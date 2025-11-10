Béčko Sparty v ohrožení. Loučka zváží změny v kádru: Pavelka měl velký vliv, ale…
Mluvil rozvážně, přemýšlel o každém slově. I když na něj po nedělním utkání se Zbrojovkou (0:3) dopadal mírný déšť. „Neuděláme unáhlené rozhodnutí,“ komentoval trenér Luboš Loučka zásahy do skladby mladičkého kádru. A to i v případě, že fotbalisté rezervy Sparty přezimují v druholigové tabulce jen dva body nad sestupovým pásmem.
S jakým pocitem jste zakončili podzim?
„Se stejným jako minulou podzimní část. Jsme na tom bodově téměř stejně, je to nahoru a dolů. Samozřejmě jsme očekávali lepší výsledky a v některých zápasech i herní projev, ale s mladými kluky to tak prostě je. Zůstáváme pozitivní a určitě necukneme z nastavené práce. Náročnost na hráče bude pořád stejná. Teď máme – bohužel – hodně času na to, abychom se zdokonalili a zlepšili ve všech aspektech hry.“
Pomůže vám dlouhá zimní příprava?
„Letní příprava je specifická, protože je rozbitá reprezentačními srazy. Kluci se lepí týden po týdnu, v kompletním složení jsme trénovali až poslední týden před startem této sezony. To není žádná berlička, to je realita. Akceptovali jsme to, nemáme s tím žádný problém.“
Ale až teď máte čas na práci.
„Doba tři a půl měsíce do prvního jarního zápasu je natolik dlouhá, že si můžeme všechno pořádně vyhodnotit, udělat změny a zdokonalovat se po všech směrech.“
Budete přemýšlet i o zásahu do kádru? Před rokem jste přivítali zkušeného hráče Davida Pavelku.
„Má to dvě strany mince. Samozřejmě jsme viděli, že David Pavelka měl v jarní části velký vliv na tým. To se nedá zpochybnit. Je teď na našem rozhodnutí, jestli půjdeme touhle cestou.“
Uvítal byste si pomoc od mentora Pavelkova typu?
„Je dobré zvolit správný typ. S Dávou si to sedlo úplně nádherně. Tenhle model nám vyšel nad očekávání.“
Takže?
„Budeme o tom přemýšlet, ale neuděláme unáhlené rozhodnutí. Musíme si všechno rozebrat tak, abychom při případném výběru zvolili správný typ.“
Návrat Penxi? Nevím, jak je to ošetřené
V základní sestavě proti Zbrojovce vyčnívali věkově akorát třiadvacetiletý Tomáš Schánělec a o rok starší brankář Daniel Kerl. Nejste až příliš mladý tým?
„Nemyslím si. Pro klub a český fotbal je strašně důležité, aby mladí kluci hráli druhou ligu. Samozřejmě můžeme prohrát stejně jako proti Brnu, ale v nižších soutěžích se s podobnou úrovní nesetkají. Tady narážejí na realitu. Brno má ligový kádr, takže si mohli vyzkoušet, jak to vypadá o patro výš.“
Platí stále nastavení, že hráči z áčka budou chodit do béčka jen za vidinou většího herního vytížení, a ne v případě, že budete potřebovat bodovat?
„Ano, samozřejmě.“
Je možná návrat záložníka Lukáše Penxy, který hostuje v Jablonci?
„Popravdě přesně nevím, jak je to ošetřené. Samozřejmě ho sleduji a je mi líto, že nedostává tolik minut.“
Čím si to vysvětlujete? Vždyť v minulé sezoně patřil k oporám béčka, měl být připravený na přechod do první ligy.
„Otázka by měla směřovat na trenéra Kozla. Já nejsem v tom prostředí, nejsem na trénincích. Penxiče znám charakterově, a nemám o něm absolutně žádné pochybnosti. Ani herně. Bohužel taková je realita, že přechod u hráčů, o kterých jste přesvědčení, je někdy složitější a delší. Věřím, že je to i Lukášův případ a ještě do konce podzimu nebo na jaře do toho víc promluví.“
Věříte, že půjdete v jarní části výsledkově nahoru? To se podařilo i v závěru minulé sezony.
„Podzim je hodně nahoru dolů. Často nevím, jak bude nový kádr reagovat na změny. Kluci teď budou víc pospolu, budeme mít víc času jít do detailů. Je pravda, že vidina předchozích jarních částí je pro mě energií, která mi dává sílu pracovat dál.“
A jak vy osobně se budete trenérsky rozvíjet v dalších měsících?
„To je zajímavá otázka. Důležité je se nezměnit, být konzistentní.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup