Bulharsko - Česko 2:1. První prohra lvíčat pod Bílkem. Skvělý Koutný nezabránil obratu
Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikačním utkání o mistrovství Evropy prohráli 1:2 v Bulharsku a po třech výhrách v řadě si připsali první porážku pod vedením trenéra Michala Bílka. Duel proti aktivnějším Bulharům přitom začali lépe Češi, když se z protiútoku trefil kapitán Matěj Šín. Vedení lvíčat ale vydrželo pouze čtyři minuty, kdy nadále tlačící soupeř vyrovnal. Následující šance domácího týmu dlouho hatil gólman Jan Koutný, nad jeho síly však byla střela v 85. minutě, kdy bulharský vítězný obrat dokonal záložník Petko Panajotov.
Trenér Michal Bílek utrpěl na lavičce jednadvacítky první porážku. Předtím jeho výběr porazil v září Skotsko a Gibraltar a v pátek Ázerbájdžán. Zbývajícím soupeřem ve skupině B jsou Portugalci, s nimiž se čeští mladíci utkají v listopadu.