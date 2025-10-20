Předplatné

Impotentní kolo, Slavia jako nároďák a pomalá Sparta. Baník klesá dál, co Hyského posily?

Impotentní kolo, Slavia jako nároďák a pomalá Sparta. Baník klesá dál, co Hyského posily? • Zdroj: iSport.cz
Fotbalisté Sparty remizovali 0:0 se Slováckem
Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer těžce vstřebává porážku v Pardubicích
Zklamaný kapitán Slavie Jan Bořil
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský
Zlínský gólman Stanislav Dostál se na patnáctý pokus dočkal čistého konta proti Slavii
Útočník Slavie Tomáš Chorý v zápase proti Zlínu
iSport.cz
Chance Liga
„Jeden z nejhorších zápasů Jindřicha Trpišovského na lavičce Slavie,“ shodují se redaktoři deníku Sport a webu iSport v novém díle podcastu Liga naruby po 12. kole Chance Ligy, které přineslo pouhých devět gólů. Podobně si ale vedla i Sparta na Slovácku. „Bylo to pomalé a Priske tomu také nepomohl,“ zazní na adresu hlavního rivala červenobílých.

  • Bude hrát Baník pod Galáskem v listopadu o záchranu?
  • Co nová smlouva pro Jindřicha Trpišovského a na koho bude v zimě koukat Martin Hyský?
  • Dočká se liga v probíhající sezoně návratu Petra Rady?
  • Je mladoboleslavský Aleš Majer dalším ohroženým trenérem?

Celý díl nové Ligy naruby najdete na liganaruby.cz či v sekci Premium na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians114349:1115
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko121566:138
16Dukla121568:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

