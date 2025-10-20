Ščasný: Slavii vázne kombinace. Cham? Dobrý nákup, ale… Z Baníku jsem rozpačitý
Bezbrankovou remízu zaznamenala Slavia, Sparta nebo Jablonec. Navíc skrz osm ligových utkání padlo pouhých devět branek. „I zápas bez gólů může být zajímavý, plný šancí, ale tentokrát se to nepodařilo. Moc jsem se nebavil,“ zmínil zkušený trenér Zdeněk Ščasný v tradičním hodnocení pro deník Sport a web iSport. Jak se prezentovali Letenští a jaké problémy vnímá ve hře „sešívaných“?
Ovlivnila výkony favorizovaných celků také reprezentační přestávka?
„Do určité míry ano, protože pauza vždycky naruší tréninkový režim, ze zásady je jiný. A Sparta nebo Slavia tentokrát podaly podobně mdlé výkony.“
Slavia v první půli nevystřelila ani jednou na branku. Šlo o její nejhorší výkon v sezoně?
„Nehrála dobře. Byl to absolutně nepovedený výkon a asi nejhorší, co jsem od nich za poslední dobu viděl. Nefungovalo to a zajímá mě, jak se z toho mužstvo dostane. Má kvalitní hráče jako Provoda, Zafeirise nebo Chama, ale neprojevuje se to na herních výkonech.“
Vidíte konkrétní problémy?
„Slavii