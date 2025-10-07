Nová moderátorka Ligy mistrů: Muži po ní šílí! Jenže... Je umělá!
Snaží se zaujmout pózami na Instagramu. A daří se jí! Muži po turecké moderátorce Eysan Aksoyové šílí. Má to maličký háček. Neexistuje. Je vytvořená umělou inteligencí!
„Jsi krásná jako anděl,“ rozplývají se v komentářích fanoušci nové údajné moderátorky Ligy mistrů v Turecku. Eysan Aksoyová je vytvořena čistě jako fiktivní postava. Podle příspěvků na Instagramu ráda cestuje, pózuje na plážích, zastavuje se v restauracích na dobrém jídle. V podstatě dělá podobné aktivity jako její živá albánská kolegyně Eva Muratiová (30).
Aby na sebe Eysan ale skutečně upozornila, rozhodli se tvůrci zaujmout i fotbalové nadšence. A tak se z ní stala moderátorka Ligy mistrů, která se objevila v dresech velké fotbalové čtyřky - Galatasaraye, Fenerbahce, Besiktasu a Trabzonsporu. Něco jako kdyby si česká moderátorka oblékla dresy Sparty, Slavie, Plzně a Ostravy.
Místo pozdvižení se jí ale dočkalo potřebných komentářů a nových sledujících. „Jsi úžasně krásná,“ píšou jí pod fotky. „Ahoj. Jak se máš, krásko mého srdce, princezno, sultánská královno,“ ptá se virtuálního výtvoru jiný komentující. „Ta je nádherná, je tak krásná, sexy, elegantní, a navíc je nejlepší v televizi,“ ví své další fanoušek. Problémem je, že Eysan se nikdy v televizi neukázala. A neukáže. To mužské romantiky ale nezastaví v dvoření se virtuální krásce.