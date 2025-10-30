Startuje bitva o olympiádu! Kdo má místo jisté, kdo je na hraně a co s Červenkou?
Časy se mění, respektive dávno změnily. Češi by mohli vyvážet gólmany do ciziny, zatímco vysokojakostní obránci nejsou na skladu. A že by měl český hokej přebytek na ofenzivní linii? To se taky nedá říci. „Jsme určitě počítáni za outsidery, ale to neznamená, že nemůžeme mít velké ambice. Ty máme vždycky,“ ujišťuje GM reprezentace Jiří Šlégr směrem k únorové olympiádě. Jak by mohla vypadat sestava Radima Rulíka, kdyby se nominace na hvězdný turnaj pod pěti kruhy skládala už nyní a nikoli po Novém roce?
BRANKÁŘI
Jediné seskupení, při jehož skládání se trenérům nebude krabatit čelo. Jasně, i tady budete muset provést škrty, které nejednoho brankáře zabolí. Ale pro trenéry to bude pořád příjemná starost, na rozdíl od hledání ideální obrany a útoku. Je zcela zřejmé, že národní tým bude v Miláně potřebovat famózní fazonu osazenstva brankoviště. Bez „haškovských“ výkonů to při útoku na medaili bude složité. Ano, na cestě za plackou. Jiří Šlégr na středeční tiskové konferenci suše vyhlásil: „Uděláme všechno pro to, abychom přivezli jakoukoli medaili.“ Když to vedle něj sedící kouč Rulík uslyšel, vytřeštil oči. Je mnohem větším realistou.
Faktem je, že u brankářů by národní tým neměly tlačit brusle. Výběr se provede čistě v NHL. Deník Sport má za to, že v této chvíli by mělo vyrazit trio Lukáš Dostál, Daniel Vladař a Jakub Dobeš. Prvně jmenovaný se ocitl už v první šestce, má jistotu. Vladař podává ve Philadelphii velmi zajímavé výkony, Dobeš prokazuje velký progres v Montrealu. Pod čarou nyní vidíme Karla Vejmelku, jemuž ideálně nevychází zápasy play off na mistrovství světa.
Brankáři pro ZOH:
Lukáš DOSTÁL (25, Anaheim), Daniel VLADAŘ (28, Philadelphia), Jakub DOBEŠ (24, Montreal)
Bojují o nominaci: Karel Vejmelka (29, Utah), David Rittich (33, New York Islanders)