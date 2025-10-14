Bída i od lvíčat. Koutný ale překvapil. Bulhaři? Velmi silný protivník, řekl Bílek
Tohle bylo hodně málo… Herně i výsledkově stejná bída jako „áčko“ na Faerských ostrovech. Dlouho měla fotbalová reprezentace do 21 let v Bulharsku kliku, i díky brankáři Janu Koutnému držela remízu 1:1. Jenže nakonec „stihla“ dostat druhý gól a v kvalifikaci EURO po prohře 1:2 ztratila první body. „Nemyslím, že jsme si zasloužili prohrát,“ překvapil gólman, jenž měl zrovna v úterý 21. narozeniny.
Že si Češi nezasloužili zůstat bez bodu? Ale ano, neukázali dostatečnou kvalitu. Bylo až skličující vidět individuální i týmovou převahu Bulharska, které ve čtvrtek prohrálo 0:3 v Portugalsku. Na téměř prázdném stadionu v Pazardžiku nicméně české vrstevníky přehrálo, přestřílelo – a porazilo. „Bulhaři byli velmi silným protivníkem, byla na nich vidět lehkost,“ shrnul trenér Michal Bílek. „Každá ztráta je nepříjemná. Na remízu jsme měli,“ souhlasil s Koutným.
Už první poločas byl od jeho svěřenců slabý. Domácí borci byli hbitější, kombinačně zdatnější a výrazně techničtější. Po všech stránkách převyšovali své protivníky a lehce se dostávali přes střední zónu. Možná jim pomohlo i odstoupení zraněného stopera Erika Hunala, jehož nahradil Tomáš Král a než se pořádně rozkoukal na hřišti, vznikaly v defenzivě zmatky.
Po Paluskově nepřesné hlavičce dozadu nestihl Král pokrýt Nikolu Ilieva a bývalý hráč Interu Milán zblízka těsně minul. Následně musel gólman Jan Koutný předvést těžký zákrok proti střele Petka Panajotova. „Lvíčata“ byla pod tlakem. Přesto šla do vedení. Uzdravený útočník Yannick Eduardo skvěle pokryl míč, posunul ho do sprintu Matěji Šímovi a záložník Alkmaaru suverénně proměnil únik na brankáře. Před Plamenem Andrejevem zvedl hlavu a z hranice šestnáctky ho technicky obstřelil.
Jenže Čechy gól „z ničeho“ nenakopl. Dál kupili chyby a za jednu při bránění ještě před půlí zaplatili. Na zadní tyči měl moře času výborný Iliev, jenž si zpracoval dlouhou přihrávku a z úhlu s přehledem zavěsil mimo Koutného dosah. „Byla škoda, že jsme dostali tak brzy gól,“ litoval olomoucký brankář. „Občas jsme byli zbrklí,“ dodal.
Zlepšení nepřišlo ani po pauze. Domácí se hnali za druhou brankou, sehráli pár skvělých akcí. V největší šanci trefil stoper Teodor Ivanov hlavou tyč a jeho kolega z obrany Todor Pavlov poté trestuhodně přestřelil. Další silné momenty soupeře? Proti Rupanovovi musel Koutný skočit až mimo vápno a Ilievovu dorážku do odkryté brány zpacifikoval před brankovou čárou Adam Ševinský. Po rohu po signálu znovu pálil neudržitelný Iliev a jen díky perfektnímu zákroku Koutného Češi neprohrávali. Pak ještě ustáli Polendakovovu příležitost, dvě Rupanonovy šance.
Ovšem v nervózním závěru vyrobili další lacinou chybu a byli ztrestáni. A jak! Panajotov nerušeně převzal v šestnáctce míč a ačkoliv bylo kolem něj několik protihráčů, v klidu ho poslal k tyči. Nasupený gólman Koutný se po konci nepovedeného duelu ještě málem s vítězi popral… „Byli jsme naštvaní sami na sebe, že jsme to neudrželi,“ konstatoval nejlepší hráč poražených. „Soupeř sehrál velmi dobré utkání. Cítil, že má šanci. Po celý zápas měl lepší pohyb než my. Těžko jsme se dostávali za jeho obranu. Koudy nás podržel,“ pochválil Bílek brankáře.
V listopadu čeká „lvíčata“ klíčový a nejnáročnější střet s Portugalskem, favoritem skupiny. „Ti budou ještě o třídu lepší než Bulhaři,“ tušil trenér.
Tabulka skupiny B
|1.
|Portugalsko
|4
|4
|0
|0
|21:0
|12
|2.
|Česko
|4
|3
|0
|1
|10:3
|9
|3.
|Bulharsko
|4
|2
|1
|1
|6:5
|7
|4.
|Skotsko
|4
|1
|1
|2
|15:7
|4
|5.
|Ázerbájdžán
|4
|0
|2
|2
|4:14
|2
|6.
|Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|1:28
|0