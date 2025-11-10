Předplatné

Vážné zdravotní problémy Kulicha. Kvůli krevní sraženině je ohrožen i start na ZOH

Jiří Kulich v utkání Buffala proti Torontu
Jiří Kulich v utkání Buffala proti TorontuZdroj: ČTK / AP / Nick Iwanyshyn
Jiří Kulich v utkání Buffala proti Torontu
Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k výhře Buffala na domácím ledě nad Torontem 5:3
Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k výhře Buffala na domácím ledě nad Torontem 5:3
Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k výhře Buffala na domácím ledě nad Torontem 5:3
Jiří Kulich z Buffala překonává Jakuba Dobeše v brance Montrealu
Brankář Montrealu Jakub Dobeš likviduje šanci Jiřího Kulicha z Buffala
Jiří Kulich v utkání proti Bostonu
ČTK, iSport.cz
NHL
Hokejový útočník Jiří Kulich bude kvůli krevní sraženině „dlouhou dobu“ chybět v sestavě Buffala v NHL a je tím pádem vážně ohrožen i jeho případný start na únorových olympijských hrách v Itálii. Novinářům to po pondělním tréninku Sabres řekl trenér Lindy Ruff. Kulich naposledy nastoupil 1. listopadu.

„Souvisí to s krevní sraženinou. Nebudu zacházet do podrobností, ale je to dost vážné,“ uvedl Ruff. Vyjádřil víru, že jednadvacetiletý útočník se vrátí do hry ještě v této sezoně. „Závisí to na tom, jak se věci vyvinou v příštích třech nebo čtyřech týdnech,“ doplnil kouč Buffala.

Kulich vstoupil do sezony jako první centr týmu, zatím odehrál dvanáct zápasů s bilancí tří branek a dvou asistencí. Rodák z Kadaně vynechal poslední tři utkání Sabres a klub jej v minulém týdnu zařadil na listinu zraněných hráčů.

Bývalý mládežnický reprezentant, jenž s národním týmem získal stříbrnou a bronzovou medaili na mistrovství světa juniorů, patří mezi kandidáty na účast na únorové olympiádě. I zámořská média poukazují na skutečnost, že jeho start v Miláně je vážně ohrožen.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina15830459:4222
2Montreal15552357:4722
3Devils15830452:4422
4Pittsburgh17903557:4821
5Boston17640757:5620
6Ottawa16533557:5819
7Tampa15622546:4118
8Flyers15442543:3918
9Detroit16630746:5118
10Toronto16621759:6017
11Islanders15702650:5116
12Rangers16522735:4016
13Washington15611742:3815
14Florida15611740:4615
15Columbus14520744:4514
16Buffalo15414641:4914
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado16915164:4225
    2Anaheim15831363:4623
    3Dallas16723449:5121
    4Chicago16713553:4119
    5Winnipeg15810647:3918
    6Vegas14614346:4218
    7Utah16630751:5018
    8Seattle Kraken15434439:4418
    9Kings16434545:5118
    10San Jose16433653:5617
    11Minnesota17523750:5717
    12Vancouver17441850:5817
    13Edmonton16424647:5716
    14Nashville17414844:5914
    15St. Louis16503844:6313
    16Calgary173121136:5510

