Dynamo ovládlo šlágr proti Spartě, Motor opět v čele. Výhry mistra či Kladna
Ve šlágru 13. kola hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi zvítězil mančaft z východu Čech, a tak premiéra novému trenérskému triu pražského celku po výsledku 3:6 nevyšla. Motor se po vydřené výhře nad Libercem vrátil na první příčku tabulky, podruhé v řadě se radoval mistr z Brna, jenž si odvezl body z Olomouce. Třinec po vítězství 3:1 v Karlových Varech je na druhém místě, naplno bodovalo také Kladno v Litvínově.
K. Vary - Třinec 1:3
Třinci se značně daří. Svěřenci Zdeňka Motáka zvítězili posedmé z posledních osmi duelů a v Karlových Varech získali další zasloužený tříbodový zisk. Povedený debut v aktuálním ročníku zažil Petr Sikora, který po zranění hned skóroval.
Č. Budějovice - Liberec 4:2
Budějovice jdou opět do čela tabulky. V utkání proti Liberci v Budvar aréně sice dvakrát prohrávaly, pokaždé se ale dokázaly gólově dotáhnout a po zaváhání s Olomoucí tak opět naskočily na vítěznou vlnu.
Litvínov - Kladno 1:3
Litvínov se nadále trápí. V souboji posledního s předposledním se radovalo Kladno, které si od startu duelu šlo pevně za vítězstvím. Rytíři byli ve vedení 3:0, dvěma góly přispěl Kelly Klíma. Snížení Fina Markuse Hannikainena už nestačilo na zdramatizování. Verva zapsala šestou porážku za sebou.
Ml. Boleslav - Hr. Králové 2:3sn
K vítězství Východočechů v Mladé Boleslavi přispěly dva góly během pouhých deseti sekund. Středočeši měli utkání pod kontrolou, ale poté zaúřadovali Markus Nenonen a Dávid Mudrák. Hradecké duo zařídilo na ledě Bruslařů prodloužení a v následných samostatných nájezdech získali bod navíc hosté díky Jakubu Pourovi.
Olomouc - Kometa 1:2
Mistr z Brna ze zápasu v Olomouci získal tři body, k nimž ale nevedla jednoduchá cesta. Mužstvo Kamila Pokorného na Hané prohrávalo, pak ale odpovědnost převzal Jakub Flek a srovnal. V poslední pětiminutovce zakončoval Hynek Zohorna a vystřelil Kometě druhou výhru v řadě.
Sparta - Pardubice 3:6
Pardubice ovládly šlágr na ledě Sparty v libeňské O2 aréně. Byť Pražané otevřeli skóre, Východočeši se poté prosadili čtyřikrát v řadě a domácí už gólové manko nesmazali. Bývalý sparťan Jan Košťálek zasadil svěřencům Jaroslava Nedvěda, kterému nevyšel debut v roli hlavního kouče, dvě gólové rány.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|13
|9
|0
|0
|4
|46:27
|27
|2
Třinec
|12
|7
|2
|1
|2
|39:27
|26
|3
Brno
|13
|8
|0
|2
|3
|36:32
|26
|4
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|5
Pardubice
|13
|6
|2
|0
|5
|43:31
|22
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|13
|6
|0
|1
|6
|29:31
|19
|8
Olomouc
|12
|6
|0
|1
|5
|26:28
|19
|9
Liberec
|13
|6
|0
|1
|6
|31:35
|19
|10
Mountfield
|12
|3
|3
|0
|6
|29:32
|15
|11
Sparta
|13
|4
|1
|0
|8
|34:35
|14
|12
Kladno
|13
|3
|1
|2
|7
|28:39
|13
|13
M. Boleslav
|13
|4
|0
|1
|8
|25:37
|13
|14
Litvínov
|12
|2
|0
|1
|9
|18:38
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž