Obchodník se zlatem Sýkora měl další velké plány, ale... Zkrachoval před Naganem
V dresu národního týmu vyhrál na přelomu tisíciletí dvakrát mistrovství světa. Olympiáda v Naganu 1998 Michalu Sýkorovi (52) unikla, chtěl se na ní ale přiživit – po kariéře jako obchodník se zlatem. Naštěstí k tomu už nedošlo.
Někdejší hokejový obránce totiž v byznysu s cennými kovy totálně zkrachoval. Teď dluží klientům přes čtvrt miliardy korun a čelí několika trestním oznámením! Sýkora navíc v době, kdy už dle insolvenčního správce musel moc dobře vědět, že se jeho firmy řítí do nevyhnutelného úpadku, přišel s megalomanskými a také dost předraženými vizemi.
Jak Blesk informoval, chystal se kvůli reklamní akci například obletět svět. A byť už se tehdy zákazníci ozývali Sýkorovi s tím, že jim nechodí slíbené dividendy, on ještě svým zaměstnancům proplácel šíleně nákladné pilotní kurzy!
Stopli mu to
U soudu, kde byl Blesk přítomen, dřív zazněl další velký Sýkorův plán. Jeho kolabující společnosti mělo z dluhů vytáhnout dílo s názvem »Vzpomínky na Nagano«.
„Projekt byl připraven, ale kvůli insolvenčnímu řízení nebyl spuštěn,“ litoval bývalý hokejista před taláry. Jenže ostatní si asi ulevili. Způsob, jakým Sýkora své zlatnické firmy vedl, totiž smrděl dalším kolosálním průšvihem! Už teď má všem svým věřitelům v čele s hvězdným Červenkou splácet přes 260 milionů kaček, poškození z toho ovšem zřejmě neuvidí ani promile.