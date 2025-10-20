Předplatné

Ščasný: Slavii vázne kombinace. Cham? Dobrý nákup, ale… Z Baníku jsem rozpačitý

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Zlín 0:0. Překvapivá ztráta, rozhodly promarněné šance po poločase • Zdroj: iSport.cz
Útočník Slavie Tomáš Chorý v zápase proti Zlínu
Zklamaný kapitán Slavie Jan Bořil
Tomáš Chorý se snaží zbavit zlínského Jakuba Koláře
Lukáš Vorlický naskočil do zápasu se Zlínem ve druhé půli
Další neúspěšný pokus fotbalistů Slavie před brankářem Zlína Stanislavem Dostálem
Zlínský brankář Stanislav Dostál se natahuje po míči, který se snaží hlavičkovat Erich Prekop ze Slavie
31
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Chance Liga
Bezbrankovou remízu zaznamenala Slavia, Sparta nebo Jablonec. Navíc skrz osm ligových utkání padlo pouhých devět branek. „I zápas bez gólů může být zajímavý, plný šancí, ale tentokrát se to nepodařilo. Moc jsem se nebavil,“ zmínil zkušený trenér Zdeněk Ščasný v tradičním hodnocení pro deník Sport a web iSport. Jak se prezentovali Letenští a jaké problémy vnímá ve hře „sešívaných“?

Ovlivnila výkony favorizovaných celků také reprezentační přestávka?
„Do určité míry ano, protože pauza vždycky naruší tréninkový režim, ze zásady je jiný. A Sparta nebo Slavia tentokrát podaly podobně mdlé výkony.“

Slavia v první půli nevystřelila ani jednou na branku. Šlo o její nejhorší výkon v sezoně?
„Nehrála dobře. Byl to absolutně nepovedený výkon a asi nejhorší, co jsem od nich za poslední dobu viděl. Nefungovalo to a zajímá mě, jak se z toho mužstvo dostane. Má kvalitní hráče jako Provoda, Zafeirise nebo Chama, ale neprojevuje se to na herních výkonech.“

Vidíte konkrétní problémy?
„Slavii

