Co trápí Spartu: nepřesvědčivé posily, trable v brankovišti či málo bojovníků
Deník Sport a web iSport nabízejí pět důvodů, proč Sparta nešlape tak jako v minulé sezoně, kdy vyhrála pod vedením trenéra Pavla Grosse základní část Tipsport extraligy. Po deseti kolech jí aktuálně patří až devátá pozice, na vedoucí České Budějovice ztrácí sedm bodů.
Posily se hledají
Vzhledem k silné obměně kádru v přestávce mezi sezonami je logické, že některé sparťanské akvizice pracují od začátku lépe, jiné hůř. Celkové vysvědčení posil však zatím nepůsobí dobře. Nejasné je zařazení Adama Rašky, který se přes podřadnější roli ve čtvrté formaci postavil vedle Kousala s Horákem, než ho v úterý neúmyslně zranil plzeňský Holešinský. Devin Shore se coby elitní centr prosazuje pomálu. Lotyše Martinše Dzierkalse Sparta představovala jako bojovníka na oslabení a do spodní šestky, ale trenéři ho využívají coby ofenzivní křídlo první lajny u Špačka a Chlapíka. V defenzivě dosud nepřesvědčil Jakub Sirota, bek Mikael Seppälä má zdravotní problém.
Trable s brankáři
Indisponovaní jsou také oba gólmani Pražanů. Josefa Kořenáře a Jakuba Kováře postihla viróza, vinou které vynechali už tři soutěžní duely. Náhradník z Litoměřic Martin Michajlov nezklamal, ale s nejvyšší soutěží nemá valné zkušenosti a z dlouhodobého hlediska Sparta svoje stálice mezi tyčemi potřebuje. Na jejich ultra rychlý návrat to ovšem zatím nevypadá. Asistent trenéra Otakar Vejvoda po ofenzivní blamáži s Plzní potvrdil, že maskované muže bude minimálně v příštím utkání doma s Hradcem postrádat. Kořenář byl v předchozím ročníku s průměrem 1,71 obdržené branky na zápas nejúspěšnějším ze všech extraligových brankářů, dočkal se také nominace na mistrovství světa.
Rébus kolem přesilovek
V minulé sezoně extrémně úderná dvojice Jakub Krejčík – Aaron Irving už v početních převahách Sparty neexistuje. Aspoň pro tuto chvíli platí u Grossovy party přesilovkové spojení obávaného Kanaďana s Jakubem Sirotou, Krejčík hraje „sám“. Střelný prach Irvinga zvlhnul. S 21 góly nejúdernější zadák předchozí základní části po stanovení absolutního rekordu mezi beky letos skóroval jedinkrát, navíc mimo přesilovku. Pražané složení speciálních formací od startu značně mění, jenže recept na přísun branek neobjevili. Taky proto se v útoku trápí. V samotném úvodu vytáhli na oslabené soupeře pět forvardů, ale Horák ani Chlapík na modré čáře neobstáli.
Málo bojovníků
Opakují si to neustále, ale právě absence této vlastnosti dohnala sparťany v každém z uplynulých play off, při nichž se marně snažili zlomit osmnáctileté čekání na titul. „Přinést na led energii, bojovat a vyhrávat svoje souboje. Tam všechno začíná. Každý to cítí,“ pronesl bek Dominik Mašín, jakmile Pražané odklouzali utkání s Plzní. Větší průraznost měl přinést Raška, ale zpočátku si zvykal na ligové tempo i širší kluziště. Do těla umí zahrát David Němeček, jenže s důrazem to často přežene, takže musí na trestnou lavici. Vzpruhu směrem k odhodlanějšímu přístupu má přinést kladenský host Ondřej Bláha. Pro Spartu pořád málo. Potřebuje, aby hrábly hlavně největší hvězdy.
Příliš mnoho trestů
Spartě se oslabení daří, až příliš často se však vystavuje do situace, kdy se musí bránit. Stojí to fyzické síly, zároveň se tím rudým barvám rozbourává tempo. Pražané nasbírali za deset zápasů 124 trestných minut, z toho dva vyšší, pětiminutové postihy. Víc času na samotce tak strávili pouze hráči západočeské Škody (150). Nejčastěji se proti pravidlům provinil zadák Němeček, v ligovém srovnání sdílel nepopulární první místo s karlovarským Robertsem Mamčicsem. Třeba v úterý spáchal důrazný sparťanský obránce dva zcela zbytečné fauly za hrubost. Jeden duel musel zcela vynechat poté, co atakoval hlavu vítkovického Patrika Brůny.