Zvláštní pohled na Sigmu v Itálii: začíná éra bez Mináře. Janotka přiznal hledání ředitele
PŘÍMO Z ITÁLIE | Beton, kus historie a upřímně žádné útulné prostředí. „Připomíná mi to tady staré dobré Lužánky,“ usmívá se trenér Olomouce Tomáš Janotka, před kterým stojí další obrovská výzva v kariéře. Je jí Fiorentina, pravděpodobně s kanonýrem Edinem Džekem v sestavě. Zato Sigma své dvě největší zbraně – Daniela Vašulína a Jana Klimenta – ve Florencii nevytasí. U konce je i svazek se sportovním manažerem Ladislavem Minářem, jenž oba útočníky do klubu přivedl. Do Itálie nejel.
Ještě na konci srpna ve výpravě Sigmy v Malmö, stejně jako v sobotu v Ďolíčku, nechyběl. Nicméně už ve Švédsku bylo na Ladislavu Minářovi, dlouholetém sportovním manažerovi Olomouce, vidět, že se poměry mění. Na neúspěšné play off (0:3) vyrazil se synem Michalem, jenž pracuje pro agenturu Sport Invest, a při pohledu na vzájemnou komunikaci ostatních zaměstnanců klubu včetně nového vedení působili ti dva trošku jako samostatná jednotka. Mini skupinka.
Nový předseda představenstva Ondřej Navrátil chodil mezi účastníky zájezdu na letišti v Ostravě i Malmö a klábosil s nimi, těsně před návratem do Česka ještě na palubě boeingu osobně všem poděkoval a podal ruku. Kdežto Minář seděl bokem, což fakt nebývalo zvykem. Nebýt rozpravy o prohře a výhledu na další utkání v Hradci Králové s trenérem Tomášem Janotkou v soukromí kousek od „gate“, skoro jste o něm nevěděli.
Přitom dřív, třeba před sedmi lety v kazašském Almaty nebo španělské Seville, Mináře všude bývalo plno. Až žoviálně. Na některé zážitky z tehdejších předkol Evropské ligy vzpomínají partneři a funkcionáři Hanáků dodnes. Vědom si své silné pozice na Andrově stadionu, nebál se vybudovanou moc ukazovat i na veřejnosti. I na