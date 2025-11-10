Vážné zdravotní problémy Kulicha. Kvůli krevní sraženině je ohrožen i start na ZOH
Hokejový útočník Jiří Kulich bude kvůli krevní sraženině „dlouhou dobu“ chybět v sestavě Buffala v NHL a je tím pádem vážně ohrožen i jeho případný start na únorových olympijských hrách v Itálii. Novinářům to po pondělním tréninku Sabres řekl trenér Lindy Ruff. Kulich naposledy nastoupil 1. listopadu.
„Souvisí to s krevní sraženinou. Nebudu zacházet do podrobností, ale je to dost vážné,“ uvedl Ruff. Vyjádřil víru, že jednadvacetiletý útočník se vrátí do hry ještě v této sezoně. „Závisí to na tom, jak se věci vyvinou v příštích třech nebo čtyřech týdnech,“ doplnil kouč Buffala.
Kulich vstoupil do sezony jako první centr týmu, zatím odehrál dvanáct zápasů s bilancí tří branek a dvou asistencí. Rodák z Kadaně vynechal poslední tři utkání Sabres a klub jej v minulém týdnu zařadil na listinu zraněných hráčů.
Bývalý mládežnický reprezentant, jenž s národním týmem získal stříbrnou a bronzovou medaili na mistrovství světa juniorů, patří mezi kandidáty na účast na únorové olympiádě. I zámořská média poukazují na skutečnost, že jeho start v Miláně je vážně ohrožen.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|15
|8
|3
|0
|4
|59:42
|22
|2
Montreal
|15
|5
|5
|2
|3
|57:47
|22
|3
Devils
|15
|8
|3
|0
|4
|52:44
|22
|4
Pittsburgh
|17
|9
|0
|3
|5
|57:48
|21
|5
Boston
|17
|6
|4
|0
|7
|57:56
|20
|6
Ottawa
|16
|5
|3
|3
|5
|57:58
|19
|7
Tampa
|15
|6
|2
|2
|5
|46:41
|18
|8
Flyers
|15
|4
|4
|2
|5
|43:39
|18
|9
Detroit
|16
|6
|3
|0
|7
|46:51
|18
|10
Toronto
|16
|6
|2
|1
|7
|59:60
|17
|11
Islanders
|15
|7
|0
|2
|6
|50:51
|16
|12
Rangers
|16
|5
|2
|2
|7
|35:40
|16
|13
Washington
|15
|6
|1
|1
|7
|42:38
|15
|14
Florida
|15
|6
|1
|1
|7
|40:46
|15
|15
Columbus
|14
|5
|2
|0
|7
|44:45
|14
|16
Buffalo
|15
|4
|1
|4
|6
|41:49
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|16
|9
|1
|5
|1
|64:42
|25
|2
Anaheim
|15
|8
|3
|1
|3
|63:46
|23
|3
Dallas
|16
|7
|2
|3
|4
|49:51
|21
|4
Chicago
|16
|7
|1
|3
|5
|53:41
|19
|5
Winnipeg
|15
|8
|1
|0
|6
|47:39
|18
|6
Vegas
|14
|6
|1
|4
|3
|46:42
|18
|7
Utah
|16
|6
|3
|0
|7
|51:50
|18
|8
Seattle Kraken
|15
|4
|3
|4
|4
|39:44
|18
|9
Kings
|16
|4
|3
|4
|5
|45:51
|18
|10
San Jose
|16
|4
|3
|3
|6
|53:56
|17
|11
Minnesota
|17
|5
|2
|3
|7
|50:57
|17
|12
Vancouver
|17
|4
|4
|1
|8
|50:58
|17
|13
Edmonton
|16
|4
|2
|4
|6
|47:57
|16
|14
Nashville
|17
|4
|1
|4
|8
|44:59
|14
|15
St. Louis
|16
|5
|0
|3
|8
|44:63
|13
|16
Calgary
|17
|3
|1
|2
|11
|36:55
|10