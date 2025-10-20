Impotentní kolo, Slavia jako nároďák a pomalá Sparta. Baník klesá dál, co Hyského posily?
„Jeden z nejhorších zápasů Jindřicha Trpišovského na lavičce Slavie,“ shodují se redaktoři deníku Sport a webu iSport v novém díle podcastu Liga naruby po 12. kole Chance Ligy, které přineslo pouhých devět gólů. Podobně si ale vedla i Sparta na Slovácku. „Bylo to pomalé a Priske tomu také nepomohl,“ zazní na adresu hlavního rivala červenobílých.
- Bude hrát Baník pod Galáskem v listopadu o záchranu?
- Co nová smlouva pro Jindřicha Trpišovského a na koho bude v zimě koukat Martin Hyský?
- Dočká se liga v probíhající sezoně návratu Petra Rady?
- Je mladoboleslavský Aleš Majer dalším ohroženým trenérem?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu