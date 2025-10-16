Předplatné

Trpišovský prodlouží ve Slavii: podoba nové smlouvy, ale i jeden zádrhel. V čem?

Chance Liga
Odpověď na otázku, kolem které se ve fotbalovém prostředí našlapovalo nesmírně opatrně, se blíží. Jindřich Trpišovský dle zjištění deníku Sport a webu iSport opět spojí svou budoucnost se Slavií: bez přehánění kultovní postava klubu se dohodla na podmínkách nové tříleté smlouvy. Majitel Pavel Tykač vše odsouhlasil. Nešlo ale o jednoduchou akci, jednání se táhla několik měsíců. A nadále není dotažena situace zbytku realizačního týmu…

Čtyři sta soutěžních zápasů. Této ve fotbale málokdy vídané metě v pozici hlavního kouče se Jindřich Trpišovský ve Slavii nezadržitelně blíží. V lednu to bude dokonce přesně osm let od doby, co kouč vkročil do Edenu a změnil historii klubu.

Když působíte jako trenér na jednom místě, zanecháte v něm jasný obtisk, což je přesně případ Trpišovského. Jeho jméno už je prakticky synonymem pro Slavii i pro určitý styl fotbalu.

V minulé sezoně navíc trenér s ikonickou kšiltovkou rozprášil na domácím poli veškerou konkurenci a došel si po třech sezonách sucha suverénně k titulu s rekordním bodovým ziskem.

Bylo tak celkem překvapením, že v aktuální sezoně, která nabízí i chuť Ligy mistrů, se Trpišovský objevil v situaci, kdy neměl podepsáno na ročník následující. Poslední kontrakt podepsal v roce 2023, dva měsíce před koncem stávající smlouvy – ta však skýtala opci na další dva roky. Předtím prodlužoval v březnu 2020.

Deník Sport tak začal už před pár týdny situaci kolem budoucnosti devětačtyřicetiletého kouče zjišťovat. A není sporu, že cesta k novému kontraktu byla i přes vysněný návrat do Ligy mistrů relativně složitá. Nyní se však obě strany ocitly v cíli.

