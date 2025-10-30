Tragický střet hvězdy Interu Milán Martíneze: Sejmul invalidu (†81)
Tuhle situaci bude mít nejspíš před očima do konce svého života. Brankář italského klubu Inter Milán Josep Martínez (27) zrovna mířil na trénink, když se stal účastníkem dopravní nehody s tragickými následky.
Nehoda se přihodila kousek od tréninkového hřiště v provincii Como. Muž (†81) na elektrickém invalidním vozíčku podle všeho vjel do cesty Martínezově SUV. Španělský gólman už se mu před střetem nedokázal vyhnout. Přesto, že se důchodci fotbalista pokoušel po nehodě pomoct, invalida zemřel. Martínez se po incidentu stáhl ze sociálních sítí.
„Auto řízené brankářem Interu Josepem Martinezem srazilo muže, který jel na elektrickém vozíku po cyklostezce podél silnice v provincii Como,“ sdělila italská policie agentuře Reuters. Okolnosti se ale dále zkoumají. Španělský deník Sport informoval, že v současné době se také vyšetřuje, zda muž neutrpěl infarkt či neomdlel. Řidička, která jela za Martinezem, popsala deníku Gazzetta dello Sport, že vozíčkář již krátce před nehodou vypadal »nestabilně«.
Inter zrušil tiskovou konferenci, která byla naplánována na úterý, před středečním domácím zápasem Serie A proti Fiorentině. Více ale klub na nehodu nereagoval a ani ji blíže nekomentoval.