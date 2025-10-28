Předplatné

Debakl! Boston inkasoval v Ottawě sedm branek, Češi bez bodu. Krize Bruins pokračuje

iSport.cz, ČTK
NHL
Hokejisté Bostonu utrpěli v NHL na ledě Ottawy debakl 2:7 a prohráli sedmý z posledních osmi zápasů. David Pastrňák a Pavel Zacha nebodovali. Ve zbývajícím utkání pondělního programu porazil Pittsburgh doma St. Louis 6:3. Výhru režíroval gólem a dvěma asistencemi Sidney Crosby. Lídr Penguins se stal devátým hráčem v historii soutěže, který nasbíral v NHL 1700 bodů.

Boston vstřelil úvodní gól zápasu a ještě na začátku 35. minuty prohrával jen 1:2. Ottawa vedení zvýraznila zejména v přesilových hrách, využila čtyři z pěti. K jednoznačné výhře přispěli Drake Batherson a Tim Stützle shodnou bilancí dvou gólů a jedné přihrávky. Pastrňák nebodoval potřetí v sezoně a na ledě byl u dvou inkasovaných branek.

Po asistencích Crosbyho odskočil Pittsburgh z 2:2 na 4:2. Zkušený útočník druhou přihrávkou překonal milník, který v soutěži naposledy zdolal Jaromír Jágr. Český útočník si připsal 1700. bod v listopadu 2013 a v historické produktivitě se posunul až na druhé místo. Crosby v závěru ještě zvýšil z úniku na 5:3. Třemi body se na výhře Penguins podíleli také Bryan Rust (2+1) a Erik Karlsson (0+3).

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils9710135:2216
2Pittsburgh10701238:2715
3Montreal10430336:3014
4Carolina8330231:2212
5Washington9510327:2112
6Detroit9510330:2912
7Ottawa10411438:3711
8Florida10500525:2810
9Islanders8401330:289
9Flyers8221323:219
11Buffalo9401427:279
12Toronto9221431:339
13Columbus8310425:258
14Tampa9212424:288
14Rangers10302522:268
16Boston11310734:428
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Utah10620237:2416
    2Colorado10504133:2614
    3Vegas9413131:2513
    4Winnipeg9600330:2212
    5Seattle Kraken9322225:2512
    6Dallas9411328:3011
    7Kings10133329:3311
    8Chicago9312326:2310
    9Vancouver10320529:3110
    10Edmonton10312429:3210
    11Nashville10312426:3210
    12Anaheim8311329:299
    13Minnesota10212528:398
    14St. Louis9301527:397
    15San Jose9022529:426
    16Calgary10111721:355

