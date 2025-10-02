Předplatné

Šulc nedal za Lyon penaltu! Karabec dvakrát asistoval, Horníčkova nula na Celtiku

Pavel Šulc nedal v duelu se Salcburkem za Lyon penaltu
Pavel Šulc nedal v duelu se Salcburkem za Lyon penaltuZdroj: Profimedia.cz
Radost Rubena Kluiverta, kterému na gól nahrál Adam Karabec
Martin Vitík v utkání s Freiburgem
Martin Vitík v utkání s Freiburgem
Lukáš Horníček (brankář) v akci na Celticu
Český záložník Adam Karabec v dresu Lyonu
Martin Vitík vyváží míč
Fotbalisté Lyonu se radují z gólu, na kterém měl podíl Pavel Šulc (druhý zprava)
8
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Evropská liga
Hutnou porci 18 zápasů nabídl čtvrteční program hlavní fáze Evropské ligy. V první várce Boloňa s obráncem Martinem Vitíkem remizovala 1:1 s Freiburgem. Lukáš Horníček v brance Bragy vychytal výhru a čisté konto na hřišti Celtiku. Večer šel francouzský Lyon do souboje se Salcburkem s oběma Čechy v základu. Pavel Šulc hned v úvodu zahodil pokutový kop, následně se ale domácí prosadili a Adam Karabec zapsal hned dvě asistence při výhře 2:0.

Evropská liga 2025/2026

LIVE
01Detail
LIVE
11Detail
LIVE
02Detail
LIVE
02Detail
LIVE
21Detail
LIVE
02Detail
LIVE
12Detail
LIVE
30Detail
LIVE
10Detail
LIVE
20Detail
LIVE
31Detail
LIVE
21Detail
LIVE
02Detail
LIVE
01Detail
LIVE
20Detail
LIVE
13Detail
LIVE
23Detail
LIVE
21Detail

Český gólman mezi tyčemi Bragy zneškodnil všechny tři pokusy domácích. Zato jeho dánský protějšek Schmeichel měl černý den. Od Horty dostal laciný gól z dálky a po chybě obrany ho střídající Španěl Martínez překonal podruhé. Braga v minulé sezoně Evropské ligy vybojovala ve čtyřech zápasech venku jen jediný bod, teď už má tři.

Příští soupeř soupeř Viktorie Plzeň AS Řím prohrál doma s Lille 0:1. Před dvěma týdny zvítězil v Nice, ale s dalším soupeřem z francouzské ligy začal hodně špatně. Už v šesté minutě proklouzl mezi čtyřmi zkoprnělými obránci Islanďan Haraldsson a zařídil hostům druhou výhru v soutěži.

Římané mají velké problémy s produktivitou, v italské lize dali v pěti kolech jen pět branek a dnes nedokázal Ukrajinec Dovbyk skórovat ani z penalty nařízené osm minut před koncem. Trenérovi Gasperinimu v útoku citelně chybí zraněný argentinský mistr světa Dybala.

Panathinaikos, který přivítá doma Plzeň v prosinci, sice po prvním kole vedl tabulku, ale dnes si pokazil bilanci domácí porážkou s Deventerem 1:2. Přitom začal lépe a po rohovém kopu hlavičkoval do sítě Polák Šwiderski, ale Smit dvěma góly v poslední čtvrthodině strhl vedení na stranu nizozemského týmu.

Lepší vizitku poslal Západočechům jejich turecký soupeř Fenerhahce Istanbul, když zdolal Nice 2:1. Obě branky dal Aktürkoglu, který se už v rozehrané sezoně vrátil domů z Benfiky, ale překvapivě nikoli do svého původního klubu Galatasaray. Za hosty, kteří zůstávají bez bodu, jen snížil Španěl Omoruyi z penalty nařízené za faul slovenského kapitána Škriniara.

Young Boys Bern si napravili reputaci po domácí vysoké prohře s Panathinaikosem a na hřišti rumunského FCSB vyhráli zásluhou dvou gólů Monteira 2:0. Dominik Pech, který je ve Švýcarsku na hostování ze Slavie, přišel na trávník na posledních dvacet minut. Filip Kaloč v záloze bulharského Ludogorce byl 66 minut na hřišti při domácí prohře s Betisem Sevilla 0:2.

#TýmZVRPSkóreB
1Záhřeb22006:26
2Midtjylland22005:26
3Braga22003:06
4Aston Villa22003:06
5Lyon22003:06
6FC Porto22003:16
7Lille22003:16
8Plzeň21104:14
9Real Betis21104:24
10Freiburg21103:24
11Ferencváros21102:14
12Panathinaikos21015:33
13Celta Vigo21014:33
14Basilej21013:23
15GA Eagles21012:23
16AS Řím21012:23
17Brann21012:23
18Genk21011:13
19Young Boys21013:43
20Fenerbahce21013:43
21Ludogorets21012:33
22Stuttgart21012:33
23Sturm Graz21012:33
24FCSB21011:23
25Nottingham Forest20114:51
26CZ Bělehrad20112:31
27Boloňa20111:21
28Celtic20111:31
29PAOK20111:31
30M. Tel-Aviv20111:31
31Nice20022:40
32Rangers20021:30
33Utrecht20020:20
34Salcburk20020:30
35Feyenoord20020:30
36Malmö20021:50
  • Osmifinále
  • Play-off

