Krach ambiciózního projektu. Grand Slam Track vyhlásil bankrot, dluží přes miliardu korun
Nový atletický seriál Grand Slam Track vedený legendárním americkým sprinterem Michaelem Johnsonem vyhlásil bankrot. Organizátoři to uvedli na webu soutěže. Podle agentury AP má téměř 1000 věřitelů, kterým dluží sumu mezi 10 a 50 miliony dolarů (přes miliardu korun).
Johnson plánoval lukrativní seriál v běžeckých závodech na dráze, který bude díky vysokým prize money konkurovat tradiční Diamantové lize. Na začátku projektu oznámil, že má rozpočet ve výši 30 milionů dolarů. Tento týden u konkurzního soudu v Delaware zástupci Grand Slam Track uvedli, že mají k dispozici bezmála 50.000 dolarů (přes milion korun).
Seriál, který přilákal například olympijské vítězky Sydney McLaughlinovou-Levroneovou a Gabby Thomasovou, měl problémy už během sezony. Po mítincích v Kingstonu, Miami a Filadelfii, kde se místo tří dnů závodilo jen dva, byl z ekonomických důvodů zrušen závěrečný díl plánovaný na konec června do Los Angeles. Atleti stále čekají na slíbené finanční odměny.
V říjnu dostal seriál od sponzorů miliony dolarů na pokrytí dluhů, ale špatnou finanční situaci to nezachránilo.