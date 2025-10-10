Předplatné

Sparta vs. Dynamo: víc než derby, giganti se snaží probudit sílu. Nedvěd začne zostra

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Znamená Nedvěd na Spartě Augustovu cestu k nároďáku? Koho by mělo „S“ koupit • Zdroj: iSport.cz
Miroslav Forman se po výhře Kladna zdraví se svými někdejšími parťáky ze Sparty
I kvůli rozsáhlé marodce zůstávají Pardubice za očekáváním
Patrik Martinec jako asistent trenéra Sparty
Roman Červenka gratuluje Lukáši Sedlákovi ke vstřelenému gólu
Fanoušci Sparty si pro Miroslava Formana připravili speciální choreo
Lukáš Sedlák během utkání proti Vítkovicím
Valdemar Jiruš jako asistent trenéra Sparty
20
Fotogalerie
Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Ještě ve středu večer stál Jaroslav Nedvěd na střídačce Litoměřic při utkání Maxa ligy v Přerově. Patrik Martinec byl na zápase taky coby manažer partnerského klubu Sparty. Nedlouho předtím se oba dozvěděli, že po odvolání Pavla Grosse a celého trenérského štábu převezmou extraligový tým z hlavního města. Nedvěd se do něj vrací po pěti letech, poprvé v roli hlavního kouče. Začne hodně zostra. Při jeho premiéře čeká pražský tým třeskutý duel proti rivalům z Pardubic v našvihané O2 areně.

Bude to souboj gigantů, kteří se snaží probudit svou sílu. Trápící se Sparta před bitvou s Dynamem kompletně vyměnila trenérskou posádku. V tabulce je desátá, v extralize prohrála čtyři zápasy po sobě, z nich tři doma. A v neděli ztratila slibně rozjetý duel v Kladně.

Úterní výkon v Lize mistrů na ledě Curychu byl proti poslednímu vystoupení v české soutěži jako nebe a dudy. Ani vítězství na ledě švýcarských šampionů z předchozích dvou let a posledních vítězů CHL neodvrátilo konec trenéra Pavla Grosse. S ním byli odvoláni i oba asistenti Antonín Stavjaňa a Otakar Vejvoda.

„Od hráčů chceme vidět bojovnost, nasazení. Zkrátka přístup, který si naši fanoušci zaslouží. Věříme, že nový trenér tyto vlastnosti dokonale ztělesňuje. Prokazoval je jak na ledě, tak na střídačce Litoměřic,“ uvedl sportovní ředitel klubu Tomáš Divíšek.

Nedvěd je druhým nejproduktivnějším obráncem v historii Sparty. Jako asistent působil u týmu v letech 2017 až 2020, naposledy byl pobočníkem Uweho Kruppa. Má jasnou představu, co tým potřebuje. „Sparta je klub mého srdce. Nabídka od ní se neodmítá. Chci týmu pomoci vrátit ho tam, kam patří. Mužstvo má kvalitu, je třeba najít způsob, jak ji na ledě prodat. Nemusí se vždy dařit podle představ, ale chci vidět odhodlanost a bojovnost. Musíme mít odpovědnost k našim fanouškům,“ řekl Nedvěd pro klubový web.

Článek pokračuje pod grafikou

Je emotivní, rázný a do všeho jde naplno. Je schopen tým nahodit, probudit hráče a zjednat pořádek v kabině. Spartu dobře zná i její další ikona Patrik Martinec, který se jako útočník podílel na zisku titulu v roce 2000 a po hráčské kariéře dělal v klubu sportovního ředitele i asistenta trenéra. Valdemar Jiruš, který nejvíc působil v domovském Liberci, nastupoval v obraně Sparty dvě sezony a stal se šampionem v roce 2002. V obou vítězných týmech hrál i Nedvěd.

„Efekt nového trenéra, obzvlášť na domácím hřišti, se vždycky projeví. Jarda Nedvěd je vynikající trenér, ale na otisk své práce do Sparty bude potřebovat daleko víc času. Trochu mě ta změna překvapila. Myslel jsem si, že Pavel Gross ještě chvíli vydrží. Evidentně to měli naplánované dopředu,“ komentoval řez ve Spartě pardubický kouč Filip Pešán během středečního setkání s fanoušky.

Dynamo ztrácí z pátého místa na vedoucí pozici šest bodů. Mělo kolísavý rozjezd, zprvu se dařilo jen doma. Zvedlo se, ale po třech vítězstvích v řadě ho nachytaly Vítkovice. Tým souží marodka a vyhlíží zástupy zraněných. Už se vrátil jeden z hlavních lídrů Roman Červenka, lehce bruslit začal Martin Kaut, ovšem Robert Kousal s Vladimírem Sobotkou se zapojí v horizontu týdnů. Od poloviny září chybí klíčový bek Peter Čerešňák. Za této situace přišel Kanaďan Carsen Twarynski, který by mohl zasáhnout už do pátečního šlágru.

Sparta se potřebuje vzchopit a nakopnout. Pardubice touží po vítězství už proto, že v minulé sezoně měly s Pražany prachbídnou bilanci: Čtyři porážky, skóre 6:23. „Doufám, že se to letos otočí. Zápasy se Spartou se tak nějak zařadily vedle těch s Hradcem Králové. Možná jsou ještě vyhrocenější než klasické derby,“ přiživil atmosféru v diskusi s příznivci Dynama majitel pardubického klubu Petr Dědek.

Během pátečního duelu se extraliga zapíše do historie sportu. Světovou premiéru zažije v ostrém ligovém zápase kamera umístěná přímo na těle hokejisty. Sparťanský bek Aaron Irving a zadák Daniel Gazda z Dynama nabídnou divákům autentický pohled „očima bojovníka“. Česká nejvyšší soutěž tak předběhne i NHL a nabídne fanouškům hokej z pohledu, jaký dosud neviděli – tvrdý, syrový a plný emocí přímo z ledu. A přesně takovou podívanou slibuje i souboj extraligových titánů.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Plzeň12712228:2125
2Č. Budějovice12800442:2524
3Třinec11621236:2623
4Brno12702334:3123
5Pardubice12520537:2819
6Vítkovice12431434:3319
7K. Vary12601528:2819
8Olomouc11601425:2619
9Liberec12601529:3119
10Sparta12410731:2914
11Mountfield11320626:3013
12M. Boleslav12400823:3412
13Kladno12212725:3810
14Litvínov11201817:357
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů