Debakl! Boston inkasoval v Ottawě sedm branek, Češi bez bodu. Krize Bruins pokračuje
Hokejisté Bostonu utrpěli v NHL na ledě Ottawy debakl 2:7 a prohráli sedmý z posledních osmi zápasů. David Pastrňák a Pavel Zacha nebodovali. Ve zbývajícím utkání pondělního programu porazil Pittsburgh doma St. Louis 6:3. Výhru režíroval gólem a dvěma asistencemi Sidney Crosby. Lídr Penguins se stal devátým hráčem v historii soutěže, který nasbíral v NHL 1700 bodů.
Boston vstřelil úvodní gól zápasu a ještě na začátku 35. minuty prohrával jen 1:2. Ottawa vedení zvýraznila zejména v přesilových hrách, využila čtyři z pěti. K jednoznačné výhře přispěli Drake Batherson a Tim Stützle shodnou bilancí dvou gólů a jedné přihrávky. Pastrňák nebodoval potřetí v sezoně a na ledě byl u dvou inkasovaných branek.
Po asistencích Crosbyho odskočil Pittsburgh z 2:2 na 4:2. Zkušený útočník druhou přihrávkou překonal milník, který v soutěži naposledy zdolal Jaromír Jágr. Český útočník si připsal 1700. bod v listopadu 2013 a v historické produktivitě se posunul až na druhé místo. Crosby v závěru ještě zvýšil z úniku na 5:3. Třemi body se na výhře Penguins podíleli také Bryan Rust (2+1) a Erik Karlsson (0+3).
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|9
|7
|1
|0
|1
|35:22
|16
|2
Pittsburgh
|10
|7
|0
|1
|2
|38:27
|15
|3
Montreal
|10
|4
|3
|0
|3
|36:30
|14
|4
Carolina
|8
|3
|3
|0
|2
|31:22
|12
|5
Washington
|9
|5
|1
|0
|3
|27:21
|12
|6
Detroit
|9
|5
|1
|0
|3
|30:29
|12
|7
Ottawa
|10
|4
|1
|1
|4
|38:37
|11
|8
Florida
|10
|5
|0
|0
|5
|25:28
|10
|9
Islanders
|8
|4
|0
|1
|3
|30:28
|9
|9
Flyers
|8
|2
|2
|1
|3
|23:21
|9
|11
Buffalo
|9
|4
|0
|1
|4
|27:27
|9
|12
Toronto
|9
|2
|2
|1
|4
|31:33
|9
|13
Columbus
|8
|3
|1
|0
|4
|25:25
|8
|14
Tampa
|9
|2
|1
|2
|4
|24:28
|8
|14
Rangers
|10
|3
|0
|2
|5
|22:26
|8
|16
Boston
|11
|3
|1
|0
|7
|34:42
|8
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Utah
|10
|6
|2
|0
|2
|37:24
|16
|2
Colorado
|10
|5
|0
|4
|1
|33:26
|14
|3
Vegas
|9
|4
|1
|3
|1
|31:25
|13
|4
Winnipeg
|9
|6
|0
|0
|3
|30:22
|12
|5
Seattle Kraken
|9
|3
|2
|2
|2
|25:25
|12
|6
Dallas
|9
|4
|1
|1
|3
|28:30
|11
|7
Kings
|10
|1
|3
|3
|3
|29:33
|11
|8
Chicago
|9
|3
|1
|2
|3
|26:23
|10
|9
Vancouver
|10
|3
|2
|0
|5
|29:31
|10
|10
Edmonton
|10
|3
|1
|2
|4
|29:32
|10
|11
Nashville
|10
|3
|1
|2
|4
|26:32
|10
|12
Anaheim
|8
|3
|1
|1
|3
|29:29
|9
|13
Minnesota
|10
|2
|1
|2
|5
|28:39
|8
|14
St. Louis
|9
|3
|0
|1
|5
|27:39
|7
|15
San Jose
|9
|0
|2
|2
|5
|29:42
|6
|16
Calgary
|10
|1
|1
|1
|7
|21:35
|5