Dynamo ovládlo šlágr proti Spartě, Motor opět v čele. Výhry mistra či Kladna

Hráči Pardubic se radují z gólu v utkání proti Spartě
Hráči Pardubic se radují z gólu v utkání proti SpartěZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Pardubický Jan Košťálek se raduje z gólu se svými spoluhráči v utkání proti Spartě
Pardubický Jáchym Kondelík se raduje z gólu s Milošem Kelemenem
Potyčka v utkání mezi Spartou a Pardubicemi
Pardubičtí Jakub Lauko a Lukáš Sedlák se radují z gólu proti Spartě
Kapitán Sparty Filip Chlapík v šanci proti pardubickému Romanu Willovi
Sparťanský Filip Chlapík v souboji s Ondřejem Miklišem z Pardubic
Kapitán Sparty Filip Chlapík v šanci proti pardubickému Romanu Willovi
Ve šlágru 13. kola hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi zvítězil mančaft z východu Čech, a tak premiéra novému trenérskému triu pražského celku po výsledku 3:6 nevyšla. Motor se po vydřené výhře nad Libercem vrátil na první příčku tabulky, podruhé v řadě se radoval mistr z Brna, jenž si odvezl body z Olomouce. Třinec po vítězství 3:1 v Karlových Varech je na druhém místě, naplno bodovalo také Kladno v Litvínově.

 

K. Vary - Třinec 1:3

Třinci se značně daří. Svěřenci Zdeňka Motáka zvítězili posedmé z posledních osmi duelů a v Karlových Varech získali další zasloužený tříbodový zisk. Povedený debut v aktuálním ročníku zažil Petr Sikora, který po zranění hned skóroval.

Č. Budějovice - Liberec 4:2

Budějovice jdou opět do čela tabulky. V utkání proti Liberci v Budvar aréně sice dvakrát prohrávaly, pokaždé se ale dokázaly gólově dotáhnout a po zaváhání s Olomoucí tak opět naskočily na vítěznou vlnu.

Litvínov - Kladno 1:3

Litvínov se nadále trápí. V souboji posledního s předposledním se radovalo Kladno, které si od startu duelu šlo pevně za vítězstvím. Rytíři byli ve vedení 3:0, dvěma góly přispěl Kelly Klíma. Snížení Fina Markuse Hannikainena už nestačilo na zdramatizování. Verva zapsala šestou porážku za sebou.

Ml. Boleslav - Hr. Králové 2:3sn

K vítězství Východočechů v Mladé Boleslavi přispěly dva góly během pouhých deseti sekund. Středočeši měli utkání pod kontrolou, ale poté zaúřadovali Markus Nenonen a Dávid Mudrák. Hradecké duo zařídilo na ledě Bruslařů prodloužení a v následných samostatných nájezdech získali bod navíc hosté díky Jakubu Pourovi.

Olomouc - Kometa 1:2

Mistr z Brna ze zápasu v Olomouci získal tři body, k nimž ale nevedla jednoduchá cesta. Mužstvo Kamila Pokorného na Hané prohrávalo, pak ale odpovědnost převzal Jakub Flek a srovnal. V poslední pětiminutovce zakončoval Hynek Zohorna a vystřelil Kometě druhou výhru v řadě.

Sparta - Pardubice 3:6

Pardubice ovládly šlágr na ledě Sparty v libeňské O2 aréně. Byť Pražané otevřeli skóre, Východočeši se poté prosadili čtyřikrát v řadě a domácí už gólové manko nesmazali. Bývalý sparťan Jan Košťálek zasadil svěřencům Jaroslava Nedvěda, kterému nevyšel debut v roli hlavního kouče, dvě gólové rány.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice13900446:2727
2Třinec12721239:2726
3Brno13802336:3226
4Plzeň12712228:2125
5Pardubice13620543:3122
6Vítkovice12431434:3319
7K. Vary13601629:3119
8Olomouc12601526:2819
9Liberec13601631:3519
10Mountfield12330629:3215
11Sparta13410834:3514
12Kladno13312728:3913
13M. Boleslav13401825:3713
14Litvínov12201918:387
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

 

