Předplatné

Buffalo dál válí, Kulich přispěl k výhře nad Torontem gólem a asistencí

Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k výhře Buffala na domácím ledě nad Torontem 5:3
Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k výhře Buffala na domácím ledě nad Torontem 5:3Zdroj: ČTK / AP / Jeffrey T. Barnes
Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k výhře Buffala na domácím ledě nad Torontem 5:3
Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k výhře Buffala na domácím ledě nad Torontem 5:3
Po konci sezony Buffala chce vedení Sabres poslat Jiřího Kulicha na farmu do Rochesteru, aby byl v play off lídrem
4
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Útočník Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k domácí výhře hokejistů Buffala nad Torontem 5:3. Sabres zvítězili ve čtyřech z posledních pěti utkání. Nejlepší střelec soutěže Alexandr Ovečkin vstřelil při páteční výhře Washingtonu 5:1 na ledě Columbusu 899. branku v lize.

Kadaňský odchovanec Kulich se nejprve prosadil střelecky, v sedmé minutě zužitkoval pohlednou souhru. Tage Thompson přihrál při přechodu do útočného pásma na levou stranu Zachu Bensonovi, jenž sklepl puk před branku na osamoceného Kulicha a ten zamířil přesně k protilehlé tyči. Byl to jeho třetí gól v ročníku.

I druhý Kulichův bod v utkání, tentokrát v podobě první asistence v sezoně, přišel po dalším rychlém útoku. Na konci kombinace domácích hráčů figuroval střelec vítězného gólu z finále posledního mistrovství světa Thompson.

Na výhře Buffala měl velký podíl také obránce Mattias Samuelsson, který se v koncovce prosadil dvakrát. Sabres mají po osmi odehraných zápasech stejný počet bodů.

KonecLIVE
53

KonecLIVE
31

KonecLIVE
15

KonecLIVE
53

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils8700131:1914
2Washington8510226:1412
3Carolina7330129:1912
4Pittsburgh8600228:1912
5Montreal9330332:2712
6Detroit8410324:2510
7Islanders7400327:248
8Buffalo8400424:238
9Rangers9302421:218
10Florida9400522:288
11Flyers7211319:187
12Toronto8211427:307
13Ottawa8211424:347
14Columbus7300420:216
15Boston9210629:336
16Tampa7102418:244
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado8503028:1913
    2Vegas7412030:2012
    3Winnipeg8600228:1912
    4Utah8420228:2012
    5Chicago8312225:2010
    6Seattle Kraken8222222:2310
    7Anaheim7311226:259
    8Edmonton8311324:259
    9Vancouver8310422:248
    10Kings8032322:278
    11Nashville8302319:258
    12Dallas7211322:267
    13Minnesota8211421:277
    14St. Louis7301320:277
    15San Jose8012523:374
    16Calgary9011716:343

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů