Crosby za metou 1700 bodů. Velký večer ve stínu neštěstí, z tribuny se zřítil divák

Sidney Crosby dosáhl na velkou metuZdroj: ČTK / AP / Matt Freed
Pavel Bárta
NHL
Velký večer Sidneyho Crosbyho. Pittsburgh porazil v pondělním utkání St. Louis 6:3. Jeho kapitán Sidney Crosby přispěl k vítězství gólem a měl dvě asistence. Překonal hranici 1700 bodů v základní části NHL. Stal se devátým hráčem v historii, kterému se to podařilo. Jeho skvělý počin však zahalil stín neštěstí.

„Jsou to hráči, které jsem v dětství zbožňoval a teď patřím mezi ně. Nikdy jsem si nemyslel, že se jim přiblížím a budu vedle nich. Jsem vděčný, že jsem mohl hrát tak dlouho a stal se součástí této skupiny,“ řekl 38letý útočník po zápase. Do vybrané společnosti patří Wayne Gretzky (2857 bodů), Jaromír Jágr (1921), Mark Messier (1887), Gordie Howe (1850), Ron Francis (1798), Marcel Dionne (1771), Steve Yzerman (1755) a Mario Lemieux (1723).

Jako dosud poslední se ke skupině připojil Jágr, který milník překonal 10. listopadu 2013, kdy pomohl gólem a asistencí k vítězství New Jersey nad Nashvillem 5:0. Crosby vstupoval do pondělního zápasu s 1698 body. První bod večera si připsal za nahrávku na gól Parkera Wotherspoona při signalizovaném trestu ve 27. minutě. Penguins šli do vedení 3:2. Na začátku třetí části asistoval Crosby u trefy Bryana Rusta, nakonec vítězné. Tři a půl minuty před koncem skóroval z brejku na 5:3 a dosáhl svého 1701. bodu v NHL.

Jeho velký večer však poznamenalo neštěstí. Jeden z fanoušků byl převezen do nemocnice poté, co se zřítil z horní tribuny hlediště v PPG Paints Areně. K incidentu došlo na začátku první třetiny poté, co Anthony Mantha v čase 0:55 poslal Penguins do vedení 2:0. Dospělému muži, který po pádu zůstal bezvládně ležet, poskytli záchranáři první pomoc. Hra nebyla během ošetřování přerušena.

Divák byl poté převezen do nemocnice Mercy Hospital, která se nachází několik bloků od haly. Policie sdělila listu Pittsburgh Post-Gazette, že muž je v kritickém stavu. „Máme starost o dotyčného a jsme s jeho rodinou,“ uvedl klub ve svém prohlášení.

Crosby se o tragédii dozvěděl až po zápase. „Nepřipadá mi správné mluvit o bodech, když slyšíte něco takového,“ řekl. „Je zřejmé, že naše myšlenky a modlitby jsou s touto osobou a její rodinou a doufejme, že jsou v pořádku.“

Trenér Penguins Dan Muse sdílel kapitánovy pocity. „Všichni sem chodíme kvůli sportu a hokeji, a když se dozvíte takovou věc, všechno ostatní se odsune stranou. Naše myšlenky a modlitby jsou s ním a jeho rodinou,“ uvedl Muse.

Pád z druhé galerie byl v tomto roce třetím podobným incidentem na sportovní akci v Pittsburghu. V květnu Kavan Markwood v závěru zápasu mezi Pittsburgh Pirates a Chicago Cubs přepadl přes zábradlí z 6,5 metru vysoké Clemente Wall na hřiště v PNC Parku. Markwood strávil několik dní v nemocnici, ale zotavil se. Jeho známý byl později obviněn z nezákonného podávání alkoholu, neboť Markwoodovi bylo v té době 20 let a v USA je obecně legální věkovou hranicí pro jeho konzumaci 21 let. Minulou sobotu večer utrpěl pracovník stadionu Acrisure Stadium, domova Pittsburgh Steelers, zranění nohou, když spadl z přibližně 15 metrů při práci poblíž výsledkové tabule stadionu.

