Šlágr(y) naruby: Priske na vlně, Baník na dně. Spekulace kolem Hapala, odejde pryč?

Video placeholder
Král Bary vyhecoval Spartu, Baník si ani neškrtl. Hraje Hapal o sebe a tým o záchranu?
Brian Priske v duelu s Baníkem
Jiří Boula z Baníku
Dennis Owusu zakončuje na nepříliš kvalitním trávníku
Ostravští David Lischka a Matěj Chaluš brání Albiona Rrahmaniho ze Sparty
Dominik Holec inkasoval třikrát během prvního poločasu
Srdjan Plavšič stíhá Pavla Kadeřábka
Emmanuel Uchenna brání Srdjana Plavšiče
Michal Kvasnica
Chance Liga
Dřív to bývala válka, emočně mimořádně vypjatá událost, zápletka do posledních sekund. Těchto příběhů se nicméně v sobotu ve Vítkovicích nikdo nedočkal, „vzrůšo“ doručil jen Milan Baroš ještě před utkáním, kdy hecoval tribuny včetně sektoru hostů. Jinak bylo brzy hotovo. „První poločas se blížil k dokonalosti, odehráli jsme ho fantasticky,“ liboval si kouč Sparty Brian Priske po výhře 3:0 a nejjednodušším duelu v sezoně. Před vstupem do základní fáze Konferenční ligy a zejména derby fajn zpráva. Zatímco Baník už nemá nic společného s týmem z minulého ročníku.

Po půlhodině hotovo v květnu – 3:0, po půlhodině hotovo i v září – 0:3. Na konci minulé, bodově rekordní sezony ostravský záložník Michal Kohút řídil výhru nad Spartou, která v tu dobu byla úplně na dně. Protrpěla finále MOL Cupu v Olomouci, odvolala Larse Friise a zapsala čtvrtou porážku v řadě, což se Pražanům do té doby v samostatné české lize nikdy nestalo.

Jakkoli to zní možná po 132 dnech zvláštně, je to historie. Dnes jsou Letenští – už pod vedením Briana Priskeho – v takovém laufu, že na vítkovickém pískovišti absolvovali devadesátiminutový „trénink“ a po precizně odvedené šichtě se vrátili na čelo tabulky. Vůbec nebylo o čem, od první do poslední sekundy drželi duel pevně v rukou, jako se jim to proti stejnému soupeři naposledy povedlo v březnu 2023. Tehdy excelovali stejným výsledkem proti týmu bojujícímu o záchranu.

Pravdou je, že o ni začíná reálně bojovat i současný Baník. „Soupeř jako Sparta je v naší situaci velice těžký,“ uznal trenér Pavel Hapal, že aktuální síla jeho týmu je oproti květnu nicotná. Možná čtvrtinová… „Birmančevič a další hráči se nám dostávali za záda a my si s tím nevěděli rady.“

Článek pokračuje pod grafikou.

Ne, Ostrava si tentokrát opravdu nevěděla rady vůbec s ničím. Hapalovi se nepovedl experiment s Karlem Pojezným na levém beku ani nástup uzdraveného Jiřího Bouly místo rozehranějšího Davida Planky. Taktický chaos z domácích sálal, stačí se podívat na extrémně roztaženou formaci, což byl pro ACS nádherný dárek.

Nepomohla ani poločasová změna rozestavení, první střelu na branku si připsal žolík Dennis Owusu až v 87. minutě, když se objevil před Peterem Vindahlem a píchl mu balon zblízka do břicha. A to bylo vše. Nebezpečnost nula.

Resumé je, že zatímco Priske atakuje

