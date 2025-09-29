Šlágr(y) naruby: Priske na vlně, Baník na dně. Spekulace kolem Hapala, odejde pryč?
Dřív to bývala válka, emočně mimořádně vypjatá událost, zápletka do posledních sekund. Těchto příběhů se nicméně v sobotu ve Vítkovicích nikdo nedočkal, „vzrůšo“ doručil jen Milan Baroš ještě před utkáním, kdy hecoval tribuny včetně sektoru hostů. Jinak bylo brzy hotovo. „První poločas se blížil k dokonalosti, odehráli jsme ho fantasticky,“ liboval si kouč Sparty Brian Priske po výhře 3:0 a nejjednodušším duelu v sezoně. Před vstupem do základní fáze Konferenční ligy a zejména derby fajn zpráva. Zatímco Baník už nemá nic společného s týmem z minulého ročníku.
Po půlhodině hotovo v květnu – 3:0, po půlhodině hotovo i v září – 0:3. Na konci minulé, bodově rekordní sezony ostravský záložník Michal Kohút řídil výhru nad Spartou, která v tu dobu byla úplně na dně. Protrpěla finále MOL Cupu v Olomouci, odvolala Larse Friise a zapsala čtvrtou porážku v řadě, což se Pražanům do té doby v samostatné české lize nikdy nestalo.
Jakkoli to zní možná po 132 dnech zvláštně, je to historie. Dnes jsou Letenští – už pod vedením Briana Priskeho – v takovém laufu, že na vítkovickém pískovišti absolvovali devadesátiminutový „trénink“ a po precizně odvedené šichtě se vrátili na čelo tabulky. Vůbec nebylo o čem, od první do poslední sekundy drželi duel pevně v rukou, jako se jim to proti stejnému soupeři naposledy povedlo v březnu 2023. Tehdy excelovali stejným výsledkem proti týmu bojujícímu o záchranu.
Pravdou je, že o ni začíná reálně bojovat i současný Baník. „Soupeř jako Sparta je v naší situaci velice těžký,“ uznal trenér Pavel Hapal, že aktuální síla jeho týmu je oproti květnu nicotná. Možná čtvrtinová… „Birmančevič a další hráči se nám dostávali za záda a my si s tím nevěděli rady.“
Článek pokračuje pod grafikou.
Ne, Ostrava si tentokrát opravdu nevěděla rady vůbec s ničím. Hapalovi se nepovedl experiment s Karlem Pojezným na levém beku ani nástup uzdraveného Jiřího Bouly místo rozehranějšího Davida Planky. Taktický chaos z domácích sálal, stačí se podívat na extrémně roztaženou formaci, což byl pro ACS nádherný dárek.
Nepomohla ani poločasová změna rozestavení, první střelu na branku si připsal žolík Dennis Owusu až v 87. minutě, když se objevil před Peterem Vindahlem a píchl mu balon zblízka do břicha. A to bylo vše. Nebezpečnost nula.
Resumé je, že zatímco Priske atakuje