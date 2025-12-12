Kváča nečekaně doplnil reprezentaci: Bylo to rychlé. Doma mám neskutečnou podporu
Během pochůzek ve městě mu zazvonil telefon s nečekanou nabídkou vypomoct národnímu týmu. Petr Kváča ani chvíli neváhal a záskok za nemocného gólmana Nicka Malíka přijal. „Doma mi bylo řečeno, neváhej a jeď. A já říkal, že už jsem to potvrdil. Mám neskutečnou podporu,“ vykládala liberecká jednička před odletem do Švýcarska. Nečekaně si zachytá i na druhém reprezentačním turnaji v sezoně.
Plán byl jasný. Dominik Pavlát a Nick Malík se podělí o zápasovou zátěž, mladý Jan Kavan z Komety je v Česku doplní jako gólman do tréninku. Jenže představy se Radimu Rulíkovi a jeho kolegům zhroutily nečekaně rychle. Plzeňskou jedničku zachvátila nemoc a od mužstva se odpojila, Pavlát se ve čtvrtek postavil Finům a záda mu kryl Kavan. A národní tým začal rychle řešit variantu číslo dvě.
„Když jsem se vracel domů z města, měl jsem telefon od Ondry Pavelce, že taková možnost je a dají mi během hodiny vědět. Tím, že bydlím v Liberci, je to lehčí. Za hodinku mi dali vědět, večer jsem se sbalil, ráno se hlásil na zimáku. Bylo to rychlé,“ popisoval Kváča, jak se po měsíci opět připojil k reprezentaci.
K mužstvu se přidal z plného tréninku, v dresu Bílých Tygrů se s reprezentanty míjel na chodbách liberecké Home Credit Areny. „Měli jsme jenom pondělí a úterý volno, pak jsme byli normálně na ledě. Plány jsem měnit nemusel. Byl bych doma s rodinkou a koukal na hokej,“ vyprávěl s úsměvem osmadvacetiletý gólman.
V Curychu by pravděpodobně měl odchytat jeden zápas. Podle původního rozvrhu měl Malík dostat příležitost v sobotu proti domácímu výběru. „To je na trenérech, nějaký plán určitě mají. Já to neřeším, jsem rád, že jsem tady. Jsem připravený na všechno. Uvidíme, jak to bude,“ komentoval situaci Kváča.
Nároďák se neodmítá
Jednu šanci dostal rovněž na listopadovém turnaji, kde proti Finsku třikrát lovil puk ze sítě při porážce 2:4. „Rád bych, aby to mělo lepší konec. Udělám maximum, aby to dopadlo lépe,“ sliboval před odletem na další štaci, kde bude moct přidat už osmý reprezentační start v v kariéře.
To, že kouč brankářů Ondřej Pavelec ukázal opět na něj, může být zajímavým ukazatelem směrem ke květnovému mistrovství světa. Kváča zatím v dresu Liberce exceluje a i díky němu jsou Tygři v tabulce jen čtyři body za první Spartou. „Cítím se fantasticky, fakt. Každý zápas mě baví, každý trénink mě baví. Pak je to vidět i na fyzičce, že se člověk cítí dobře,“ popisoval.
Kvůli dodatečnému povoláváku si Kváča vyzkouší reprezentační sraz ve zkráceném režimu. Ve čtvrtek se dozvěděl o nominaci, v pátek trénoval a odjel na letiště a o víkendu musí být připravený. „Prodloužený víkend,“ smál se gólman na pražském letišti. „Ve sportovním soukolí se tyhle věci stávají. Když se příležitost naskytne, nároďák se neodmítá,“ říkal.
Na rychlé vánoční nákupy v Curychu se podle svých slov nechystá. „Už máme všechno doma. S tím už paní nepochodí. Bylo mi řečeno jen, ať makám dál tak, jak makám. S malým budou fandit u televize,“ prozradil brankářský žolík.