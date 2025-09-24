Zkušený Polák pálí do Messiho: Dokud je v Miami, nechoďte tam. Klub „řídí“ jeho otec
Přestup Lionela Messiho do Miami spustil boom. Nestárnoucí argentinská hvězda během dvou let působení výrazně zvýšila zájem o americkou MLS, v 38 letech navíc dál střílí jeden gól za druhým. Zdaleka ne všechny ale těší její působení v USA. S legendárním fotbalistou má očividně problém někdejší soupeř Mateusz Klich. Polský záložník, který dříve hrával za DC United či Atlantu, doporučuje všem hráčům, aby do Interu nechodili. „Dokud tam bude Messi. Je to katastrofa,“ varuje bývalý hráč Leedsu.
Ačkoliv se Mateusz Klich s Lionelem Messim během angažmá v Major League Soccer střetl pouze jednou, o slavném protihráči a stejně tak i Miami nemá zrovna valné mínění. Pětatřicetiletý veterán, jenž se v létě po více než 14 letech vrátil do Krakova, se do bývalého soupeře a jeho klubu opřel na polském youtubovém kanále Foot Truck.
Byť je Messi nesporným tahounem Interu i celé soutěže, které momentálně vévodí s 22 góly, podle Klicha v Miami není všechno růžové jako dresy, které se díky argentinskému mistrovi světa z roku 2022 ve velkém prodávají po celém světě. „Lidé odtamtud mizí. Odcházejí trenéři i fyzioterapeuti. Organizačně je to tam špatné,“ řekl bývalý polský reprezentant.
Důvod? Klich tvrdí, že za špatný stav Interu, který vlastní legendární David Beckham, může Messiho otec Jorge Horacio Messi. „V podstatě řídí klub. Všichni mluví španělsky a bez jejich souhlasu (Messiho a jeho otce) se nedá nic dělat. Samotný klub také leží 45 až 50 minut od Miami,“ pálil rodák z Tarnova do aktuálně pátého týmu MLS.
Nudný život v Cincinnati i konec světa v Seattlu
Hráčům, kteří sní o možnosti zahrát si po Messiho boku, Klich radil, aby se Interu vyhnuli, dokud za něj bude nastupovat osminásobný vítěz Zlatého míče. A jak se zdá, k odchodu někdejší hvězdy Barcelony či PSG zřejmě ani po konci současné smlouvy nedojde. Podle informací zámořských médií či uznávaného novináře Fabrizia Romana jsou jednání mezi Messim a Miami o novém kontraktu v pokročilé fázi.
Klich každopádně zájemcům o MLS doporučil konkurenci, jmenovitě například oba kluby z New Yorku (Red Bull a City). Zmínil i Columbus Crew či Cincinnati, za které hraje český záložník Pavel Bucha. „I tam mají skvělé stadiony a skvělou základnu, život tam je ale velmi nudný,“ tvrdí Polák. „Pokud máte možnost odejít do Nashvillu v Jižní Karolíně, doporučil bych právě Nashville. Krásné místo, hlavní město státu. Zajímavou atmosféru mají také v Portlandu či Seattlu, ale tam je to konec světa.“
Major League Soccer okusil Klich během necelých dvou let ve Washingtonu a Atlantě, kde dohromady odehrál 79 zápasů s bilancí 6 gólů a 21 asistencí. Vítěz nizozemského poháru se Zwolle z roku 2014 na sebe ovšem nejvíc upozornil v dresu Leeds United, za který v letech 2017 až 2023 hrál také pod úspěšným argentinským trenérem Marcelou Bielsou.