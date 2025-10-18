Trpišovský po Zlínu: Mizerný výkon, ostuda. Reprezentace? Nedokážu si to představit
Málo aktivity vepředu, málo emocí a nakonec remíza 0:0 proti Zlínu. Střelecky naprázdno vyšla Slavia po opravdu dlouhé době a právě nedostatek šancí trápil trenéra „sešívaných“ úplně nejvíc. „Někdy to herně třeba není ono, ale i tak jsme nebezpeční. Dneska žádná průniková přihrávka, to je to nejhorší. Tohle se nesmí opakovat,“ pronesl zklamaný Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci.
Hlavně první poločas byl hodně bezzubý.
„Ztratili jsme body. Nedonutili jsme soupeře k chybám a celkově to byl hodně špatný výkon. V prvním poločase jsme na hřišti skoro neexistovali a nebyli jsme nebezpeční. Hráli jsme po stranách, místo toho, abychom ohrožovali branku. Nevybavím si takhle málo nebezpečný poločas z naší strany na domácím hřišti.“
Po přestávce přišly změny i šance, co chybělo?
„Udělali jsme pár změn a vedlo to k velkému tlaku na začátku druhé půle, ale bohužel jsme šance neproměnili. Tam jsme zápas mohli rozběhnout, ale místo toho jsme začali být nervózní a nedostali jsme se do šancí ani na konci. Statistiky potvrzují, že to od nás byl jeden z nejhorších zápasů za poslední roky. Doteků ve vápně míváme okolo 40, tentokrát jich bylo 22. To ukazuje, jak mizerný výkon to byl. “
Čím si to vysvětlujete?
„Nevím, ještě se na to musíme podívat. Den před zápasem jsme trénovali v kompletním složení a vypadalo to velmi dobře. V prvním poločase pak nebylo nic z toho, co jsme chtěli vidět a nepohybovali jsme se v dobrých prostorech. Chyběla nám hlavně dynamika a rychlost. Nevybavuju si, že by za první půl hodinu museli stopeři soupeře řešit nějaký těžký balon. Ve druhém poločase už jsme to zkoušeli, ale zase jsme tak o hodně míčů přišli.“
Doma jste nedali gól poprvé od jara 2022…
„Je to tak. Jsme zvyklí tady vyhrávat a tohle je pro mě nejhorší věc. Máme to založené na tom, že hlavně tady doma dáváme góly a proto jsem teď tak negativní. Někdy to herně třeba není ono, ale i tak jsme nebezpeční. Dneska žádná průniková přihrávka, to je to nejhorší. Tohle se nesmí opakovat.“
Podepsaly se na tom i absence? Hlavně vzadu chybělo několik hráčů.
„Určitě nás to limituje a za normálních okolností by na hřišti byli jiní hráči. Ještě v den zápasu jsme řešili nepříjemné situace. Štěpán Chaloupek měl v noci teplotu 38 a musím ho pochválit za obdivuhodný výkon. To ale není omluva. Když jsou absence, tak dostanou příležitost jiní a musí za to vzít a nahradit hráče jako Ogbu, Holeš nebo Douděra. To jsou nositelé emocí v momentech, kdy se nedaří. Výsledek nemusí být příznivý, ale výkon, energie a hladovost musí být jiná, než jsme předvedli dnes.“
Jak to se zraněnými vypadá? Stihne někdo z nich už zápas v Bergamu ve středu?
„Nevím. Mění se to každý den. Vasil (Kušej) teď taky pár dní netrénoval a na každého to skočí jinak. Připojí se k nám Vlčák (Tomáš Vlček), který měl červenou, ale jinak tam není podle mě nikdo, kdo by měl v příštím týdnu do zápasů zasáhnout.“
Po pomalejším startu sezony jste si zhruba před měsícem pochvaloval, že se výkony zlepšují. Není to teď zase naopak?
„Máte pravdu a trápí mě to hodně. Ty výkyvy u hráčů jsou velké. V týdnu Mladá Boleslav – Bodo – Dukla jsme byly na křivce nahoru a pak se nám to rozpadlo pod rukama. Posledních čtrnáct dní bylo složitých, ale dnes jsme spadli někam, kde nechceme být a je to pro nás ostuda. Teď se musíme zmobilizovat a ukázat touhu po vítězství.“
Mluví se o vaší budoucnosti. Mohl byste to okomentovat?
„To nechám na klubu. Ať už to dopadne tak nebo tak, bude to zveřejňovat klub. Řeší se to a nechci říct něco, co bych neměl.“
Zároveň se spekulovalo o vaší možné výpomoci u reprezentace na baráž? Je to opravdu ve hře?
„Řeknu to takhle. Všechno co dělám je s ohledem na to, aby Slavia byla co nejúspěšnější a na to se musíme soustředit. Neumím si představit, že bych dělal dvě věci najednou, když se na jaře bude hrát o titul. Člověk musí mít jednu prioritu, a pro mě je to jasně Slavia. Chci, aby titul zůstal tady a neumím si představit, že bych tříštil myšlenky. V Česku máme hodně dobrých trenérů a někdo dostane šanci.“
Teď vás čeká zápas na Atalantě. Co čekáte?
„Je to hodně nebezpečný soupeř. Dobře brání, má spoustu extrémně rychlých hráčů a zároveň hodně vysokých hráčů. Devět let to tam stavěl trenér Gian Piero Gasperini a je to znát. Pro každého soupeře je to hodně nepříjemný tým a my se na to musíme připravit co nejlépe, ukázat kvalitu a být hodně nepříjemní. To nám chybělo dneska i předtím na Interu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|2
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu