Přestupy v extralize ONLINE: Vejvoda po konci ve Spartě našel práci, míří na Slovensko
Podpisy, přestupy, výměny, příchody borců ze zahraničí i zajímavosti. Všechny extraligové transfery sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 21. listopadu 2025
Zajímavá zpráva ze Slovenska. Duklu Trenčín nově povede v pozici hlavního trenéra Otakar Vejvoda. Třiapadesátiletý český kouč, jenž naposledy působil jako asistent na střídačce pražské Sparty, převezme slovenský klub místo odvolaného Fina Tommiho Hämäläinena. Klub o angažování bývalého vynikajícího útočníka informoval na sociálních sítích.
Zprávy ze dne 20. listopadu 2025
Brankář Jakub Kovář prodloužil o rok smlouvu ve Spartě. Ukončil tak spekulace o možném odchodu. „Jsem opravdu moc rád, že ve Spartě zůstávám. Celou kariéru se držím toho, že kluby příliš nestřídám – cítím zodpovědnost za výsledky i spokojenost fanoušků. O konci kariéry zatím neuvažuji, zdraví drží. Budu se snažit udržovat si výkonnost a Spartě splatit její důvěru,“ komentoval pro klubový web podpis gólman Pražanů.
Zprávy ze dne 18. listopadu 2025
Obránce Tomáš Hanousek se po čtyřech letech vrací do extraligového Liberce. Sedmadvacetiletý bek přichází na sever Čech na hostování do konce ledna z prvoligového Zlína, opačným směrem míří jiný zadák David Aubrecht.
Zprávy ze dne 16. listopadu 2025
Útočník Oskars Batna předčasně končí angažmá v Mountfieldu HK. Lotyšský reprezentant bude působit ve Finsku. Východočeši oznámili jeho odchod v tiskové zprávě s tím, že Batna opouští tým i s ohledem na vyšší zápasové vytížení v boji o účast na únorové olympiádě v Miláně. „Vzhledem k situaci v útočných řadách, kdy měl Oskars stále menší vytížení, jsme se rozhodli vyjít mu vstříc a domluvili jsme se na ukončení jeho kontraktu. Ve Finsku dostal dobrou nabídku a příslib vyššího ice timu (času na ledě), což chápeme, přejeme mu účast na olympijských hrách a především pevné zdraví do zbytku sezony,“ uvedl generální manažer klubu Aleš Kmoníček.
Před sezonou to nebylo žádné tajemství. „Nick Malík bude naši jedničkou,“ prohlašoval už při zahájení letní přípravy plzeňský trenér Josef Jandač. Mladík v kleci se mu osvědčil už v předchozím ročníku, na své vyvedené výkony letos opět navazuje a v neděli proti Spartě nastupuje k 17. utkání současné základní části. A právě během duelu Indiánů s Pražany domácí oznámili, že Malík s týmem zůstane až do roku 2028. Podepsal novou smlouvu. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 14. listopadu 2025
Slovenský obránce Dávid Mudrák prodloužil o dva roky smlouvu v Mountfieldu HK. Mudrák přišel do Hradce Králové loni a měl dvouletou smlouvu. V české nejvyšší soutěži dosud nastoupil k 71 zápasům a nasbíral 25 bodů za pět gólů a 20 asistencí. Aktuálně je ze zdravotních důvodů mimo hru. "O Dávida jsem moc stál. Na svůj věk je to již vyspělý, obousměrný obránce. Krom skvělého charakteru ho zdobí i vysoká pracovní morálka v tréninku či v zápase. Nikomu se proti němu nehraje lehce," řekl na adresu účastníka letošního mistrovství světa trenér Východočechů Tomáš Martinec.
Zprávy ze dne 11. listopadu 2025
Důležitý podpis pro Pardubice. Východočeský celek podepsal novou smlouvu s Jakubem Laukem, která má trvat až do roku 2028. Pětadvacetiletý útočník přišel do Dynama před touto sezonou ze zámořské NHL.
Obránce Wyatte Wylie posílil extraligové Kladno. Středočeši angažovali šestadvacetiletého Američana s ohledem na zdravotní problémy svých beků.
Zprávy ze dne 9. listopadu 2025
V Pardubicích vítají na konci reprezentační přestávky posilu ze zámoří. Za Dynamo bude chytat kanadský brankář Malcolm Subban (31). Mladší bratr slavného obránce P. K. Subbana, který v barvách Bostonu, Las Vegas či Chicaga odehrál 87 zápasů v NHL, si v Česku vyzkouší první angažmá mimo Severní Ameriku. „Věříme, že spolu s Romanem Willem vytvoří vyrovnanou a stabilní dvojici,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora pro klubový web.
Zprávy ze dne 6. listopadu 2025
Litvínov, poslední tým tabulky, získal lotyšského reprezentačního obránce Markusse Komulse. Sedmadvacetiletý hokejista v minulé sezoně odehrál 11 zápasů za Kladno, naposledy působil ve finské lize v dresu IFK Helsinky. „S ohledem na výsledky jsme potřebovali udělat změny. Markuss přichází rozšířit naše obranné řady. Tím, že uvolňujeme více hráčů do první ligy, se nám uvolnilo místo v rozpočtu. Věříme, že Markuss si místo v sestavě uhraje a vybojuje,“ řekl sportovní manažer Tomáš Vrábel. Lotyšský bek má smlouvu do 31. prosince s možností opce.
Obránce Roman Vráblík a útočníci Martin Beránek s Matějem Tomanem budou i nadále působit v Českých Budějovicích. Trojice hokejistů podepsala s Motorem nové dvouleté smlouvy. „Pro klub je zásadní budovat mužstvo s dlouhodobější koncepcí. Stejně tak je pro nás nesmírně důležité stavět na místních hráčích, kteří mají ke klubu hluboký vztah. A to všichni tři kluci, které jsme znovu podepsali, rozhodně splňují,“ uvedl sportovní manažer Jiří Novotný.
Zprávy ze dne 5. listopadu 2025
Roman Červenka prodloužil spolupráci s Pardubicemi. Reprezentační útočník a dvojnásobný mistr světa zůstane na východě Čech do roku 2028. Klub to oznámil ve středu odpoledne prostřednictvím sociálních sítí. Devětatřicetiletý forvard má v aktuální sezoně za 14 extraligových zápasů na kontě 19 bodů (4+15). Do Dynama přišel vloni v létě ze Švýcarska a v úvodní sezoně získal s mužstvem stříbrnou medaili. Více čtěte ZDE >>>
Novým trenérem Mladé Boleslavi se stal zkušený Miloslav Hořava, který po minulé sezoně skončil v Pardubicích. Potvrdily se tak dřívější informace iSportu. Do středočeského klubu se vrátil po více než šesti letech. U dvanáctého týmu extraligové tabulky nahradil Richarda Krále. Mladoboleslavský celek to uvedl na svém webu. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 3. listopadu 2025
Stojaté extraligové vody se znovu rozhoupaly. Zkraje reprezentační pauzy se Vítkovice dohodly na hráčské výměně s Karlovými Vary. Do Ostravy putuje pětadvacetiletý útočník Jan Šír, k Energii naopak míří skoro o rok mladší Jan Bambula. Agilní forvard končí v modrobílém dresu po roce a půl. „Po těžkém zranění z loňského závěru sezony se nedokázal vrátit na svou dřívější výkonnost a jeho role se v našem týmu proměnila,“ zdůvodňuje Václav Varaďa. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 30. října 2025
České Budějovice reagují na zdravotní trable v brankovišti. Motor posílí finský brankář Niclas Westerholm, který na začátku sezony vypomáhal Mladé Boleslavi. Jihočeši jej angažovalu na měsíc, protože ze zdravotních důvodů jsou mimo hru Milan Klouček a Jan Strmeň. „Potřebovali jsme urychleně řešit situaci v brankovišti a z nabízených možností nám Niclas vyšel jako nejlepší varianta. Má bohaté zkušenosti z nejvyšší finské soutěže, dobře ho známe ze vzájemných přípravných zápasů proti Kärpätu Oulu a navíc už si vyzkoušel i českou extraligu,“ uvedl sportovní manažer Jiří Novotný.
Poslední místo pardubické zálohy v Maxa lize nutí vedení extraligového klubu jednat. Podle informací webu iSport se má stát novým trenérem béčka Richard Král. Pětapadesátiletý kouč byl zbaven funkce hlavního trenéra v BK Mladá Boleslav po nedělní porážce 1:2 s Vítkovicemi, jež byla třetí prohrou v řadě. Podle všeho by tedy Král měl zůstat bez práce jen pár dnů. Více čtěte ZDE >>>
Mladé Boleslavi vypomůže při početné marodce v defenzivních řadách díky střídavým startům David Bernad z prvoligového Tábora. Jednatřicetiletý bývalý obránce Bruslařů byl měl být v sestavě středočeského celku v pátečním utkání o mimořádně důležité body proti Litvínovu. „V této sezoně se se zraněními doslova roztrhl pytel. Je to nekonečné... Z obránců jsou momentálně zranění Aleš Čech, Adam Jánošík a Alex Lintuniemi, Vojtěch Vochvest je nemocný,“ vysvětlil sportovní ředitel Tomáš Vlasák, proč se Středočeši rozhodli požádat Tábor o pomoc.
Zprávy ze dne 27. října 2025
Po změnách v realizačním týmu přebírá hokejisty Mladé Boleslavi trenér Petr Haken, který dosud působil u juniorů. Jeho asistentem bude Martin Slánský.
Na střídačce bude v tomto období přítomen také sportovní ředitel Tomáš Vlasák, který bude trenérskému tandemu poskytovat maximální podporu, uvedl klub na svém webu.
„Toto řešení jsme zvolili do reprezentační přestávky. Předpokládám, že na jejím začátku zveřejníme nový realizační tým,“ vysvětlil pro klubové kanály generální manažer Jan Tůma.
Zprávy ze dne 26. října 2025
Mladá Boleslav se rozhodla k trenérské změně po prohraném zápase s Vítkovicemi 1:2 a v reakci na 13. místo v tabulce. Odvoláni byli hlavní trenér Richard Král a jeho asistent David Havíř. „Oběma trenérům patří poděkování za jejich práci a přístup k týmu. Přejeme jim hodně úspěchů v další kariéře. Bohužel situace je, jaká je, a my musíme reagovat,“ uvedl sportovní ředitel BK Mladá Boleslav Tomáš Vlasák. Druhý asistent hlavního trenéra Martin Slánský by měl prozatím u A týmu zůstat. Další kroky a obsazení pozic u A týmu klub uveřejní v nejbližších dnech.
Zprávy ze dne 25. října 2025
Bohumil Jank na čas opouští Třinec. Zkušený obránce míří na měsíční hostování do Českých Budějovic.
Zprávy ze dne 24. října 2025
Kariéra Dušana Žovince nabírá zajímavý směr. Třiatřicetiletý bek poté, co v probíhající sezoně v rámci střídavých startů vypomáhal Kladnu, zaujal Rytíře natolik, že k nim z prvoligových Litoměřic natrvalo přestupuje. Rodák z Prahy, který si extraligu před nynějším ročníkem zahrál naposledy před více než 13 lety, zatím za Středočechy odehrál osm utkání a vstřelil dva góly.
Není to zpráva, která by se šířila jako lavina, na druhou stranu – na tuhle spekulaci v Pardubicích nenarazíte rozhodně ojediněle. Spíš čím dál častěji. O co jde? O zvěst, že by Dynamo mělo či má začít pracovat na příchodu Ondřeje a Davida Kašových z Litvínova. Web iSport disponuje informací, že i k některým hráčům týmu z východu Čech se tato zákulisní depeše dostala a různě si ji ověřují. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 23. října 2025
Pardubice mají další posilu. Z prvoligového Vsetína přichází jednadvacetiletý forvard Erik Pospíšil, a to formou střídavých startů. Již ve čtvrtek ho čeká premiéra v duelu proti Českým Budějovicím.
Zprávy ze dne 21. října 2025
Motoru se povedla velká věc, vedení klubu doladilo podmínky nového dvouletého kontraktu s Nickem Olesenem. Dánský útočník vlétl do sezony jako uragán, když v 15 úvodních utkáních nashromáždil 22 bodů za 8 gólů a 14 finálních nahrávek. Aby ofenzivní klenot v Českých Budějovicích udrželi i do budoucna, museli začít rychle jednat, protože kolem produktivního útočníka, jenž v květnu vyřadil Kanadu ze čtvrtfinále MS, začalo kroužit více klubů. Olesen je však na jihu Čech spokojený a ve chvíli, kdy mu Motor předhodil na stůl odpovídající finanční podmínky, se podepsal pod novou dvouletou smlouvu. Ta začne platit od května 2026 s trváním do konce dubna 2028. Pro fanoušky radostnou novinu oznamoval jihočeský klub v Budvar aréně během úterního duelu s hradeckým Mountfieldem.
Zprávy ze dne 19. října 2025
Kladno posílil útočník Martin Ryšavý, kterého Rytíři získali na hostování do konce sezony z Liberce. Dvaadvacetiletý hráč, jenž ve 12 zápasech této extraligové sezony zaznamenal jednu asistenci, by měl ve středočeském týmu najít větší herní vytížení. „V následujících týdnech by se nám měli vracet hráči po zranění a pro Martina by bylo obtížnější se v sestavě posouvat výš. Je to stále velmi mladý hráč a pro jeho rozvoj je důležité, aby hrál a měl v týmu větší roli,“ řekl liberecký sportovní ředitel Michal Birner. Bílí Tygři uvedli, že Ryšavého přesun je kompenzací za nedávný odchod brankáře Štěpána Lukeše z Kladna na sever Čech.
Zprávy ze dne 17. října 2025
V Českých Budějovicích se schyluje ke změně ve sportovním úseku. Od nadcházejícího ročníku se funkce sportovního manažera A-týmu ujme Václav Nedorost, který nahradí Jiřího Novotného. „Tahle práce mě opravdu baví a naplňuje, ale je třeba říct, že má i druhou stranu mince - obrovskou časovou náročnost. Po dvou letech v tomhle každodenním koloběhu jsem se rozhodl, že potřebuju trochu ubrat. Nicméně letošní sezonu samozřejmě dojedu podle plánu,“ řekl mistr světa z roku 2010. Nedorost nyní působí jako manažer u klubové mládeže a má zkušenosti z podobné pozice z extraligy, když působil v Mladé Boleslavi.
Zprávy ze dne 16. října 2025
V Litvínově se pokouší vyřešit zatím otřesně rozjetou sezonu. Po osmé porážce v řadě na střídačce po vzájemné dohodě končí trenér Michal Broš. Poslední tečkou byl středeční výprask 2:8 ve Vítkovicích. U týmu nadále zůstávají asistenti Jakub Petr a František Ptáček, kteří Vervu povedou do pátečního duelu v Karlových Varech.
Karlovy Vary přišly na delší dobu o zkušeného útočníka Tomáše Redlicha. Dvaatřicetiletý hráč, jenž načal v týmu Energie již šestou sezonu, musí na operaci a kvůli zranění v horní části těla přijde o většinu základní části extraligy. Jako dočasná náhrada přichází z Kladna na hostování do konce října Jakub Strnad. Západočeši o tom informovali na webu.
Zprávy ze dne 15. října 2025
Bílí Tygři Liberec museli reagovat na komplikace v brankářském tandemu. Gólman Petr Hamalčík se zranil při jednom tréninků a po plánované operaci kolene bude mimo hru do konce sezony. Severočeši v reakci získali na hostování z Kladna Štěpána Lukeše, který se už zapojil do tréninku s týmem. „Vzhledem k tomu, že Petr Hamalčík bude kvůli zranění kolene absentovat po zbytek letošní sezóny, bylo jasné, že musíme ihned začít jednat o příchodu nového brankáře. Trh s hráči na tomto postu mnoho možností dlouhodobě nenabízí, proto jsme rádi, že se nám podařilo získat v relativně krátkém čase tak zkušeného brankáře,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Michal Birner.
Zprávy ze dne 14. října 2025
Pardubice posílil Matěj Pekař. Pětadvacetiletý útočník odehrál minulou sezonu za Litvínov a v té probíhající oblékal dres Freiburgu ve druhé nejvyšší německé soutěži. Do klubu přichází Pekař primárně jako posila B-týmu, k dispozici však bude také prvnímu týmu Dynama. „Je to důrazný hráč, který prošel soutěžemi v Severní Americe. Věříme, že nám pomůže na přesilovkách, ve hře před brankou a celkově do našeho hokeje vnese trochu více důrazu,“ uvedl sportovní ředitel B-týmu Václav Baďouček.