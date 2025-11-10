Hirtův tým v potížích: od izraelské identity odstoupil, přesto sponzor končí. Půjde jinam
Tým Israel-Premier Tech už je minulostí. Tedy tento název. Cyklistická sestava, v jejíž soupisce je i český vrchař Jan Hirt a sportovní ředitel René Andrle, sice postoupila do nejvyšší ligy, její manažeři ale teď musí shánět nového hlavního sponzora. Po nátlaku kvůli konfliktu v Gaze tým odstoupil od izraelské identity. Ani to ale titulárnímu sponzorovi z Kanady nestačilo a s okamžitou platností ukončil spolupráci. Nyní Premier Tech lákají jiné sestavy, třeba i ta Mathieu van der Poela.
Potíže týmu, jenž v uplynulých sezonách nesl název Israel-Premier Tech, nekončí. V minulém týdnu náhle a s okamžitou platností ukončil spolupráci titulární sponzor Premier Tech.
„Ačkoli jsme vzali na vědomí rozhodnutí týmu změnit název pro sezonu 2026, hlavní důvod, proč Premier Tech sponzoruje tým, byl zastíněn do té míry, že se pro nás stalo neudržitelným pokračovat jako sponzor,“ stálo v prohlášení kanadské společnosti.
Dále firma uvedla, že jejím cílem v cyklistice bylo stavět mosty napříč všemi úrovněmi tohoto sportu a umožnit sportovcům a zaměstnancům dosáhnout plného potenciálu. Mimo jiné to byla také podpora kanadských cyklistů.
Co přesně tedy stojí za okamžitým odstoupením od spolupráce, lze jen odhadovat. Pro manažery týmu, který po tříletém období v druhé divizi postoupil od příští sezony do World Tour, to znamená, že musí rychle shánět nové sponzory. Podle nich jednání probíhají a prioritou je i nadále příprava celého týmu na příští sezonu, což se také děje.
Zájem o sponzoring mají jiné týmy
V tuto chvíli ale není jasné, s jakým názvem a také jakou licencí do sezony 2026 celek vstoupí. Po konfliktech a protestech propalestinských aktivistů na Vueltě a Espaňa či kanadských klasikách přistoupilo vedení týmu v čele se spolumajitelem Sylvanem Adamsem, že ustoupí od izraelské identity, čili že už nebude mít izraelskou licenci. Stejně tak Adams, který je současně prezidentem Světového židovského kongresu v Izraeli potvrdil, že se stahuje z každodenního řízení týmu.
Vypadá to však, že Premier Tech z cyklistiky neodejde. O sponzoring od této firmy podle novináře Daniela Bensona usiluje hned několik týmů, například Alpecin-Deceuninck, Ineos Grenadiers, o kterém se mluvilo v souvislosti s Kanaďanem Derekem Gee, dále pak EF Education – EasyPost, nebo ženský tým St. Michel-Preference Home-Auber 93.
Rozhodovat zřejmě bude i to, kolik Kanaďanů má kdo ve svém celku. „Podpora rozvoje tohoto sportu spolu s rozvojem cyklistů z Quebecu a Kanady je jádrem našeho závazku – a zůstane jím i v budoucnu,“ zaznělo totiž také v prohlášení společnosti.