obě trochu nervóznější, dělaly jsme tam až vtipné chyby. Během druhého setu jsem se ale zlepšila a třetí set už jsem si podržela brzkým brejkem. Linda mi tam dost pomohla dvojchybami a já si to doservírovala,“ uvedla Muchová.
Turbulentní první set získala Nosková. Dvacetiletá svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy otočila vývoj ze stavu 2:5 na 6:5, přičemž v desáté hře odvrátila setbol. V tie-breaku uspěla poměrem 7:5, také tam otáčela ze stavu 2:4.
Ve druhém setu si obě hráčky držely dlouho servis. Muchová sice ve třetí hře nevyužila čtyři brejkboly, k další šanci se ale dostala za stavu 4:4 a tentokrát uspěla. Sadu poté dopodávala a proměnila druhý setbol.
Rozhodla třetí sada, kde Muchová získala brzký brejk a vedení 2:0. Noskové pak už nenabídla jediný brejkbol, naopak po dalším prolomeném servisu v sedmé hře duel definitivně zlomila. Vzápětí zakončila utkání na servisu prvním využitým mečbolem.
„Začátek byl pro nás obě těžký. Hlavně pro mě. Než jsem se dostala do zápasového rytmu, tak to bylo 0:3, 1:4. Od stavu 2:5 přišla otočka, koncovku setu jsem zvládla dobře. Kvalita Káji je však viditelná a tam, kde je, je díky tomu, jak super hraje. I po minulém kole dokázala tento zápas, který byl na dvě a půl hodiny, vyhrát. Další průběh zvládla lépe,“ prohlásila Nosková.
Do osmifinále čtyřhry postoupila Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou. Nasazené jedničky porazily americko-ukrajinskou dvojici Alycia Parksová, Dajana Jastremská 6:3, 6:3.
Sinner otáčel, dál jde i Gauffová
Světová jednička a obhájce titulu Jannik Sinner ve třetím kole US Open překvapení nedovolil a po obratu postoupil do osmifinále. Denise Shapovalova italský tenista porazil 5:7, 6:4, 6:3 a 6:3.
Bez problémů naopak do osmifinále newyorského grandslamu prošla světová trojka ženského žebříčku Američanka Coco Gauffová. Ve třetím kole si dvojnásobná grandslamová vítězka poradila 6:3 a 6:1 s Magdalenou Frechovou.
Sinner první a druhé kolo zvládl bez potíží, proti Shapovalovi však musel o výhru bojovat tři hodiny a 14 minut. Úvodní set prohrál i přesto, že z 1:4 srovnal na 5:5. Pak hladce získal druhou sadu, ale ve třetí měl navrch opět soupeř a ujal se vedení 3:0.
Potom však čtyřiadvacetiletý Ital zabral a šesti body za sebou set získal pro sebe. Čtvrtá sada už byla v režii čtyřnásobného grandslamového šampiona, kterého v osmifinále vyzve Američan Tommy Paul, nebo Alexander Bublik z Kazachstánu.
Gauffová postoupila za 74 minut a dala zapomenout na trápení z prvního a druhého kola. „Zatím to tady byl hodně emotivní týden, ale dneska bylo vidět, že mě to na kurtu bavilo,“ uvedla šampionka US Open z roku 2023.
Její další soupeřkou bude čtyřnásobná grandslamová vítězka Naomi Ósakaová. Japonská tenistka, která v New Yorku triumfovala v letech 2018 a 2020, ve třetím kole porazila 6:0, 4:6 a 6:3 Darju Kasatkinovou z Austrálie.
Ve čtyřhře do třetího postoupila bývalá světová jednička Venus Williamsová. Pětačtyřicetiletá Američanka spolu s dvaadvacetiletou Leylah Fernandezovou z Kanady porazily 7:6 a 6:1 Ulrikke Eikeriovou z Norska a Eri Hozumiovou z Japonska.
Ve dvouhře Williamsová vypadla na US Open v prvním kole. V něm sedminásobná grandslamová šampionka, které se letos vrátila na kurty po více než roční pauze, prohrála ve třech setech s Karolínou Muchovou.
Zverev končí
Třetí tenista světa Němec Alexander Zverev dohrál ve 3. kole. Finalista turnaje z roku 2020 prohrál dnes na betonových dvorcích v New Yorku s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem 6:4, 6:7, 4:6, 4:6. Uspěla naopak světová dvojka Polka Iga Šwiateková, která zdolala Rusku Annu Kalinskou 7:6, 6:4.
Finalista letošního Australian Open Zverev tak nadále čeká na první grandslamový titul v kariéře. Ve Flushing Meadows zaznamenal nejhorší výsledek od roku 2018.
Pětadvacetiletý Auger-Aliassime postoupil do třetího osmifinále na US Open v kariéře, jeho maximem je semifinále z roku 2021. V poměru vítězných míčů dnes Zvereva porazil 50:29, pomohlo mu také 10 es. V dalším kole narazí na Andreje Rubljova z Ruska.
"Někteří z vás mě dnes večer možná vidí poprvé, ale je to skvělý pocit. Práce ještě neskončila a turnaj stále pokračuje. Hodně to ale pro mě znamená," řekl v rozhovoru na kurtu Auger-Aliassime.
Sobotní výsledky US Open:
Muži:
Dvouhra - 3. kolo:
Musetti (10-It.) - Cobolli (24-It.) 6:3, 6:2, 2:0 skreč,
Munar (Šp.) - Bergs (Belg.) 6:1, 6:4, 6:4,
Sinner (1-It.) - Shapovalov (27-Kan.) 5:7, 6:4, 6:3, 6:3,
Rubljov (15-Rus.) - Wong (Hong.) 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3,
Riedi (Švýc.) - Majchrzak (Pol.) 5:3 skreč,
Auger-Aliassime (25-Kan.) - Zverev (3-Něm.) 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4
De Minaur (8-Austr.) - Altmaier (Něm.) 6:7 (7:9), 6:3, 6:4, 2:0 skreč.
Čtyřhra - 1. kolo:
Pavlásek, Zieliňski (ČR/Pol.) - Behar, Vliegen (Urug./Belg.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:2),
Williams, Winegar (USA) - Nouza, Rikl (ČR) 7:6 (9:7), 6:4,
Macháč, Vocel (ČR) - Romios, Seggerman (Austr./USA) 7:6 (15:13), 5:7, 6:3.
Ženy:
Dvouhra - 3. kolo:
Muchová (11-ČR) - Nosková (21-ČR) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2,
Gauffová (3-USA) - Frechová (28-Pol.) 6:3, 6:1,
Ósakaová (23-Jap.) - Kasatkinová (15-Rus.) 6:0, 4:6, 6:3,
Kosťuková (27-Ukr.) - Parryová (Fr.) 3:6, 6:4, 6:2,
Šwiateková (2-Pol.) - Kalinská (29-Rus.) 7:6 (7:2), 6:4,
Anisimovová (8-USA) - Cristianová (Rum.) 6:4, 4:6, 6:2,
Alexandrovová (13-Rus.) - Siegemundová (Něm.) 6:0, 6:1.
Čtyřhra - 2. kolo:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Parksová, Jastremská (USA/Ukr.) 6:3, 6:3.