Pelta už nastoupil do vězení v Liberci. Verdikt k dovolání přijde nejdřív po víkendu
Miroslav Pelta nastoupil svůj trest odnětí svobody na pět a půl roku do věznice v Liberci. Je však možné, že po neděli ji opět – na čas nebo nadobro – opustí. V zamotaném případu se totiž čeká na verdikt Nejvyššího soudu ve věci jeho dovolání.
Bývalý předseda fotbalové asociace se měl v Liberci hlásit už v pondělí, soud mu však nástup odložil kvůli zdravotním problémům o čtyři dny, tedy do pátku. Mezitím Pelta prodělal operaci.
Po ní opustil nemocnici, krátce pobyl doma a ve stanovený den se už hlásil na určeném místě. Zde si má odpykat nepodmíněný trest v délce pěti a půl roku za nezákonné nakládání s dotacemi do sportovního prostředí.
Nejvyšší soud ovšem souběžně řeší Peltovo dovolání stejně jako v případě někdejší ministerské náměstkyně Simony Kratochvílové. Ta nastoupila svůj šestiletý trest ze stejné kauzy v brněnské ženské věznici v pondělí, ve čtvrtek ji opustila a je znovu na svobodě, protože Nejvyšší soud rozhodl o přerušení trestu.
Peltovo dovolání zatím nebylo přiděleno konkrétnímu senátu a očekává se, že rozhodnutí padne až po víkendu, což potvrdil také Václav Vlček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyšší soudu. Ačkoli nelze předjímat, jde o principálně stejnou situaci jako u Kratochvílové a dá se předpokládat, že také u Pelty dojde k přerušení trestu.
To samé si myslí Peltův advokát Bronislav Šerák. „Můj klient nastoupil v lhůtě určené soudem, tedy do 16 hodin. A je v očekávání, jak dopadne rozhodnutí Nejvyššího soudu. Já osobně předpokládám, že obdobně jako v případě Simony Kratochvílové.“
Celá tato procedura je reakcí na složitou procesní situaci. A tady je pokus o její přehledné vysvětlení: Vrchní soud uznal letos v květnu oba obžalované vinnými v kauze investičních dotací, ovšem osvobodil je ve větvi dotací neinvestičních. Tehdejší nejvyšší státní zástupce Igor Stříž se dovolal proti zprošťujícímu rozsudku (rozumějte: chce větší rozsah viny a vyšší postih) a právě toto dovolání ještě nebylo dořešeno. A pokud by Nejvyšší soud Střížovu dovolání vyhověl, znamenalo by zrušení i onoho odsuzujícího rozsudku, na jehož základě mají Pelta i Kratochvílová zamířit do vězení. Lidsky řečeno: seděli by v tu chvíli za věc, v níž neplatí soudní verdikt.
Proto soud (zatím pouze) u Kratochvílové rozhodl o přerušení trestu.
Na doplnění, nastalá situace v tuto chvíli sice může znamenat Peltovo dočasné propuštění, ale na konci dne i navýšení trestu, totéž platí pro bývalou náměstkyni.
A aby toho nebylo málo, dovolání proti odsuzujícímu trestu podali také oba odsouzení. Mohou být tedy ještě zcela zproštěni viny, ale čekání na tento rozsudek nemá odkladný účinek. Proto Miroslav Pelta v tuto chvíli už pobývá v liberecké věznici, byť možná jen na kratší čas.