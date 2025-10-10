Sparta vs. Dynamo: víc než derby, giganti se snaží probudit sílu. Nedvěd začne zostra
Ještě ve středu večer stál Jaroslav Nedvěd na střídačce Litoměřic při utkání Maxa ligy v Přerově. Patrik Martinec byl na zápase taky coby manažer partnerského klubu Sparty. Nedlouho předtím se oba dozvěděli, že po odvolání Pavla Grosse a celého trenérského štábu převezmou extraligový tým z hlavního města. Nedvěd se do něj vrací po pěti letech, poprvé v roli hlavního kouče. Začne hodně zostra. Při jeho premiéře čeká pražský tým třeskutý duel proti rivalům z Pardubic v našvihané O2 areně.
Bude to souboj gigantů, kteří se snaží probudit svou sílu. Trápící se Sparta před bitvou s Dynamem kompletně vyměnila trenérskou posádku. V tabulce je desátá, v extralize prohrála čtyři zápasy po sobě, z nich tři doma. A v neděli ztratila slibně rozjetý duel v Kladně.
Úterní výkon v Lize mistrů na ledě Curychu byl proti poslednímu vystoupení v české soutěži jako nebe a dudy. Ani vítězství na ledě švýcarských šampionů z předchozích dvou let a posledních vítězů CHL neodvrátilo konec trenéra Pavla Grosse. S ním byli odvoláni i oba asistenti Antonín Stavjaňa a Otakar Vejvoda.
„Od hráčů chceme vidět bojovnost, nasazení. Zkrátka přístup, který si naši fanoušci zaslouží. Věříme, že nový trenér tyto vlastnosti dokonale ztělesňuje. Prokazoval je jak na ledě, tak na střídačce Litoměřic,“ uvedl sportovní ředitel klubu Tomáš Divíšek.
Nedvěd je druhým nejproduktivnějším obráncem v historii Sparty. Jako asistent působil u týmu v letech 2017 až 2020, naposledy byl pobočníkem Uweho Kruppa. Má jasnou představu, co tým potřebuje. „Sparta je klub mého srdce. Nabídka od ní se neodmítá. Chci týmu pomoci vrátit ho tam, kam patří. Mužstvo má kvalitu, je třeba najít způsob, jak ji na ledě prodat. Nemusí se vždy dařit podle představ, ale chci vidět odhodlanost a bojovnost. Musíme mít odpovědnost k našim fanouškům,“ řekl Nedvěd pro klubový web.
Článek pokračuje pod grafikou
Je emotivní, rázný a do všeho jde naplno. Je schopen tým nahodit, probudit hráče a zjednat pořádek v kabině. Spartu dobře zná i její další ikona Patrik Martinec, který se jako útočník podílel na zisku titulu v roce 2000 a po hráčské kariéře dělal v klubu sportovního ředitele i asistenta trenéra. Valdemar Jiruš, který nejvíc působil v domovském Liberci, nastupoval v obraně Sparty dvě sezony a stal se šampionem v roce 2002. V obou vítězných týmech hrál i Nedvěd.
„Efekt nového trenéra, obzvlášť na domácím hřišti, se vždycky projeví. Jarda Nedvěd je vynikající trenér, ale na otisk své práce do Sparty bude potřebovat daleko víc času. Trochu mě ta změna překvapila. Myslel jsem si, že Pavel Gross ještě chvíli vydrží. Evidentně to měli naplánované dopředu,“ komentoval řez ve Spartě pardubický kouč Filip Pešán během středečního setkání s fanoušky.
Dynamo ztrácí z pátého místa na vedoucí pozici šest bodů. Mělo kolísavý rozjezd, zprvu se dařilo jen doma. Zvedlo se, ale po třech vítězstvích v řadě ho nachytaly Vítkovice. Tým souží marodka a vyhlíží zástupy zraněných. Už se vrátil jeden z hlavních lídrů Roman Červenka, lehce bruslit začal Martin Kaut, ovšem Robert Kousal s Vladimírem Sobotkou se zapojí v horizontu týdnů. Od poloviny září chybí klíčový bek Peter Čerešňák. Za této situace přišel Kanaďan Carsen Twarynski, který by mohl zasáhnout už do pátečního šlágru.
Sparta se potřebuje vzchopit a nakopnout. Pardubice touží po vítězství už proto, že v minulé sezoně měly s Pražany prachbídnou bilanci: Čtyři porážky, skóre 6:23. „Doufám, že se to letos otočí. Zápasy se Spartou se tak nějak zařadily vedle těch s Hradcem Králové. Možná jsou ještě vyhrocenější než klasické derby,“ přiživil atmosféru v diskusi s příznivci Dynama majitel pardubického klubu Petr Dědek.
Během pátečního duelu se extraliga zapíše do historie sportu. Světovou premiéru zažije v ostrém ligovém zápase kamera umístěná přímo na těle hokejisty. Sparťanský bek Aaron Irving a zadák Daniel Gazda z Dynama nabídnou divákům autentický pohled „očima bojovníka“. Česká nejvyšší soutěž tak předběhne i NHL a nabídne fanouškům hokej z pohledu, jaký dosud neviděli – tvrdý, syrový a plný emocí přímo z ledu. A přesně takovou podívanou slibuje i souboj extraligových titánů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|2
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|3
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|4
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|12
|4
|0
|0
|8
|23:34
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž