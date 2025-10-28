Jágr: Hokej mě pořád baví, ale se zápasy už je to horší. Co mu při psaní knihy dalo zabrat?
Legendární hokejista Jaromír Jágr byl hostem pořadu Na puku. V novém formátu stanice Oneplay Sport prozradil třeba to, jak zvládá režim v zápasovém dni. „Už je to horší,“ přiznal. Jak vnímá téma back-to-back zápasů v extralize? Co prozradil o své nové knize JÁ68? A co účast Romana Červenky, který byl druhým hostem, na olympiádě?
Back-to-back zápasy jsou tématem, které v poslední době rezonuje napříč extraligou. Jágr je běžně zažíval v NHL a věřil by si na ně i teď v dresu Kladna. „Úplně v pohodě, není to problém. Lidi si myslí, že když mi je 53 let, nejsem schopný vstát. U mě je potíž v tom, že se lépe cítím druhý den, když je člověk rozehraný, tolik nemůže jíst, takže neztloustnu. Dva zápasy za sebou by mi vyhovovaly víc. V NHL jich je průměrně třeba sedmnáct nebo osmnáct za sezonu. Tady se kvůli tomu všichni rozčilují, přitom v play off je to běžné,“ popisovala ikona českého hokeje.
Jágr zároveň přiznává, že režim v zápasovém dni už je pro něj náročný. „Hokej mě pořád baví, nemám problém trénovat, baví mě atmosféra v kabině. Horší už to je se zápasy. Jde o to, že člověk hraje deset minut, ale musí tomu přizpůsobit celý den, hlavně při venkovních utkáních. Matematicky mi to moc nedává smysl, ještě když tam nehraju klíčovou roli a jsem rád, že se dvakrát třikrát potkám s pukem. Ale takový je život,“ usmíval se.
V novém pořadu Na puku promluvil i o své nové knize JÁ68 a o tom, co bylo při psaní nejtěžší. „Nejtěžší to bylo s vlastními názory a myšlenkami, podat je tak, aby lidi pochopili, jak jsem viděl svět, jak jsem přemýšlel a jak jsem se měnil. Týkalo se to třeba otázky víry. Nemyslím si, že by měl člověk kopírovat někoho jiného, ani když je to idol. Spíš by si měl zjistit, co dělal dobře, co špatně, a poučit se z toho,“ radil.
V knize, která ve spolupráci s redaktory deníku Sport vznikala dlouhých třináct let, pochopitelně došlo i k řadě změn a úprav. „Několikrát jsem změnil názor, o některých věcech člověk zjistí, že jsou jinak, až když si je vyzkouší. Složité to bylo v tom, že už byla nějaká část rozepsaná a pak se musela měnit. Ke změnám každopádně docházelo,“ popsal Jágr.
Ve své zpovědi píše i o příhodách s druhým hostem pořadu Na puku, Romanem Červenkou. Společně se potkali v KHL v dresu Omsku. Červenka nyní působí v Pardubicích, kde ve 39 letech stále patří mezi tahouny. A přiznává, že by měl zájem reprezentovat na zimní olympiádě, která se rychle blíží. „Samozřejmě se budu snažit a udělám všechno pro to, abych si na ní ještě zahrál. Ale to je asi všechno, co můžu ovlivnit.“ Zda trenér národního týmu Radim Rulík zkušeného útočníka povolá, se dozvíme nejpozději v lednu, kdy musí být nominace hotová.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|11
|3
|1
|2
|53:33
|40
|2
Brno
|18
|10
|0
|2
|6
|50:47
|32
|3
Pardubice
|18
|8
|2
|2
|6
|52:42
|30
|4
Olomouc
|18
|9
|1
|1
|7
|44:44
|30
|5
Č. Budějovice
|18
|9
|1
|0
|8
|54:45
|29
|6
Plzeň
|17
|8
|1
|3
|5
|36:30
|29
|7
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|8
Liberec
|18
|9
|0
|2
|7
|44:43
|29
|9
K. Vary
|18
|8
|1
|1
|8
|44:46
|27
|10
Mountfield
|17
|6
|4
|0
|7
|45:41
|26
|11
Sparta
|19
|7
|2
|1
|9
|53:51
|26
|12
Kladno
|18
|5
|1
|4
|8
|39:52
|21
|13
M. Boleslav
|18
|5
|1
|1
|11
|33:45
|18
|14
Litvínov
|18
|2
|1
|1
|14
|29:62
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž